MMORPG Swords of Legends spricht über kostenlose Updates und Pay2Win

Was haltet ihr davon, dass sich Sword of Legends rein über kosmetische Items finanzieren soll und auch Content-Updates und Erweiterungen kostenlos sein werden?

Damit orientiert sich Sword of Legends Online am Modell von Black Desert Online, das regelmäßig mit kostenlosen Inhalten wie neuen Gebieten oder Klassen erweitert wird.

Was ist SOLO? Das MMORPG Sword of Legends Online setzt auf Story und Quests, richtet sich damit also an Fans von Themepark-MMORPGs. Es gibt Dungeons und Raids, Housing und Weltbosse aber auch PvP, die gesondert ablaufen.

Publisher Gameforge hat darüber gesprochen, wie ihr im MMORPG Sword of Legends Online (SOLO) an Updates und Erweiterungen kommt und, wie es mit Pay2Win aussieht.

