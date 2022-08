Tower of Fantasy: Tier List mit den besten Charakteren

In Tower of Fantasy gibt es viele Charaktere, die ihr benutzen und erspielen könnt. Wir zeigen euch deshalb, für welche SSR-Spieler ihr euch entscheiden solltet und was die Besten in unserer Liste so stark machen.

Was sind SSR? In Tower of Fantasy könnt ihr nicht nur eurer detailliertes Selbstbild steuern, das ihr liebevoll in dem beeindruckenden Charakter-Editor erschaffen habt, sondern auch die SSRs. Diese werden bei eurer Auswahl im Menüpunkt „Simulacrum“ angezeigt.

Hierbei handelt es sich um KIs, die ihr im Laufe eurer Spielzeit ergattern könnt. Jede KI besitzt ihre Stärken und Schwächen. Ihr könnt euch also ihre Vorteilei im Kampf zunutze machen, wenn ihr ihre Persönlichkeit auf euren Körper projiziert. So erwacht die KI zum Leben und kann von euch mit ihren Skills gesteuert werden.

Diese KIs besitzen besondere Waffen, ein individuelles Aussehen und coole Skills, die jeden SSR einzigartig machen. Deshalb zeigen wir euch, welche SSRs die besten sind und mit welchen Waffen die Besten daherkommen.

Für eine bessere Übersicht teilen wir unsere Tierlist in zwei Abschnitte auf:

Worauf basiert die Tier List? Wir haben uns bei der Tier List Community-Stimmen und an YouTubern orientiert, die ihre Meinung zu dieser Thematik offenbart haben. Wir haben Vergleiche gezogen und so unsere Tier List erstellt.

Bei der Tier List handelt es sich aber nicht um einen Richtwert, an den ihr euch zwangsläufig halten müsst. Spielt mit dem SSR, der euch am besten liegt. Die Tier List ist kein Muss, der euch im Weg stehen soll.

Tower of Fantasy: Tier List – Beste SSR-Charaktere

S-Tier Nemesis, Samir, Coco Ritter, King

A-Tier Tsubasa, Meryl, Crow

B-Tier Shiro, Huma, Zero

C-Tier Pepper, Bai Ling, Ene, Echo, Hilda



Das bedeuten die einzelnen Tierstufen: Die Tier List ist in Stufen eingeteilt, die beschreiben, wie gut die Kämpfer sind. Dafür stehen die einzelnen Stufen des Ratings:



S-Tier: Sehr stark, möglicher Nerf im Anflug

A-Tier: Gut gebalanced, nicht zu stark oder zu schwach

B-Tier: Etwas schwächer, aber weiter eine gute Wahl

C-Tier: Kann sich aktuell nicht gut durchsetzen

Tower of Fantasy: S-Tier – Beste SSRs

Nemesis – Resonanz-Kämpfer Waffe: Venus



Nemesis ist ein einzigartiger Kämpfer. Mit ihrer Resonanz-Kraft kann sie den Schaden eurer elektrischen Angriffe um 15 % erhöhen, sowie eure Resistenz um 25 % steigern.

Zusätzlich könnt ihr Gegner daran hindern, dass sie sich Buffen, indem ihr sie mit einem aufgeladenen Angriff trefft. Sie ist ein Hybrid, kann super Schaden austeilen und ihre Verbündeten unterstützen. Deshalb macht sie das zu einem der besten Kämpfer.

Samir – DPS-Kämpfer Waffe: Dual EM Stars



Samir gehört zu den besten DPS-Kämpfern im Spiel. Sie kann fatale flächendeckende Angriffe austeilen und dabei sogar in der Luft bleiben. Mit ihrem „Helikopter“-Move kann sie in der Luft Schaden vermeiden, der am Boden bewirkt wird.

Zusätzlich kämpft sie mit ihren „Dual EM Stars“-Handfeuerwaffen, die es ihr erlauben, aus der Ferne in sicherer Distanz zu agieren.

Coco Ritter – Support-Kämpfer Waffe: Absolute Zero



Coco gehört zu den besten Heilern in ToF. Sie kann stationär, aber auch in Bewegung ihre, Heilkräfte wirken. Dazu kann sie Gegner mit Eis attackieren und sogar Zeit verlangsamen. Sollte ihr also eher eure Freunde im Kampf unterstützen wollen, ist Coco eure Kämpferin.

KING – Shield-Break-Kämpfer Waffe: Scythe of the Crow



KING gehört zu den besten Shield-Breakern im Spiel. Er besitzt die besten Stats und seine Schläge mit der Sense brechen nahezu jedes Schild ohne Probleme. In Kombination mit Samir und Nemesis seid ihr unaufhaltsam und zerstörerisch.

Das waren alle bekannten Kämpfer in unserem Rating. Die Liste soll dahingehend nur den Großteil der Community-Stimmen visualisieren. Solltet ihr also noch Änderungsvorschläge oder Tipps haben, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren nennen.

Was haltet ihr von ToF nach seinem globalen Release? Findet ihr das Spiel cool oder ärgert ihr euch auch über Serverprobleme und Warteschlangen? Lasst es uns eure Meinung gerne wissen!