2021 kommt doch noch ein großes MMORPG – Stellt nun seine 1. coole Klasse vor

Das chinesische MMORPG Swords of Legends Online (SOLO) hatte Ende 2020 kaum ein Spieler aus dem Westen im Visier. Letzte Woche wurde jedoch bekannt gegeben, dass es im Sommer 2021 bei uns erscheinen soll. Wir von MeinMMO haben vorab Material bekommen, um euch die erste Klasse Todesbringer vorstellen zu können.

Was ist das für ein Spiel? Swords of Legends Online ist ein Themepark-MMORPG, das den Fokus auf eine antike chinesische Geschichte um ein dämonisches Schwert legt. Ihr könnt im Spiel:

Quests erledigen, die mit vertonten Zwischensequenzen (auf Englisch) ausgestattet sind

Dungeons und Raids besuchen

Verschiedene Tiere reiten

Eigene Häuser dekorieren

In festgelegten Zonen PvP ausüben

Der Release von Swords of Legends ist für Sommer 2021 auf Epic Games und Steam geplant, wobei es im Vorfeld noch eine Alpha und Beta-Tests geben soll. Das MMORPG wird Buy2Play und soll einen Shop mit rein kosmetischen Inhalten bekommen.

Zum Start wird das Spiel 6 Klassen enthalten, darunter den Todesbringer (Reaper), den wir euch in diesem Artikel vorstellen möchten.

Der Todesbringer ist ein Assassine, der auch heilen kann

Was ist der Todesbringer? Der Todesbringer ist der Jünger eines uralten Clans, die in einem violetten Untergrundtempel leben. Im Kampf nutzt die Klasse eine Sense, mit dessen Hilfe sich riesige Wirbelstürme der Dunkelheit erzeugen lassen.

Jede Klasse in Swords of Legends bietet dabei zwei Pfade, in deren Richtung ihr die Klasse entwickeln könnt. Die sind gerade beim Todesbringer besonders interessant:

Zum einen könnt ihr einen Assassinen-Pfad wählen. Dort bekommt ihr Zugriff auf mächtige Flüche, giftige Begleit-Kreaturen und blitzschnelle Angriffe mit der Sense, mit denen ihr Feinde gnadenlos niedermähen könnt. Außerdem gibt es Fähigkeiten, die euch ungesehen an Gegner anpirschen lassen.

Der zweite Pfad ist hingegen macht aus dem Todesbringer den Okkultisten. Und der ermöglicht es euch, euer eigenes Blut zu opfern, um so Verbündete zu heilen und zu unterstützen. Außerdem könnt ihr Teammitglieder mit speziell gezüchteten Insekten stärken und ihnen übernatürliche Fähigkeiten verleihen. Zudem lässt sich Schaden von Verbündeten auf euch selbst umleiten.

Zwischen den Klassenpfaden kann man außerhalb des Kampfes frei hin und her wechseln.

Um euch einen Einblick in die Klasse zu geben, haben wir vorab Gameplay zum Todesbringer bekommen und es auf YouTube hochgeladen.

Darin erkennt man bereits die schnellen Angriffe und die charakteristischen lila Effekte, die den Todesbringer ausmachen. Gegen Ende des Videos könnt ihr euch auch die Support-Fähigkeiten ansehen:

Was ist mit den anderen Klassen? Neben dem Todesbringer gibt es noch diese 5 weiteren Klassen zum Start:

Berserker – Ein Nahkämpfer

Schwermagier – Ein Nahkämpfer

Barde – Ein Fernkämpfer

Beschwörer – Ein Magier

Speermeister – Ein Nahkämpfer

Was die Klassen genau können, werden wir wohl in den kommenden Wochen bis zum Release erfahren. Jede Klasse startet übrigens nach dem Tutorial in einem eigenen Startgebiet.

Wer bis dahin nicht warten möchte, kann sich bereits Gameplay zu der chinesischen Version anschauen, wie das hier eingebundene YouTube-Video von Steparu. Bedenkt jedoch, dass die Version in China einige Jahre weiter ist, als unsere Release-Version. Die Inhalte müssen also nicht komplett übereinstimmen.

Wenn ihr noch Fragen habt und mehr zum Spiel wissen möchtet, dann stellt diese gerne in den Kommentaren.