Botter in Lost Ark zeigt, wie machtlos Amazon ist – Spielt 100 Accounts gleichzeitig

Die Spieler von Lost Ark leiden momentan unter einer massiven Bot-Flut. Amazon betont, dass sie versuchen, diese Problematik in den Griff zu bekommen. Ein Nutzer auf reddit filmt währenddessen, wie er an mehreren PCs gleichzeitig bottet.

„Sie haben keine Angst, IPs zu blocken“, verwendet der User OutTheory als Überschrift, um Amazon mithilfe eines Videos zu provozieren. Darin sind mindestens sieben PCs zu sehen, auf denen jeweils 16 Mal Lost Ark läuft. Vor Konsequenzen scheint OutTheory keine Angst zu haben. Sein Gesicht zeigt er allerdings nicht.

Was sind das für Bots? Die Bots farmen Ingame Gold, um es dann für Echtgeld an Spieler zu verkaufen. Das Ganze nennt sich Real Money Trading, kurz RMT. Momentan gibt es so viele davon, dass echte Spieler sogar in Warteschlangen beim Einloggen festhängen.

Mittlerweile laufen die automatisierten Charaktere nicht mehr nur in den Low-Level-Gebieten herum, wie zum Release von Lost Ark. Die Bots sind im Endgame angekommen und beeinflussen dort die Wirtschaft. Mehrere Millionen Gold befinden sich aktuell in den Händen der Bots und stehen für Echtgeld zum Verkauf.

Die Zufriedenheit der Spieler sinkt immer weiter, was an aktuellen Bewertungen auf Steam sichtbar ist. Insgesamt erreicht das MMORPG jetzt nur noch die Bewertung „ausgeglichen“.

Amazons Kampf gegen die Bots scheint aussichtslos

Was tut Amazon dagegen? Zum Release von Lost Ark sah es erst so aus, als bekäme Amazon die Bots in den Griff. Sie bannten über eine Million von ihnen direkt an einem Tag weg. Die momentane Bot-Welle scheint dem Publisher jedoch größere Probleme zu bereiten.

Der Publisher will die Bots „an mehreren Fronten bekämpfen“. Es droht nicht nur den Bots ein Bann, sondern auch Spielern, die Gold von ihnen erwerben. Manche der Banns sind permanent, viele jedoch temporär auf drei Tage begrenzt. Das gekaufte Gold entfernen sie vom Account.

Zusätzlich versucht Amazon die Bots aufzuhalten, indem sie IP-Adressen sperren. Dabei sind sie kaum erfolgreich, da die Botter einfach VPN-Clients benutzen können, um ihre eigene IP zu verschlüsseln.

Community hält das Spiel für verloren: In der Kommentarspalte auf reddit machen sich zahlreiche Nutzer über den Publisher lustig. Andere zeigen sich frustriert. Viele halten Lost Ark für verloren und sehen Amazon nicht in der Lage, die Bot-Flut zu bekämpfen.

redbombs sagt: „Das ist verrückt. Sie haben nicht mal Angst, das zu zeigen, weil sie wissen, dass nichts passieren wird.“

anitime1 sagt: „Der Profit für sie ist zu hoch. Es wird niemals aufhören.“

defusingkittens sagt: „Sie werden nicht aufhören, bis das Spiel stirbt. Dann werden sich die Spieler, die das finanziert haben, fragen, warum ihr schönes Spiel tot ist. Das ist auch mit New World passiert.“

k1ng0fk1ngz sagt: „Stellt euch vor, ihr seid in den frühen 2000ern stecken geblieben und glaubt, IP-Banns können Bots wirklich aufhalten. Lustig, wie AGS wirklich glaubt, einen guten Job zu machen.“

Was denkt ihr über das Bot-Problem in Lost Ark? Liegt die Verantwortung bei den Spielern, oder beim Publisher selbst? Kann das Spiel noch gerettet werden, oder droht ihm zeitnah der Tod? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Für aktive Spieler in Lost Ark gibt es aber auch gute Nachrichten. Im Juni kommt ein neuer Patch samt neuer Klasse:

