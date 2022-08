Tower of Fantasy: Mächtiger Charakter-Editor begeistert Spieler – Die bauen Figuren aus Naruto und Genshin Impact

Das Anime-MMORPG Tower of Fantasy startet am 11. August 2022. Bereits vor dem Release haben Spieler Zugriff auf den Charakter-Editor. Dort erschaffen sie Nachbildungen ihrer liebsten Figuren aus verschiedenen Anime und Spielen. Die Community kann voten.

Durch die Möglichkeit, Tower of Fantasy bereits vor dem Release zu downloaden, konnten Spieler bereits auf den Charakter-Editor zugreifen. Der Editor bietet innerhalb des Anime-Spektrums detaillierte Einstellungsoptionen, um euren Charakter so individuell wie möglich zu gestalten.

Erstellte Avatare könnt ihr speichern und hochladen. In der Galerie können andere Spieler dann für ihre Favoriten abstimmen.

Fans erstellen virtuelle Cosplays ihrer Lieblinge

Wenn ihr ingame den Charakter-Editor öffnet, auf die Lobby klickt und dann oben den Reiter „Beliebtheitsvotum“ auswählt, seht ihr die Charaktere mit den meisten Upvotes.

Diese Charaktere sind am Beliebtesten.

Erkennt ihr manche der Charaktere wieder? Falls nicht, findet ihr hier die Auflösung. Natürlich ist die Auflösung nicht offiziell, sondern basiert auf der Einschätzung der MeinMMO-Redaktion. Wir geben euch also keine Garantie.

Das sind die abgebildeten Charaktere von oben links nach unten rechts:

Hu Tao aus Genshin Impact

2B aus Nier Automata

Kequing aus Genshin Impact

Ken Kaneki aus Tokyo Ghoul

Nazuna Nanakusa aus Call of the Night

Raphtalia aus The Rising of the Shield Hero

Bennett aus Genshin Impact

Hinata Hyuga aus Naruto

Zhongli aus Genshin Impact oder Sasuke aus Naruto

Nezuko aus Demon Slayer

Pain aus Naruto

Minato Aqua

Die meisten der 12 Charaktere stammen also aus Genshin Impact und Naruto. Aus Anime und Anime-Games stammen alle der erstellten Charaktere. Naturgetreue Menschen aus anderen Genres sind mit dem Charakter-Editor vermutlich nicht so leicht zu erstellen. Zumindest nicht so, dass man sie erkennt.

Auf Twitter forderten die Entwickler auf, die erstellten Charaktere mit den Hashtags #createanimyself und #TowerofFantasy zu posten. Die 20 besten Avatare wollen sie belohnen. Zu gewinnen gibt es ein Mousepad, eine Trinkflasche, einen 50 Dollar Pizzagutschein und sogenannte „Mystery Gifts“, die ihr vermutlich ingame erhaltet.

Hier seht ihr den Release-Trailer des Spiels:

Tower of Fantasy startete am 11. August 2022

Was ist das für ein Spiel? Tower of Fantasy ist ein kostenloses Anime-MMORPG, das stark an das Action-RPG Genshin Impact erinnert. Grafisch liegen beide nah beieinander. Entwickelt wird es von Hotta Studio, publiziert von Level Infinite. Es setzt auf eine offene Spielwelt, die ihr mit eurem Charakter erkunden könnt.

Während ihr bei Genshin Impact die Welt anderer Spieler besuchen und dort mitspielen könnt, ist Tower of Fantasy ein richtiges MMORPG, in dem alle Spieler in derselben Welt umherstreifen. Ähnlich ist außerdem das MMORPG Noahs Heart, das Ende Juli erschien.

Diese Inhalte bietet Tower of Fantasy:

Ihr folgt einer Story auf dem Planeten Ada, den die Menschen in der Zukunft kolonisiert haben.

Eine offene Welt, in der ihr schwimmen, klettern und fliegen könnt.

Es gibt keine festen Klassen. Stattdessen bestimmt ihr den Spielstil mit eurer Ausrüstung.

Ein actionreiches Kampfsystem. Ihr müsst selbst zielen und ausweichen.

Ein Gacha-System für Waffen im Endgame

Dungeons, Raids und PvP-Inhalte

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gaben die Entwickler auf der Website des Spiels an, über 4 Millionen Vorregistrierungen verbucht zu haben. Tower of Fantasy erwartet also eine großer Spielerbasis, die sich hoffentlich lange hält.

Was haltet ihr von dem MMORPG Tower of Fantasy? Glaubt ihr, es könnte Genshin Impact ernsthaft Konkurrenz machen? Oder wird der Hype nicht lange andauern? Wollt ihr das Spiel ausprobieren, oder spielt es sogar bereits? Habt ihr euren Charakter erstellt, oder einen der beliebtesten ausgewählt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Hier findet ihr alle Infos zum Start von Tower of Fantasy.