Lost Ark bringt heute neue kostenlose Items und 4 Stunden Server Down

Was haltet ihr von dem Update diese Woche? Habt ihr euch schön auf Vykas gefreut, oder war euch die Verschiebung sowieso schon klar? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wie kommt das Update an? Die Belohnungen selbst kommen gut bei den Fans an, allerdings kritisieren diese auch die Verschiebung des Juni-Patches. Dieser war ursprünglich nämlich für Mitte Juni angekündigt und für einige Fans des MMORPGs ist der 23. Juni definitiv nicht mehr die Mitte des Monats.

In diesem Video seht ihr, warum Lost Ark überhaupt so viel Erfolg hat:

Normalerweise erscheinen die großen Monatsupdates nämlich immer zum Ende der Login-Belohnungen in Lost Ark. Diese wurden jetzt aber um eine Woche verlängert, was für die meisten Fans andeutet, dass das große Update vom Juni nächste Woche ansteht.

Was passierte diese Woche in Lost Ark? Das wöchentliche Update steht diese Woche im Zeichen der kostenlosen Gegenstände. So wurde unter anderem das „Wild Wings“-Event um eine Woche verlängert und auch die Einlog-Belohnungen gibt es nun 5 Tage länger. Das steht jedoch vermutlich vor dem Hintergrund, dass das Juni-Update eine Woche zu spät dran ist.

Das wöchentliche Update startet heute, am 16. Juni und spendiert euch kostenlose Gegenstände im MMORPG Lost Ark . Das Update zögert aber in erster Linie den Vykas-Release um eine weitere Woche heraus.

Insert

You are going to send email to