Wie sind eure Eindrücke vom Beschwörer? Und wie steht ihr generell zu Swords of Legends Online? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Wann erscheint Swords of Legends Online? Das Spiel startete 2017 in die Beta in China und feierte 2019 seinen Release. Im Sommer 2021 soll es nun in den Westen und damit zu Steam und Epic Games kommen. Vertrieben wird das Spiel vom Publisher Gameforge.

Mehr zu Klassen in Swords of Legends Online :

Das MMORPG Swords of Legends Online bekommt zum Start hier im Westen 6 verschiedene Klassen. In diesem Artikel stellen wir von MeinMMO euch den Beschwörer vor und haben wieder exklusives Gameplay-Material dazu bekommen.

