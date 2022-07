Fans meckern, weil das Wichtigste am Sommer-Event in Lost Ark fehlt: Sexy Bademode

Das Juni-Update in Lost Ark liefert auch ein Sommer-Event, bei dem ihr gemütlich auf einer Insel relaxen und tanzen könnt, wenn ihr mal genug von den vielen Abenteuern habt. Doch Fans meckern jetzt darüber, dass sie das in Rüstung tun müssen, und nicht in sexy Bikinis. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Wieso meckern die Fans? Das Juni-Update in Lost Ark kommt eigentlich richtig gut bei der Community von Lost Ark an. Die Inhalte sind mannigfaltig, die Bugfixes lang erwartet und die „Quality of Life“-Anpassungen eine Wohltat für jeden Spieler.

Doch es wäre nicht die Community eines Online-Spiels, würde sich nicht doch noch etwas finden, an dem man etwas auszusetzen hat. Dabei dreht es sich diesmal um das Sommer-Event in Arkesia, der Heartbeat Island.

Auf der Insel könnt ihr Belohnungen einkassieren, in dem ihr euch einfach eine gute Zeit macht. Dazu bestreitet ihr Events, in denen ihr einfach nur vor Ort sein müsst oder auch mal einen flotten Tanz in der Disco der Urlaubsinsel aufs Parkett legen sollt.

Letzteres müsst ihr allerdings in voller Montur erledigen, denn die sexy Bikinis, die in es Korea passend zu dem Event gab, sind in unserer Version von Lost Ark noch nicht angekommen.

Was kritisieren sie genau? In erster Linie ist es die fehlende Immersion, die bei den Spieler:innen nicht gut ankommt. Ein reddit-Thread, der das Thema aufgreift, trägt den Titel „Also tanzen wir in schwerer Rüstung? Das sieht so fehl am Platz aus“, und bekommt sehr viel Zustimmung. Über 540 Upvotes und ganze 195 Kommentare konnte er inzwischen sammeln.

Die Fans nehmen es zwar größtenteils mit Humor, doch einige beschweren sich wirklich über fehlende Bademode im Spiel. Vor allem auch, weil in Korea gleichzeitig mit dem Heartbeat Island-Event eine Reihe an solchen Kostümen veröffentlicht wurde. In erster Linie handelt es sich dabei um besonders knappe Outfits und Öhrchen, die mit dem allgemeinen Thema der Heartbeat Insel übereinstimmen. Sie strahlen also in Neonfarben und schreien „Party“ aus sich heraus.

Die User sind also sauer darüber, dass sie mal wieder weniger Inhalte als das koreanische Vorbild bekommen und gleichzeitig enttäuscht, dass sie in voller Rüstung tanzen müssen.

So sehen die Skins aus, die passend zum Event in Korea im Shop waren

„Sie haben sich den Aufwand gemacht, diese Skins extra zu entfernen“

Unfaire Release-Politik: Neben den Immersionsbrüchen durch das Tanzen in schwerer Rüstung gibt es erneut viel Kritik an dem unterschiedlichen Release-Plan für Europa und Korea. Immer wieder kommen im reddit Diskussionen dazu auf, dass Patches für unsere Version angeblich geschnitten werden.

Viele Fans sind daher neidisch auf die Updates in Korea und verlieren dadurch Stück für Stück die Hoffnung in die Patches unserer Version. Zwar gibt es auch Fans in dem Thread, die erklären, dass die Skins und der Shop nicht direkt mit dem Event in Verbindung stehen und daher nicht absichtlich entfernt werden mussten, dennoch ist die Stimmung in dem Thread klar negativ.

Was sagen die Fans? Die allgemeine Stimmung zu dem Update ist positiv, daher möchten wir uns in diesem Artikel und bei den Zitaten nur auf Kommentare zu dem Sommer-Event beziehen. Damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt, haben wir einen Auszug für euch vorbereitet (via reddit):

Fenris schreibt: „Es geht doch nichts über einen gemütlichen Tag am Strand in voller Rüstung.“

kingofranks sagt: „Wir bekommen die Skins schon noch, Sommer ist noch eine Weile. Regt euch doch nicht so auf.“

Bewbii schreibt: „Toll, stattdessen bekommen wir die hässlichen Umar-Skins und sollen die Klappe halten.“

Modawe schreibt: „Auch wenn sie die Skins nicht extra aus dem Update herausgeschnitten haben, ist es immer noch Mist von ihnen. Sie halten die Kostüme absichtlich zurück. Ich verliere die Hoffnung für das Juli-Update.“

TrueSol ist genervt: „Echt, darüber regt ihr euch auf? Tanzen in Rüstung? Nicht eher Dämonen bekämpfen in aufgeblasenen Kuscheltier-Anzügen?“

winteryu schreibt: „Gib mir endlich die Bikinis. Mein Tag ist ruiniert.“

Was haltet ihr von den Vorwürfen? Seid ihr ähnlich wie viele im Thread der Meinung, dass man es mit Beschwerden übertreibt? Haltet ihr die Kritik am Release-Tempo für angemessen? Oder freut ihr euch einfach über das Juni-Update und versteht nicht, was die ganzen Kommentare sollen? Schreibt es uns gerne hier bei MeinMMO.

