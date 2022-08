Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Tower of Fantasy ist ein kommendes Action-MMO mit offener Welt und MMORPG-Elementen, wie Gilden. Das Spiel ist in China bereits ein Riesen-Hit und soll noch 202...

Was haltet ihr von ToF? Findet ihr es besser als Genshin Impact? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren und wie ihr dazu denkt!

Wichtig: Wir halten die Liste mit den ToF Codes stets aktuell. Schaut also gerne öfter vorbei. Wir versehen in dieser Box dann das aktuelle Datum und die noch Verfügbarkeit. (Stand 11. August 2022)

Was sind Promo Codes? Diese Promo Codes werden genau wie in Genshin Impact von den Entwicklern ausgegeben, um euch für eure Treue zu belohnen. Ihr könnt diese dann im Spiel von ToF einlösen und so kostenlose Items erlangen. Da die Codes aber in begrenzter Stückzahl pro Server eingelöst werden können, solltet ihr schnell sein und keine Zeit verlieren.

Tower of Fantasy kann nun von allen Spielern gezockt und erkundet werden. Um euch einen guten Start zu ermöglichen, bietet euch das Hotta Studio kostenlose Promo Codes an, die ihr benutzen könnt. Wir zeigen euch, wie ihr sie einlösen könnt und halten diese Liste stets aktuell.

