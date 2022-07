Das „Sword Art Online“-MMO, auf das wir alle warten, erscheint endlich diesen Monat

Das MMORPG „Noah’s Heart“ ist ab Ende Juli offiziell spielbar und macht für Fans von Sword Art Online einen Traum wahr: Es erschafft eine Welt, die der vom Anime stark ähnelt.

Ende Juni 2020 kündigten die Entwickler Archosaur Games das MMORPG an und zeigten den ersten Trailer. Im Dezember 2021 startete die Beta. Ab dem 14. Juli 2022 können sich Android-Nutzer das fertige Spiel herunterladen, ab dem 28. Juli auch PC-Spieler.

Was ist das für ein Spiel? In dem kostenlosen Fantasy-MMORPG erschafft ihr einen Charakter und erkundet den Planeten Noah.

Diese Inhalte bietet das MMO:

Detaillierte Charaktererstellung

Euer Charakter ist nicht an eine Klasse gebunden

Ihr kämpft mit Schwert und Schild, Bogen, Doppelklingen oder einem Speer, könnt aber wechseln

Eine offene Welt mit fünf verschiedenen Kontinenten

Zusammenspiel mit echten Spielern oder NPCs

Inwiefern ähnelt es SAO? Auf den ersten Blick scheint die Welt von Noah’s Heart viel mit der von SAO gemeinsam zu haben. Rein optisch sind sie die beiden Spiele aufgrund der bunten Anime-Grafik in einem offenen Fantasy-Setting vergleichbar.

Auch die Story ähnelt sich. Die virtuelle Umgebung in Noah’s Heart wurde von einem mysteriösen Konstrukt erschaffen, das sich nur „Cube“ (Würfel) nennt. Was genau Cube bezweckt und warum es diese Welt erschaffen hat, können die Spieler im Laufe der Handlung herausfinden. Wie in der Anime-Serie SAO ist die Welt von Noah’s Heart „virtuell“.

Bereits 2020 veröffentlichten die Entwickler einen Trailer, der das Gameplay von Noah’s Heart zeigt:

Welche Inhalte bietet es noch?

Zusätzlich gewährt Noah's Heart zahlreiche Möglichkeiten, sich in der Spielwelt fortzubewegen. Etwa durch Reittiere, Züge, Schiffe, Motorräder und Hubschrauber.

Mindestens drei Crafting-Optionen stehen zur Auswahl: Kochen, Schmieden und Schneidern

Real-Life-Sim: Das MMO legt Wert auf Rollenspiel

Innerhalb der Story trefft ihr Entscheidungen, die tatsächlich Konsequenzen haben. So könnt ihr beispielsweise NPCs sterben lassen und die Geschichte geht für euch komplett anders weiter als für eure Mitspieler.

Für wen eignet sich das Spiel? Fans von Sword Art Online werden Noah’s Heart vermutlich lieben. Aber auch Spieler, die den Anime (noch) nicht gesehen haben, könnten gefallen an dem MMORPG finden. Wer bunte Grafiken und Anime-Stil mag, ist auf jeden Fall richtig.

Auch MMO-Fans, die Wert auf die Story legen, sollten einen Blick auf Noah’s Heart werfen. Die interaktive Geschichte, die von euren Entscheidungen beeinflusst wird, bildet einen Kontrast zu vielen anderen Spielen, in denen die Geschichte eher nebensächlich ist.

Was sagt ihr zu Noah’s Heart? Gefällt euch die bunte Grafik, oder mögt ihr es lieber etwas düster? Erinnert es euch an den Anime Sword Art Online, oder zeigt es zu viele Unterschiede? Werdet ihr das MMORPG herunterladen und mal anspielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

