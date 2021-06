Swords of Legends Online ist ein MMORPG aus China, das im Sommer 2021 von Gameforge in den Westen gebracht wird. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat während der Alpha, Beta und in der Version aus Taiwan bereits über 80 Spielstunden verbracht und ist von dem MMORPG schwer überzeugt.

Was ist das für ein Spiel? Swords of Legends Online ist ein Buy-to-Play Themepark-MMORPG mit einer klassischen Geschichte vom Kampf zwischen Gut und Böse. Im Fokus stehen die Schwertherzen, legendäre Kreaturen, die sich Auserwählte suchen, die dann für die gute Seite kämpfen sollen. Einen solchen Auserwählten spielt ihr.

Das MMORPG überzeugt vor allem mit seiner schönen Grafik, den vielen Cutscenes und dem actionreichen Kampfsystem. Zudem bietet es:

6 verschiedene spielbare Klassen

Mehrere Dungeons und später Raids

7 Life Skills wie Kopfgeldjagden, Handwerk und Angeln

Verschiedene PvP-Modi, darunter Arena-Kämpfe und eine große Karte, auf der sich zwei Fraktionen ständig bekämpfen

Spieler-Housing

Warum wird SOLO unterschätzt? Als das neue MMORPG angekündigt wurde, blieb der große Hype aus. Viele stempelten es schon allein wegen der Optik als stumpfen Asia-Grinder ab oder wurden durch den Publisher Gameforge verschreckt, den viele mit Pay-to-Win in Verbindung bringen. Eine weitere Hürde ist der langweilige Einstieg in das Spiel, der wenig Abwechslung bietet.

Doch ihr macht einen Fehler, wenn ihr Swords of Legends zu früh abschreibt.

Denn anders als bei vielen anderen Asia-MMORPGs der letzten Jahre hat SOLO hervorragende Grundlagen wie das spaßige Kampfsystem und die vielen Spiel-Inhalte für verschiedene Zielgruppen. Zudem sind gerade die Vorwürfe rund um Grind und Pay-to-Win hier fehl am Platz. Denn beides findet ihr zumindest zu Release nicht im Spiel.

Ein weiterer Pluspunkt sind die neuen Updates und Erweiterungen in China, die kostenlos zu uns in den Westen kommen sollen. Die zeigen, dass Swords of Legends dort bereits erfolgreich war und sorgen für ordentlich Content-Nachschub, wenn die ersten Inhalte dann durchgespielt wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Actionreiches Kampfsystem und wunderschöne Grafik machen Lust auf mehr

Swords of Legends Online konnte mich in den ersten 80 Stunden vor allem mit 4 Punkten überzeugen:

Das actionreiche Kampfsystem in Kombination mit den vielseitigen Klassen

Das faire Ausrüstungssystem

Den großen Umfang, den das Spiel schon jetzt hat

Die Grafik

Was ist besonders am Kampfsystem? Der Hauptpunkt, mit dem das MMORPG sofort bei mir punkten konnte, ist das Kampfsystem. Es setzt auf eine Mischung zwischen Action-Kämpfen und Tab-Targeting:

So muss ich für einige Fähigkeiten und Angriffe die Feinde direkt anvisieren, kann aktiv den stärksten Fähigkeiten der Gegner ausweichen und kann fast jede Fähigkeit in der Bewegung verwenden.

Gleichzeitig kann ich aber auch einen Feind fest ins Visier nehmen und zwischen mehreren Feinden mit der Tab-Taste durchwechseln. Zudem muss ich nicht perfekt auf die Feinde zielen. Für einige Fähigkeiten genügt es, wenn ich in die grobe Richtung schieße.

Besonders die weichen Übergänge zwischen den Animationen und das allgemein flüssige Gameplay haben mich überzeugt. In den PvP-Arenen hatte ich dadurch so viel Spaß in einem MMORPG wie schon seit Jahren nicht mehr.

Im PvP geht es actionreich und in den Fraktionskämpfen auch mal sehr chaotisch zu.

Gerade im Punkt Animationen hat SOLO den direkten Konkurrenten wie TERA oder dem bald erscheinenden Elyon eine Menge voraus. Beide zwingen die Spieler oftmals lange still an einem Ort zu stehen und unterbrechen damit die actionreichen Kämpfe. Am ehesten würde ich das Kampfsystem von Swords of Legends als eine Mischung von Guild Wars 2 und ESO beschreiben.

