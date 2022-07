Im MMORPG Lost Ark läuft seit dem Release ein erbitterter Kampf gegen die Bots im Spiel. Dieser scheint nun fürs Erste gewonnen, doch die Spieler sind skeptisch, ob das auch langfristig so bleibt. Trotz der allgemein guten Stimmung, zeigt sich ein neues Problem. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was hat Lost Ark mit Bots gemacht? Über den Zeitraum der letzten Monate waren Bots immer wieder ein brisantes Thema in dem MMORPG. Einige Server waren lange von diesen automatisierten Charakteren überrannt und die Spieler warfen Publisher Amazon vor, einfach nur dabei zuzusehen.

Im Juni holte Amazon allerdings zum großen Schlag gegen die Bots aus und bannte über 600.000 Accounts in nur einer Woche weg. Das war einigen Fans aber nicht genug, da sie befürchteten, dass diese Maßnahme das Problem nur kurzfristig lösen würden und die Bots bald wieder ins Spiel kommen.

Mit dem großen Update am 30. Juni hat der Publisher aber erneut nachgelegt und einige Mechaniken in das Spiel implementiert, die Bots weiter fernhalten sollen. So muss man nun ab und an ein CAPTCHA lösen, wenn man ein neues Gebiet betreten möchte.

Aber auch spieltechnische Änderungen ärgerten Bots, wie zum Beispiel, dass man wertvolle Items nun drei Tage lang behalten muss, bis man sie auf irgendeine Weise handeln kann. Das schränkt den Handel der Bots mit echtem Geld ein und scheint Früchte zu tragen. Die Fans feiern Amazon für diese Maßnahmen in den Foren regelrecht und die Stimmung steigt auf einen Höhepunkt der letzten Wochen.

Außerdem kam Dämonin Vykas mit dem Juni-Update ins Spiel – Seht sie in unserem Trailer:

Die Spielerzahlen sinken massiv: Zur Folge haben die harten Sanktionen gegen Bots und Real-Money-Trader, dass die Anzahl der täglichen aktiven Accounts in Lost Ark in den Keller geht. Während Anfang Juni noch über 870.000 Accounts gleichzeitig eingeloggt waren, kommt das MMORPG jetzt nur noch auf 250.000 gleichzeitige Spieler (via steamcharts.com).

Und obwohl die aktiven Fans von Lost Ark darin kein Problem sehen und sich allgemein sehr darüber freuen, dass es nun wieder mehr Spieler als Bots im MMORPG gibt, tut sich plötzlich eine neue Diskussion auf.

„Wir haben einfach zu viele Server“

Worüber beschweren sich die Fans? Die Diskussion an sich ist zwar nicht neu, wurde aber durch den Weggang der ganzen Bots erneut entfacht. Zum westlichen Release des Spiels war Lost Ark nämlich stark überlaufen, was dazu führte, dass Amazon schnell und viele neue Server für das MMORPG installierte und an den Start brachte.

Die gesamte Region Europe West beispielsweise kam erst Wochen nach dem Launch in das Spiel und ist heute größtenteils menschenleer. Das Problem haben aber nicht nur später hinzugefügte Server, auch eigentliche belebte Regionen fühlen sich teilweise ausgestorben an.

Ein Fan auf reddit stellte nun den Vergleich zu der koreanischen Version auf und lieferte damit Diskussionsstoff. So stellt er fest, dass in Korea etwa 260.000 gleichzeitige User online sind. Diese verteilen sich dort über 8 verschiedene Server und eine Region.

Der Westen schreibt aktuell ähnliche Zahlen, also 252.000 gleichzeitige User, verteilt diese aber aktuell auf 58 Server in 5 Regionen.

Regionen sind dabei Servercluster. Während man innerhalb der gleichen Region zwar über Umwege zusammen spielen kann, ist das zwischen Regionen überhaupt nicht möglich.

