Tower of Fantasy: Mit diesem Trick verschafft ihr euch einen Vorteil im Gacha-System

Im MMORPG Tower of Fantasy gibt es aktuell ein Banner, bei dem ihr eine sehr beliebte Figur ziehen könnt. Ein Spieler auf reddit verrät, wie ihr dabei möglichst schlau vorgeht und viele Ressourcen spart.

In einem Post auf reddit verrät der Nutzer PalekX einen wertvollen Tipp, um im Gacha-System ein paar Züge weniger zu brauchen und Materialien zu sparen. Er richtet sich dabei besonders an Free2Play-Spieler, die mit jedem benötigten Zug wertvolle Zeit verlieren. Ein bekannter Streamer bezeichnete Tower of Fantasy als Pay2Win.

Das aktuelle Banner „Geburt der Gnade“ läuft noch 2 Wochen und bietet eine um 50 % erhöhte Chance, den SSR-Charakter Nemesis zu ziehen.

Für jeden Zug müsst ihr einen Rotkern einsetzen, der wiederum 150 dunkle Kristalle kostet. Wer den Charakter haben möchte, aber nicht unendlich viele verfügbare Mittel besitzt, sollte den Rat des Nutzers befolgen.

Hier seht ihr den Release-Trailer von Tower of Fantasy:

Wer Pech hat setzt auf Flammengold

Wie funktioniert der Trick? PalekX rät den Spielern, zuerst alle SR-Charaktere aus dem Banner auf 6 Sterne zu verbessern. Falls ihr die Figur nämlich nochmal zieht und keine 6 Sterne habt, erhaltet ihr einen Fusionskern zur Verbesserung.

Habt ihr bereits 6 Sterne, erhaltet ihr stattdessen Flammengold. Dieses sammelt ihr und könnt es, wenn ihr 120 davon habt, gegen Nemesis eintauschen. Dadurch müsst ihr nicht unendlich oft ziehen, denn eine SSR-Figur ist alle 80 Züge garantiert und es gibt 10 verschiedene. Flammengold kann euch also retten, wenn ihr Nemesis haben möchtet.

Wer großes Glück hat, zieht Nemesis natürlich einfach so. Die Chance auf eine SSR-Waffe liegt allerdings bei 0,75 %.

PalekX empfiehlt, zuerst alle SRs zu upgraden und dann erst eure ersparten Ressourcen in das Gacha-System zu stecken.

Was ist das für eine Figur? Nemesis gehört zu den stärksten KI-Charakteren, die es aktuell in Tower of Fantasy gibt. Auf der Tier-List befindet sie sich im S-Rang.

Mit ihrer Resonanz-Kraft kann sie den Schaden eurer elektrischen Angriffe um 15 % erhöhen, sowie eure Resistenz um 25 % steigern.

Zusätzlich könnt ihr Gegner daran hindern, sich zu buffen, indem ihr sie mit einem aufgeladenen Angriff trefft. Nemesis ist ein Hybrid, kann also super Schaden austeilen und ihre Verbündeten unterstützen. Deshalb ist sie so beliebt.

Was denkt ihr über den Trick des Nutzers? Habt ihr es schon geschafft, eure SR-Figuren auf 6 Sterne zu verbessern? Habt ihr vielleicht sogar Nemesis bereits gezogen? Wie viele Versuche habt ihr gebraucht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

