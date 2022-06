Das MMORPG Lost Ark hat schon seit seinem Release im Februar Probleme mit Bots und anderen Tricks. So ist auch der Echtgeld-Handel ein Problem für die Spielenden, denn die Wirtschaft und die Spieler leiden aktuell stark, obwohl das auf Steam kaum so aussieht. Die Spielerzahlen auf Stream wirken für ein MMORPG geradezu abnormal hoch. Wir von MeinMMO fassen die Lage um Lost Ark auf Steam für euch zusammen.

Was ist die Situation? Vor rund 4 Monaten startete das südkoreanische MMORPG Lost Ark bei uns im Westen auf Steam und konnte in diesem Zeitraum große Erfolge verbuchen. Zum Release waren über 1,3 Millionen Menschen gleichzeitig im Spiel online und feierten das MMORPG.

In einem großen MMORPG wird viel gehandelt, was recht schnell Massen an Bots in das Spiel zog. Diese farmten Gold und verkauften es für echtes Geld. Das bezeichnet man als RMT – Abkürzung für Real Money Trading.

Die Entwickler haben immer wieder versucht darauf zu reagieren und mehrere Millionen Accounts gebannt, doch allem Anschein nach, hört die Bot-Pandemie dadurch nicht auf. Eher im Gegenteil, denn wenn man sich die Steam-Zahlen und die Wirtschaft im Spiel derzeit anschaut, zeichnet sich ein gruseliges Bild ab.

Steam-Zahlen auf dem Höhepunkt – Doch die Fans sind nicht zufrieden

Was sagen die Spielerzahlen aus? Mit einem Blick auf Steamcharts.com kann man sehen, dass Lost Ark aktuell 799.000 gleichzeitig aktive Spieler hat. Seit der ersten, großen Bannwelle im April ist dieser Wert um fast 300.000 Spieler angestiegen und auf einigen Servern erwarten euch derzeit sogar wieder Warteschlangen.

Man könnte also davon ausgehen, dass es dem Spiel gerade besonders gut geht. Doch die Realität sieht ein wenig anders aus. Denn Bots sind ein riesiges Problem in Lost Ark. Sie überfluten weite Teile der Karten und entsprechend auch den Markt im Spiel, was der Wirtschaft stark schadet.

Zwar gab es in der Zwischenzeit auch zwei größere Updates in Lost Ark, doch dass so viele Spieler aufgrund von neuen Endgame-Inhalten zurückkehren, ist eher unwahrscheinlich. Ein großer Teil der neuen Spieler in den Statistiken von Steam dürften Bots sein.

Szenen wie diese sind leider an der Tagesordnung:

Bots lieben die Zauberin

Wie zeigt sich das? Schaut man sich einmal an, welche Klassen in Lost Ark unterwegs sind, fällt einem sofort etwas auf. Mit großem Anteil vorne sind die Zauberin und der Berserker. Zufälligerweise sind das auch genau die Klassen, die am meisten von Bots betroffen sind.

Zwar gehören die beiden Klassen auch in unseren Abstimmungen zu den beliebtesten, doch vor allem die Zauberin, die mit großem Abstand vorne liegt, bricht da jede Grenze von normaler Spielerverteilung. So sind laut einem Thread auf reddit derzeit 14,50 % aller Charaktere Zauberinnen. Damit liegt sie in der Beliebtheit mehr als 5 % über allen anderen Klassen (via reddit).

Wir müssen also leider davon ausgehen, dass ein großer Teil der aktuell aktiven Spieler auf Steam Bots sind, die Lost Ark aber sehr gut dastehen lassen. Zumindest nach außen.

Die Wirtschaft bricht Stück für Stück zusammen

Warum ist das schlecht? Durch die Masse an dauerhaft farmenden Bots und dem enormen Angebot an Gold im Spiel, ist die Wirtschaft von Lost Ark aktuell alles, aber nicht mehr Spieler-betrieben. Viele der Upgrade-Materialien aus dem ersten Tier sind kaum noch irgendetwas wert, weil sie von Bots regelrecht auf den Markt geworfen werden.

Und wenn man sich die Preise für Gold in Lost Ark einmal anschaut, wird schnell klar, dass viele Spieler sich gerne auf RMT einlassen. Denn große Summen wie 20.000 Gold gibt es teilweise schon für unter 15 € zu haben.

Zwar kündigte Lost Ark an, nicht nur die Bots, sondern auch die Käufer solcher Geschäfte zu bannen, doch das hält bisher leider wenige User vom Goldkauf ab.

Wie schlimm ist der Einfluss? Schaut man sich einmal weiter um, stoßen wir auf eine RMT-Seite, die wir hier nicht näher benennen möchten. Es handelt sich dabei nur um eine Seite von vielen, doch allein auf dem Server Asta können wir hier aktuell bis zu 8 Millionen Gold kaufen. Die Website gibt an, diese Menge aktuell auf Lager zu haben.

Über 8 Millionen Gold in nur einer Stunde zu Verfügung

Um dem eine Relation zu geben: Eine Waffe des Itemlevels 1.390 von +10 auf +11 zu verbessern, kostet lediglich 330 Gold. Und das ist für einige Fans schon eine gewaltige Summe. Die insgesamt sicherlich weit mehr als 8 Millionen Gold, die derzeit im Besitz von Bots sind, stören die Wirtschaft also massiv.

Aktuell haben die Entwickler zwar angekündigt, an dem Problem zu arbeiten, doch eine effektive Lösung gibt es bisher scheinbar nicht. Wie lange die Bot-Plage also noch so weitergeht, ist aktuell nicht bekannt. Was haltet ihr von der aktuellen Lage im Spiel? Seid ihr noch aktiv in Lost Ark oder habt ihr aufgehört? Wie negativ sind euch Bots aufgefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