Anders als Guild Wars 2 setzt Swords of Legends jedoch auf eine Holy-Trinity aus Tank, Heiler und DD. Dabei erfüllt fast jede Klasse zwei dieser Rollen, was mir sehr gut gefällt.

Durch das Spezialisierungs-System kann frei zwischen zwei Spielstilen hin und her gewechselt werden, ihr müsst euch lediglich außerhalb des Kampfes befinden

Auch die Ausrüstung ist mit einem Klick gewechselt

Der Todesbringer kann so die Rolle des DDs, aber auch eines Heilers annehmen. Der Speermeister hingegen kann als Tank oder DD gespielt werden. Lediglich der Schwertmagier ist fest an eine Rolle, die des Damage Dealers, gebunden.

Was macht das Ausrüstungssystem so gut? Wer an MMORPGs aus Asien denkt, dem werden wahrscheinlich direkt Dinge wie Grind oder ein nerviges Ausrüstungssystem in den Sinn kommen. Gerade Black Desert hat ein System etabliert, bei dem man nicht nur viel Farmen, sondern auch noch viel Glück haben muss.

Wer die beste Ausrüstung haben möchte, muss diese um viele Stufen aufwerten. Diese Aufwertungen können schiefgehen und sogar dazu führen, dass eure Ausrüstung wieder heruntergestuft wird. Auch das kommende MMORPG Elyon setzt auf ein solches System.

Swords of Legends hingegen geht einen spielerfreundlichen Weg. Die beste Ausrüstung bekommt ihr über das Crafting oder Dungeons, was das Grinden in Grenzen hält. Jede Ausrüstung lässt sich ohne Fehlschläge aufwerten und auch ein Herabstufen ist nicht möglich. Dazu gibt es ein Sockel-System, mit dem ihr die Ausrüstung nochmal nach euren Wünschen anpassen könnt.

Ebenfalls positiv sehe ich die Trennung zwischen PvE- und PvP-Ausrüstung. PvP-Ausrüstung verdient ihr euch nur über das PvP. Sie ist auch nur wirklich effektiv im Kampf gegen andere Spieler. Wer also kein Interesse am PvE oder PvP hat, kann die jeweilige Ausrüstung einfach ignorieren.

Was bietet SOLO alles zu Release? In Swords of Legends könnt ihr viele verschiedene Inhalte erleben, die jedem Spielertypen etwas bieten. Für viele dieser Inhalte wird jedoch das Max-Level Student 1 benötigt.

Es gibt 5 Dungeons mit zwei Schwierigkeitsgraden – Normal und Schwer – sowie einem kommenden dritten Schwierigkeitsgrad Episch

Ihr könnt 7 Life-Skills leveln, in denen ihr in mehreren Rängen aufsteigen und neue Belohnungen freizuschalten könnt

Es gibt 5 verschiedene PvP-Arenen, Open-World-PvP und eine reine PvP-Map, auf der zwei Fraktionen gegeneinander kämpfen

SOLO bietet verschiedene Ranglisten für die Spieler mit den meisten Erfolgspunkten, dem meisten Geld oder den besten Rängen im PvP

Ihr könnt euch im interessanten Housing-System austoben

Ihr habt Zugriff auf hunderte von Erfolgen

Es gibt einige Ingame-Minispiele, darunter eine Art Bomberman, Jumping Puzzle in der Origami-Welt und ein Kartenspiel

Zusätzlich wurden bereits neue Inhalte wie weitere Dungeons, Raids und ein 100v100 PvP-Modus angekündigt. Das macht insgesamt für ein neues MMORPG einen guten Eindruck und gerade PvP-Fans können sich hier wohlfühlen.

In verschiedensten Ranglisten können sich Spieler und auch Allianzen miteinander messen.

Was ist mit der Grafik? SOLO gehört zu den MMORPGs mit der besten Grafik, die wir im Westen spielen können. Schon in den Trailern hat das Spiel damit auf sich aufmerksam gemacht und Ingame hält es, was die Videos versprachen.

Die Umgebungen, der Himmel und das Wasser sehen atemberaubend aus. Auch die Animationen im Spiel sind gelungen.

Lediglich die zu ähnlichen Gesichter, die alle Charaktere im Spiel haben, trüben den schönen Grafik-Aspekt des MMORPGs etwas.

