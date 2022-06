Lost Ark: Fans lieben das Juni-Update und überschütten Amazon mit Lob – „Das ist großartig“

Das Juni-Update von Lost Ark kam am 30. Juni auf die Server der westlichen Version und sorgte bereits vor seiner Veröffentlichung für großen Jubel. Die Patch-Notes kamen nämlich bereits am Vorabend und überfluteten das reddit mit grandioser Stimmung. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist das für ein Update? Monatlich steht in unserer Version von Lost Ark ein großes Update an. Während der Mai-Patch mit neuen Bossen und einer neuen Klasse punkten konnte, hat das Juni-Update vergleichsweise weniger Inhalte.

Trotzdem bietet es einiges an neuem Content. So kommt ein weiterer Legion Raid ins Spiel, ein neuer Turm für Solo-Spieler und ein Event, bei dem ihr auf einer Party-Insel tanzen könnt. Anders als den bisherigen Monats-Updates fehlt dem Juni-Patch jedoch eine neue Klasse.

Was genau mit der Aktualisierung am 30. Juni ins Spiel kam, haben wir in einem eigenen Artikel führt euch zusammengefasst.

Überraschend ist auch, dass das monatliche Update mit zwei Wochen Verspätung zu uns kommt, denn eigentlich war es bereits für Mitte des Monats angekündigt. Das sorgte im Vorfeld eher für schlechte Stimmung bei den Fans, was sich nun aber grundlegend änderte.

Auch Korea bekommt ein neues Update, allerdings mit brandneuer Klasse:

Was kommt besonders gut an? Die Laune in der Community von Lost Ark ist derzeit auf einem Höhepunkt. Die Änderungen durch das Update werden richtig gut aufgenommen, was größtenteils nicht einmal an den neuen Inhalten liegt. Viel mehr stehen im Mittelpunkt der Euphorie einige Bugfixes und „Quality of Life“-Anpassungen.

Unter anderem werden Bots weiter gebannt und im Spiel aktiv behindert. Es kann in Zukunft passieren, dass ihr ein CAPTCHA lösen müsst, wenn ihr eine neue Zone betretet. Das soll die automatisierten Charaktere in Arkesia weiter stoppen, nachdem schon über 600.000 von ihnen gebannt wurden.

Außerdem wurde auch ein Bug behoben, der den Titel der Kristallaura bei jedem einzelnen Login als neu einordnete. Man musste also darauf klicken, damit die Benachrichtigung verschwindet. Dieser Fehler war seit dem Launch im Februar im Spiel und die Fans feiern es, dass er endlich weg ist.

Auch eine vermeintlich kleine Änderung sorgt für große Freude. Ihr könnt jetzt die größte der Schadenszahlen selbst einstellen. Das führte vorher vor allem bei 4K-Monitoren zu Problemen, da viele die Zahlen als zu klein empfanden. Auch der nervige Cursor-Bug ist endlich behoben, der das Spiel für Wochen plagte.

Allgemein ist die Stimmung im Forum und auf reddit sehr gut. Einige negative Stimmen gibt es immer, doch persönlich haben wir die Laune der Community seit dem Launch nicht mehr so positiv erlebt.

Auf der neuen Heartbeat-Insel werdet ihr fürs Tanzen belohnt

„Es ergibt perfekten Sinn und ist absolut genial.“

Die kleineren Highlights: Gleich mehrere Threads auf reddit und im Forum erhalten viele Upvotes, die sich einfach nur bei Amazon bedanken möchten und die neuen Änderungen feiern. Auch, dass man sich bei Yozs Krug anscheinend gegen Smilegate durchsetzte, lässt für Viele die Hoffnung auf den Publisher neu entfachen.

Besonders gelobt wird auch die Änderungen an dem wöchentlichen Reset im Spiel. Bisher fand dieser an einem Donnerstag statt, fortan soll aber immer mittwochs eine neue Woche beginnen.

Das ist vor allem deswegen wichtig, weil viele Events in Lost Ark nur an bestimmten Wochentagen stattfinden und der Mittwoch von einigen als „toter Tag“ betitelt wurde, weil dort kaum etwas stattfindet. Mit dieser Änderung betreibt Amazon also puren Fanservice.

Was sagen die Fans? Wie gewohnt möchten wir euch an dieser Stelle einen Auszug aus den Kommentaren der User geben, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt (via reddit):

Vezko schreibt: „Die größte und wahrscheinlich wichtigste Änderung ist der wöchentliche Reset am Mittwoch. Das macht perfekten Sinn und ist absolut genial, weil einfach nichts an einem Mittwoch los ist.“

AlgernonMar sagt: „Ich bin echt hyped, dass ich jetzt die Größe der Schadenszahlen ändern kann. Es ist viel zu klein auf einem 4K-Bildschirm, ich konnte nie etwas erkennen.“

ItWasUncalledFor schreibt: „Heilige Scheiße, das ist das beste Quality of Life Update seit dem Launch. Sogar noch größer als Vykas“

Weniger positiv ist maximaLz: „Ich glaube viele merken gar nicht, wie wenig Auswirkungen CAPTCHAs wirklich auf Bots haben werden. Das wird die normalen Spieler viel mehr stören, aber wenigstens trauen sie sich, aggressive Maßnahmen gegen Bots zu nutzen.“

Was haltet ihr von dem Juni-Update? Über welche Änderung freut ihr euch am meisten? Oder gibt es vielleicht sogar etwas, was ihr komplett doof findet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Lost Ark erreicht auf Steam nur noch 60 % positive Reviews – Was ist mit dem beliebtesten MMORPG passiert?