Allein auf Europe Central sind derzeit 19 Server aktiv

Die Gegenmeinung: Einige User in den Kommentaren finden die Aufruhr übertrieben und zumindest die hohe Anzahl der Regionen schlichtweg nötig. Der User ffiction8 weist außerdem darauf hin, dass die Spieler im Westen über mehr als 10 verschiedene Zeitzonen verteilt sind und wir deshalb, wenn auch der 24-Spieler-Peak fast identisch sei, deutlich mehr tatsächliche Spieler hätten als Korea.

Einige Kommentare erachten die gesamte Diskussion für sinnlos. So schreibt der User Ikrai1212, dass zum Launch mehr Server schlicht nötig waren. Gleichzeitig ist es jetzt der Fall, dass es zu viele Server gibt. Beide Meinungen müssen sich nicht ausschließen.

Außerdem wird diskutiert, was mit der Region Europa West passieren könnte. Denn während es technisch möglich ist, Server auf dem gleichen Cluster zu schließen und in andere zu migrieren, ist das mit einer ganzen Region nicht ohne Weiteres machbar.

Smilegate und Amazon bestätigten bereits im März, dass ein Transfer zwischen Regionen technisch nicht möglich ist. Wenn die Spielerzahlen auf dem Europa West-Server aber weiter abnehmen, fürchten Spieler, dass dieser bald völlig untergehen könnte.

„Amazon ist in einer Situation ohne Gewinner“

Wie ist die Stimmung bei den Fans? Trotz der Diskussion um die Server hat sich die allgemeine Stimmungslage rund um das MMORPG verbessert. Die Schritte, die gegen die Bots eingeleitet wurden, missfallen zwar einigen, dennoch kommt das Ergebnis sehr gut an.

Das merkt man auch, sobald es in den Foren um andere Themen geht. Man bekommt schnell das Gefühl, dass die Leute aktuell positiver gegenüber Amazon eingestellt sind, als das noch vor einigen Wochen der Fall war. Auch bei der Server-Diskussion finden sich viele Spieler, die darauf hinweisen, dass Amazon nun kaum etwas richtig machen könnte.

Sie mussten zum Start mehr Server bringen, um die enormen Warteschlangen zu reduzieren. Obwohl sie wussten, dass sie diese nicht ohne Weiteres wieder abschalten können. Hier sieht man erfrischend viel Verständnis für den Publisher in der Kommentarsektion.

Was sagen die Fans? Einige der Kommentare möchten wir euch wiedergeben, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt (via reddit):

RenegadeReddit schreibt: „Amazon ist in einer No-Win-Situation. Sie mussten mehr Server aufstellen, um den Launch zu bewältigen. Jetzt haben sie keine Technologie, um diese zu fusionieren.“

Jiend fragt sich: „Warum benutzen sie nicht die Serverstruktur von Guild Wars 2? Die spielen ihre Patches live auf, ohne Downtime. Einmal die Woche nicht spielen zu können, ist in 2022 einfach verrückt. Egal, wie voll diese Server letztlich sind.“

Retrac sagt: „Es wäre super, wenn jede Region auf 5 Server reduziert. Genau vergleichen kann mans uns mit Korea sowieso nicht. Wir haben über EU, NA und OCE mindestens 4 Peak-Zeiten am Tag. Wir sollten also locker 2 bis 3 Mal mehr Spieler als Korea haben.“

jimmyslol schreibt: „Egal, wie viele Server. Sie haben 70 % Steam-Population in einem Tag verloren. Es ist verrückt, wie viele Bots in dem Spiel waren.“

Bogzy schreibt: „Es war ein langer Kampf gegen die Bots, aber er zeigt endlich Resultate. Gute Arbeit.“

Was haltet ihr von der derzeitigen Situation in Lost Ark? Spielt ihr das MMORPG noch regelmäßig? Habt ihr immer noch Probleme mit Bots? Wie belebt ist euer Server derzeit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Lost Ark bannt die Leiter von 12 der größten Gilden im MMORPG – War alles die gleiche Person