Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Tower of Fantasy ist ein Action-MMO mit offener Welt und MMORPG-Elementen, wie Gilden. Das Spiel war in China bereits ein Riesen-Hit und ist am 11.08.2022 auch ...

Freut ihr euch auf den Steam-Release von Tower of Fantasy? Oder wollt ihr weiterhin auf dem eigenen Client des MMORPGs spielen? Wechselt ihr auf Steam, wenn ihr euren Spielstand mitnehmen könnt? Hofft ihr auf eine Version für die Konsolen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Erscheint das Spiel für PS5 und Xbox? Auch hier haben wir nachgefragt. Für Konsolen-Spieler bleibt Tower of Fantasy allerdings in weiter Ferne. Level Infinite sehen das MMORPG als optimal für PC und Mobile und planen daher aktuell keinen Release für Konsolen. Wünschen sich Fans das allerdings auch in Zukunft, wollen sie darüber nachdenken.

Wann erscheint Tower of Fantasy für Steam? Derzeit könnt ihr das MMORPG nur im eigenen Client der Entwickler spielen. „Wir planen den Release auf Steam noch für 2022“, erklärt Tower of Fantasy im Interview.

Im Interview verrieten Level Infinite, Publisher von Tower of Fantasy, bisher unbekannte Details zur Story von Mirroria City. Neben weiteren Infos zur kommenden Vera-Erweiterung war natürlich interessant, wann Tower of Fantasy endlich die versprochene Steam-Version erhält.

