Tower of Fantasy: Die besten Builds – So baut ihr ein starkes Team mit euren verfügbaren Charakteren

Im neuen Anime-MMORPG Tower of Fantasy habt ihr 3 Waffen ausgerüstet. Wir von MeinMMO erklären euch, wie ihr euer Team am besten zusammenstellt.

In Tower of Fantasy zieht ihr innerhalb des Gacha-Systems unterschiedliche Figuren, die sogenannten Simulacra. Jedes davon liefert euch eine neue Waffe – 3 davon könnt ihr ausrüsten und im Kampf zwischen ihnen wechseln.

Es gibt die Elemente Feuer, Volt, Stein und Eis. Zusätzlich besitzt jede Waffe bestimmte Werte, die ihr beachten müsst, wenn ihr ein ideales Team zusammenstellen wollt.

Woher stammen unsere Builds? Unsere Infos haben wir aus Videos von den Youtubern GuitarRock First und Exnal sowie aus eigenen Erfahrungen mit Tower of Fantasy.

So funktioniert das Prinzip

Grundlegend sollte euer Team aus diesen 3 Rollen bestehen:

Eine der Figuren ist dafür zuständig, das Schild des Gegners zu zerbrechen

Ein DPS teilt den Schaden aus

Ein Support lädt Fähigkeiten auf, bufft und heilt eventuell

Jede Waffe hat 2 Werte, die ihr euch anschauen müsst, um herauszufinden, wofür sie sich eignet: Zertrümmern und Laden, auf Englisch Shatter/Charge.

Die Zahl gibt an, wie gut sich die Waffe fürs Zertrümmern bzw. Laden eignet.

Ein hoher Wert beim Zertrümmern bedeutet, dass ihr damit hervorragend das Schild zerbrechen könnt, das manchmal um eure Gegner herum auftaucht und wie eine blaue Blase aussieht. Die Werte beginnen bei 3,2 und enden bei 13.

Ein hoher Wert beim Laden bedeutet, dass bei Verwendung der Waffe die Fähigkeiten der anderen Waffen im Team aufladen. Ihr erkennt das daran, dass die Umrandung der anderen Waffen (unten rechts im Bildschirm) leuchtend auflädt und irgendwann blinkt. Dann könnt ihr eine besondere Attacke benutzen. Je höher der Laden-Wert, desto schneller lädt die Attacke für die anderen Waffen.

Waffenresonanzeffekt für wichtige Buffs

Außerdem solltet ihr beachten, dass sich die Waffen innerhalb einer Holy Trinity einordnen. Es gibt also Tank, DD und Support. Beim Team-Building kommt dann der sogenannte Waffenresonanzeffekt ins Spiel.

Was bringt der Effekt? Je nachdem, welche Waffenarten ihr miteinander kombiniert, erhaltet ihr einen Buff:

Balance (Tank, DD, Support): Euer Schaden und eure Verteidigung werden um 5 % reduziert. Zertrümmern und Heilen ist 20 % effektiver.

Standhaftigkeit (2 Tanks): Eure Verteidigung steigt um 25 %, Zertrümmern um 60 % und die Aggro der Gegner um 800 %, sodass ihr sie auf euch zieht.

Angriff (2 DDs): Ihr macht 10 % mehr Schaden.

Segnung (2 Supports): Eure Heilung ist um 100 % erhöht.

Wenn ihr im Team mit anderen Spielern unterwegs seid, sind die Buffs sogar noch stärker.

Wer allein unterwegs ist, sollte auf Balance oder Angriff setzen, da euch die anderen Builds allein zu wenig Vorteile bieten.

Builds mit Nemesis gehören zu den stärksten

Ein paar glückliche Spieler konnten beim Event bereits den SSR-Charakter Nemesis ziehen. Mit ihr in eurem Team könnt ihr den aktuell stärksten Build in der globalen Version von Tower of Fantasy spielen. Eine Tier-List der Charaktere findet ihr hier.

Was macht Nemesis besonders? Nemesis bringt die Voltresonanz in euer Team. Dadurch machen eure Volt-Angriffe 15 % mehr Schaden und euer Volt-Widerstand ist um 25 % erhöht. Die Voraussetzung dafür sind mindestens 2 Volt-Simulacra in eurem Team.

Die Voltresonanz bietet einen entscheidenden Vorteil.

So sieht der Build aus:

Nemesis (Support, Volt)

Crow (DD, Volt), alternativ könnt ihr Samir nehmen

Meryl (Tank, Eis), alternativ nehmt ihr King

Mit Meryl ist es ein Balance-Build, mit King ein DD-Build. Beide sind sehr stark, weshalb es schließlich auf eure persönlichen Vorlieben ankommt.

Möglichkeiten, wenn ihr Nemesis noch nicht besitzt

Welche Alternativen gibt es? Viele von euch haben Nemesis vermutlich nicht gezogen, oder es fehlen die anderen SSR-Figuren aus dem aktuell stärksten Build. Es gibt Alternativen, die fast genauso stark sind, zum Beispiel:

King (DD, Feuer) + Crow (DD, Volt) + Zero/Tsubasa/Samir als alternativen DD-Build

Coco Ritter (Support, Eis) + Huma (Tank, Feuer) oder Meryl + Samir (DD, Volt) als alternativen Balance-Build

Wer zu Beginn noch keine SSR-Figuren besitzt, kann auch auf den SR-Charakter Echo setzen, um Schilder des Gegners zu zerbrechen. Sie trägt eine Hellebarde mit einem Zertrümmern-Wert von 12,6. Auch Ene könnt ihr anfangs zum Zertrümmern benutzen, ihr Wert liegt bei 10, was bereits sehr gut ist.

Welchen Build spielt ihr aktuell? Setzt ihr auf Balance, DD, oder etwas ganz anderes? Welche SSR-Figur gefällt euch am besten? Hattet ihr das Glück, Nemesis oder Frigg zu ziehen? Seid ihr Tank, DD oder Heiler, wenn ihr mit anderen unterwegs seid? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Bald kommt die erste Erweiterung:

Die neue Stadt in Tower of Fantasy hat eine düstere Geschichte für euch – Entwickler enthüllen Infos zur Erweiterung