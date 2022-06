MMORPG Lost Ark verhängt harte Strafen für Käufer von Gold – Müssen jetzt hohen Schulden-Berg abarbeiten

Das MMORPG Lost Ark hat ein Problem mit Bots. Das dürfte für niemanden etwas Neues sein, der mehr als eine Stunde in dem Spiel unterwegs war. Doch nicht nur die Bots sind ein Problem, sondern auch die Spieler, die sich an ihnen bereichern. Für die gibt es nun harte Strafen, wie Amazon bestätigt.

Was ist die Situation? Wenn man sich die Steam-Spielerzahlen von Lost Ark ansieht, scheint es dem Game derzeit gutzugehen. Doch der Schein trügt, denn viele von den 800.000 gleichzeitigen Spielern sind Bots, die die Wirtschaft im Spiel zunehmend beeinträchtigen.

Bereits seit längerer Zeit ist Publisher Amazon im Kampf gegen die automatisierten Charaktere unterwegs und möchte das Problem jetzt von beiden Seiten angreifen. So äußerte sich Community Managerin Roxx im Forum zu dem Thema und sagte, man müsse nicht nur die Bots bestrafen, sondern auch die, die das Gold dieser dubiosen Anbieter kaufen.

Derzeit sind mehrere Millionen Gold auf praktisch jedem Server in der Hand von Bots und zum Verkauf für echtes Geld angeboten. Das stört die Wirtschaft im Spiel massiv und viele Fans greifen auf diese Angebote zurück. Das wird nun so hart bestraft, dass ein Bann für manch einen Spieler sogar besser wäre.

Hohe Schulden für falsches Verhalten

Wie werden die Käufer bestraft? Um die Wirtschaft in Lost Ark am Leben zu halten, müssen nicht nur Bots, sondern auch Käufer ordentlich bestraft werden. In welchem Maße das passiert, erklärte Roxx ebenfalls im Forum.

Käufer oder Nutzer von RMT (Real Money Trading – Käufe von Ingame-Items oder Gold mit echtem Geld) können demnach mit zwei Arten von Bestrafungen rechnen:

Permanenter Bann

Temporärer Bann

So weit, so bekannt, doch vor allem bei dem temporären Bann gibt es einen besonderen Kniff. In vielen MMORPGs wird lange versucht nachzuvollziehen, was mit dem gekauften Gold passierte und dann alles, soweit erkennbar, Stück für Stück zurückgesetzt.

So sind aber auch User betroffen, die gar nichts mit RMT am Hut hatten und nur Dinge verkauft haben, die dann mit RMT-Gold gekauft wurden. Lost Ark geht das anders an und bestraft nur die Käufer. Denn nach einem temporären Bann entfernen die Entwickler das Gold von eurem Account. Auch, wenn ihr dabei ins Minus kommt.

Das Statement von Roxx könnt ihr hier sehen:

Warum ist das schlimmer als ein Bann? Erstellt ihr euch einen neuen Account, seid ihr vergleichsweise schnell wieder da, wo ihr vorher wart und könnt dann damit anfangen, Gold anzuhäufen. Wenn eure Gold-Balance allerdings ins Minus gerät, könnt ihr schlichtweg nichts mehr mit Gold bezahlen oder kaufen.

Das bedeutet, ihr könnt nicht nur keine Gegenstände mehr kaufen, sondern auch das Verbessern eurer Ausrüstung bleibt euch verwehrt. Ihr seid somit so lange auf eurem aktuellen Gearscore gefangen, bis ihr eure Schulden wieder abgearbeitet habt. Je nachdem, wie viel Gold gekauft wurde, kann sich das um Wochen und Monate handeln.

Community meint, die Strafen sind zu schwach

Was sagen die Fans? Zumindest im Forum und im reddit sind sich die Spieler von Lost Ark größtenteils einig, dass die Strafen dennoch zu schwach ausfallen. Viele fordern einen physikalischen Bann für Nutzer von RMT. Bei einem solchen Prozess wird die MAC- als auch die IP-Adresse des Nutzers gesperrt. Es verhindert also auch, mit dem gleichen Gerät und dem gleichen Router einen neuen Account zu erstellen.

Andere sind der Meinung, dass die Wirtschaft bereits so kaputt sei, dass man Nutzer von RMT überhaupt nicht bestrafen solle. Die Preise für viele Gegenstände sind durch die massive Inflation durch Bots bereits so sehr gestiegen, dass man als Casual-Spieler auf RMT zurückgreifen müsse, um mitzuhalten.

Was haltet ihr von den Strafen? Findet ihr einen Bann schlimmer als einen Haufen Schulden? Oder seid ihr sogar ebenfalls der Meinung, dass man RMT-Käufer überhaupt nicht bestrafen sollte? Welchen Weg haltet ihr persönlich für angemessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

