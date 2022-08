Tower of Fantasy: Alle Aussichtspunkte und wo ihr sie findet – Mit Map

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Tower of Fantasy ist ein Action-MMO mit offener Welt und MMORPG-Elementen, wie Gilden. Das Spiel war in China bereits ein Riesen-Hit und ist am 11.08.2022 auch ...

Das waren alle derzeit bekannten Aussichtspunkte mit Namen und Location. Wie findet ihr es, dass ToF euch beim Erkunden der Map so belohnt? Findet ihr es cool oder ist euch die Belohnung zu wenig? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Was bekomme ich für das entdecken? Solltet ihr euch entscheiden, alle Aussichtspunkte aufzusuchen, winken euch pro Erkundung 20 dunkle Kristalle und 20 Erkundungspunkte. Zusätzlich wird der Ort in eurem Reisetagebuch als entdeckt, vermerkt.

Das neue MMORPG Tower of Fantasy hat ein Problem mit Vorsprüngen, obwohl Springen und Klettern so wichtig ist

Was sind Aussichtspunkte? Auf Aesperia, der Hauptmap von Tower of Fantasy erhaltet ihr die Möglichkeit Aussichtspunkte zu entdecken. Wichtig dabei ist, sie nicht zu ignorieren, da sie euch nach ihrer Entdeckung mit wertvollen Ressourcen beschenken und euch wichtige Erkundungspunkte spendieren.

In Tower of Fantasy existieren auf der ganzen Map Aussichtspunkte, die Spieler entdecken können. Sie sind sehr wichtig und es lohnt sich sie aufzusuchen und den Ausblick zu genießen. Wir zeigen euch deshalb, die genaue Location aller Aussichtspunkte auf Aesperia und erklären euch, was sie euch bringen.

Insert

You are going to send email to