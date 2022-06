Lost Ark: Spieler warten sehnsüchtig auf Juni-Update, Amazon sagt: „Wir werden seit Wochen blockiert“

Ein neues Angelspiel wurde für Steam angekündigt. Der Trailer zu Call of the Wild: The Angler zeigt weite Landschaften.

Einige spekulieren sogar so weit, dass sie die Bots als Problem ausmachen. Diese sind vor allem im Westen ein großes Ärgernis , während es in Korea durch eine Verifizierung schwerer ist, zusätzliche Accounts zu erstellen. Der Ruf von Lost Ark könnte weltweit unter dem Bot-Problem leiden.

Was ist das Problem mit dem Patch? Für den Monat Juni wurde in der Roadmap ein großes Update angekündigt . Das soll einen Legion Raid, einen Guardian Raid und einige weitere Neuerungen bringen. Da die Login-Belohnungen pünktlich letzte Woche Donnerstag zum wöchentlichen Patch ausliefen, rechneten viele dort mit dem Release des Updates.

Amazon bekommt derzeit starke Kritik, weil sie nichts zu dem kommenden Juni-Update in Lost Ark verraten. Eigentlich klang alles so, als würde das Update Mitte Juni erscheinen, doch derzeit herrscht Funkstille. Nun meldet sich die Community Managerin und sagt, dass sie selbst blockiert werden.

