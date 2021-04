Neues MMORPG kriegt schon vor Release ein riesiges Grafik-Update

Das MMORPG Tower of Fantasy (PC, Mobile) lief in China bereits in einer Beta und soll dort 2021 erscheinen. Auffällig ist vor allem die Grafik, die viele an Genshin Impact erinnert hat. Nun wurde eine große Überarbeitung dieser Grafik vorgestellt, sodass es noch mehr an das Rollenspiel von miHoYo erinnert.

Was ist Tower of Fantasy? Bei diesem Spiel handelt es sich um ein MMORPG im Anime-Stil. Es legt Wert auf eine große, offene Welt, die ihr mit euren Charakteren erkunden könnt, ganz ähnlich wie in Genshin Impact.

Ihr könnt in dem Spiel:

Quest erledigen und dabei eine Geschichte erleben

klettern, schwimmen und allerhand Objekte zerstören, indem ihr sie beispielsweise ins Feuer werft

euch in Dungeons größeren Herausforderungen stellen

mit NPCs reden, die allesamt interessante Persönlichkeiten bekommen sollen

Neben diesen besonderen Inhalten setzt Tower of Fantasy auf klassische MMORPG-Inhalte wie eine eigene Charaktererstellung, Gilden, Crafting oder PvP. Anders als Genshin Impact setzt es jedoch auf eine futuristische Welt. Man spielt auf dem Planeten “Ada”, 300 Jahre nachdem dort eine Katastrophe stattfand.

Was ist nun passiert? Schon im November 2020 haben wir über Tower of Fantasy berichtet und dort den optischen Vergleich zu Genshin Impact gezogen. Nun soll das MMORPG noch schöner werden.

Der Entwickler Hotta Studios, eine Tochterfirma von Perfect World (Perfect World, Magic: Legends) hat eine große, grafische Überarbeitung angekündigt. Diese könnt ihr in diesem YouTube-Video im direkten Vergleich bewundern:

Tower of Fantasy wird noch schöner und erinnert noch mehr an Genshin Impact

Was wurde überarbeitet? Laut der polnischen Webseite MMORPG.org.pl wurden fast alle Elemente angepasst, darunter:

Texturen

allgemeinen Charaktermodelle

Bewegung der Charaktere

Benutzeroberfläche

Spielumgebung

Wassereffekte

Durch die flüssigeren Bewegungen und die besseren Texturen erinnert Tower of Fantasy nun noch etwas mehr an Genshin Impact, als es das bereits zuvor getan hat.

Kommt das MMORPG zu uns? Dazu gibt es bisher keine Aussage. Derzeit wurde nur bestätigt, dass der Release für 2021 in China geplant ist.

Allerdings wird das Spiel von Perfect World vertrieben. Die sind unter anderem zuständig für das Publishing des MMORPGs Neverwinter. Das Unternehmen hat also bereits Spiele in Europa und den USA herausgebracht.

Dafür sprechen außerdem der große Erfolg von Genshin Impact und die Tatsache, dass der westliche Markt einen großen Bedarf an neuen MMORPGs hat.

Das zeigt auch die Zusammenarbeit des chinesischen Entwicklers Wangyuan Shengtang und dem deutschen Publisher Gameforge. Denn die haben am 7. April den Release von Swords of Legends Online angekündigt, einem erfolgreichen chinesischen MMORPGs. Mehr dazu hier:

