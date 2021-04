Das neue MMORPG Swords of Legends Online (SOLO) hat den Berserker als zweite Klasse vorgestellt. Der Berserker kann für ordentlich Schaden sorgen, aber auch tanken. Allerdings muss sie erst ordentlich Wein trinken, um zu tanken: wie der Name des Pfads schon verrät: Trunkenbold.

Was kann der Berserker? Der Berserker fühlt sich laut der Klassenbeschreibung mitten im Kampfgetümmel am wohlsten. Er kämpft mit einem Zweihandschwert an der Front und kann dabei sowohl die Rolle des Damage Dealers, als auch die die des Tanks einnehmen.

Grund dafür sind die zwei unterschiedlichen Pfade, mit der ihr jede Klasse in Swords of Legends spezialisieren könnt:

Als “Zerstörer” kann der Berserker seine Schwertfähigkeiten verbessern und so zu einer starken DPS-Klasse werden. Mit schnellen und brutalen Angriffen zwingt er Feinde in die Knie. Außerdem kann er Phantomkrieger erschaffen, die an seiner Seite kämpfen.

Wenn ihr den Berserker jedoch als Tank spielen möchtet, dann wird dieser zum “Trunkenbold”. Trunkenbolde verwenden einen speziellen Wein, um ihre Bewegungen und Angriffe zu verbessern. Zudem können sie die Kraft des Windes nutzen, um Angriffe abzublocken, oder einen Wolf zur Hilfe rufen, der mit seinem Heulen Verbündete stärkt.

Besonders praktisch: Außerhalb des Kampfes könnt ihr jederzeit und kostenlos den Pfad wechseln. Ihr könnt also als Zerstörer alleine die Welt des MMORPGs unsicher machen und im Anschluss als Trunkenbold in einem Dungeon oder Raid tanken. Bedenkt jedoch, dass ihr unbedingt auch eure Ausrüstung im Falle eines Wechsels austauschen solltet!

Um euch einen Einblick in den Berserker zu geben, findet ihr hier einen Trailer zu der Klasse:

Wie sieht es mit anderen Klassen aus? Wir auf MeinMMO haben euch bereits die Klasse Todesbringer in einem eigenen Artikel vorgestellt. Dort erfahrt ihr alles über die beiden Skill-Pfade und findet ebenfalls Gameplay.

Auch die 4 weiteren Klassen – Schwertmagier, Barde, Beschwörer und Speermeister – werden wir euch noch präsentieren.

Mit Swords of Legends Online kommt 2021 endlich ein neues Themepark-MMORPG

Warum ist SOLO so interessant? Im Grunde gab es seit 2014 kein neues und erfolgreiches Themepark-MMORPG mehr bei uns im Westen. Zwar erschienen immer mal wieder Titel, die es versucht haben, darunter das Asia-MMO Astellia, aber bei den meisten Neuerscheinungen im MMORPG-Genre handelte es sich um Sandbox-MMORPGs oder Spiele, die PvP in der offenen Welt forciert haben.

Swords of Legends Online verspricht eine intensive Story, Quests, Dungeons und Raids. Zwar gibt es auch hier PvP-Inhalte, die sind jedoch längst nicht so präsent wie in Black Desert, Albion Online oder ArcheAge, den letzten großen MMORPGs, die bei uns erschienen sind.

Wann erscheint SOLO? Noch im Sommer 2021 wird der Publisher Gameforge Swords of Legends in den Westen bringen. Das PC-MMORPG erscheint in einem eigenen Client, auf Steam und bei Epic Games.

Zuvor wird es bereits Beta-Tests geben, an denen ihr garantiert teilnehmen könnt, wenn ihr SOLO vorbestellt. Generell handelt es sich bei Swords of Legends Online um einen Buy2Play-Titel. Ihr müsst also einmalig bezahlen, um es spielen zu können.

Finanziert wird das Spiel in Zukunft durch einen Shop mit kosmetischen Inhalten.

Mehr zu Swords of Legends erfahrt ihr in dieser Übersicht: Das wunderschöne MMORPG Swords of Legends erscheint 2021 auf Steam.