Ein Teich in der Nähe einer Stadt

Die wunderschöne Umgebung

Eine der Housing-Locations

Wolkenstieg – Die Hauptstadt des Spiels

Der langsame Start und Open-PvP könnten ein Problem werden

Wo liegen die Probleme von SOLO? Eines der größten Probleme von Swords of Legends ist der langweilige Einstieg. Denn dieser läuft linear und für jeden Charakter gleich ab:

Ihr beginnt mit einigen Quests in einer Art Tutorial

Nach dem Erreichen von Wolkenstieg könnt ihr dann die verschiedenen Klassen-Gebiete betreten, wo bis zum Max-Level etwa 10 unterschiedliche Quests pro Klasse auf euch warten

Ansonsten levelt ihr in den immer gleichen Gebieten mit den immer gleichen Quests. Und das sind in der Regel einfache “Töte X”- oder “Sammel X”-Aufgaben

Einzig das gute Kampfsystem macht das Leveln weiterer Charaktere erträglich. Allerdings graut es mir jetzt schon davor, alle Klassen im späteren Live-Spiel nochmal leveln zu müssen. Hier täte SOLO ein bisschen Abwechslung gut, wobei man den Level-Prozess in gut 10 bis 20 Stunden abschließen kann.

Das Open-World-PvP: Ein zweites Problem von Swords of Legends ist das Open-World-PvP. Das hatte ich Anfangs für optional gehalten, was jedoch nicht der Fall ist. Sobald ihr das Max-Level erreicht, bekommt ihr automatisch den Skill “Kampfrausch”.

Wenn ihr Kampfrausch aktiviert, dann könnt ihr andere Spieler attackieren, die ebenfalls Kampfrausch als Skill besitzen – also alle, die das Max-Level erreicht haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie die Fähigkeit aktiv haben oder nicht. Wer jedoch Spieler tötet, die keinen Kampfrausch aktiv haben, sammelt negatives Qi. Durch negatives Qi landet ihr beim nächsten Tod im Gefängnis und das für bis zu 8 Stunden.

In der Beta bin ich bisher nur zwei Spielern begegnet, die mich in der offenen Welt attackiert haben. Ein Tod durch einen anderen Spieler hat zwar keine direkten Nachteile für mich – wie etwa der Verlust von Items – aber ist eben doch sehr nervig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Für mich hätte man das Open-PvP auf das Fraktionssystem beziehen können, das mit der Beta 2 eingeführt wurde. So könnt ihr euch einer von zwei Fraktionen anschließen, die sich bekämpfen:

Wer einer Fraktion angehört, kann Spieler der feindlichen Fraktion in der offenen Welt töten, ohne dafür negatives Qi zu bekommen.

Allerdings könnt ihr euch mit jedem Charakter neu entscheiden und sogar neutral bleiben und euch keiner Fraktion anschließen.

Trotzdem könnt ihr auch als neutraler Spieler durch den Kampfrausch getötet werden. Nur bekommt der Killer dafür dann negatives Qi.

Ich würde mir wünschen, dass Kampfrausch an sich abgeschafft und durch offenes PvP zwischen den Fraktionen ersetzt wird. Wer Lust hat, kann sich dann mit einem oder mit allen Charakteren dem PvP in der offenen Welt anschließen und wer keine Lust hat, könnte für immer neutral bleiben.

Swords of Legends bekam in China schon große Updates

Wie sieht die Zukunft von SOLO aus? Swords of Legends startete 2017 mit einer ersten Beta in China und wurde dort 2019 offiziell veröffentlicht. Seitdem wurde es ständig erweitert.

Wer jetzt nach China schaut, wird viele Unterschiede zwischen ihrer und unserer Version des MMORPGs erkennen. Denn dort gab es bereits einige größere Updates mit Neuerungen, darunter:

3 weiteren spielbare Klassen

Das neue Max-Level “Meister 1” (man levelt also wieder bis Student 36 und erledigt eine neue Aufstiegs-Quest)

Neue Gebiete

Neue Dungeons

PvP-Inhalte wie 100v100 und Gildenkämpfe

Für Content in den kommenden Monaten und Jahren sollte also gesorgt sein. Die neuen Inhalte sollen zudem komplett kostenlos veröffentlicht werden, wie der Publisher Gameforge versprach.

Ein starkes MMORPG, das sich in den Top 10 festsetzen wird

Pro Actionreiches Kampfsystem

Faires Ausrüstungssystem

Guter Umfang an Spielinhalten

Viele abwechslungsreiche PvP-Inhalte

Starke Grafik

Kein Pay-to-Win

Guter Content-Nachschub in Aussicht Contra Sehr eintöniger Einstieg, der zudem immer gleich abläuft

Open-World-PvP gefällt nicht jedem

Keine deutsche Vertonung (nur Englisch oder Chinesisch)