Lost Ark: Neue Roadmap für das MMORPG zeigt die nächste Klasse – Birgt aber auch eine Enttäuschung

Lost Ark hat am Mittwoch-Abend seine neue Roadmap enthüllt. Sie zeigt nicht nur die neuen Inhalte für die nächsten 2 Monate, sondern verrät auch teils, was dieses Jahr noch auf euch zukommt. Unter anderem dürften einige Spieler dadurch sehr enttäuscht sein.

Was ist bei Lost Ark passiert? Ursprünglich sollte die Roadmap für die neuen Inhalte in Lost Ark bereits im Mai kommen. Das ist nicht passiert und sorgte schon für einen großen Aufschrei in der Community. Mit nur einem einzigen Tag Verspätung präsentieren die Entwickler nun den Fahrplan für die nächsten Monate und entschuldigen sich für die vorherige Kommunikation.

Dabei gibt Amazon auch einen Ausblick auf den Rest des Jahres und was euch als Spieler noch erwartet. Dazu gehören zahlreiche neue Klassen. Die heiß erwartete Painter oder auch Künstlerin wird 2022 aber nicht mehr erscheinen, was einige Fans bitter enttäuschen wird.

Davon abgesehen warten neue Dungeons auf euch, ein neuer Legion Raid sowie neue Power-Pässe und Events.

Die Highlights der Roadmap: Wir teilen die Highlights nach dem Releasezeitraum auf, geben euch aber auch einen allgemeinen Ausblick.

Allgemeine Roadmap:

Für den Rest von 2022 soll alle 2 Monate eine neue Klasse erscheinen.

Den Anfang macht die Arkanistin im Juli, die bereits in der veralteten Roadmap angekündigt war.

Ein neues Express Event und ein kostenloser Punika Power-Pass sollen Spieler dabei helfen, mit neuen Klassen aufzuholen.

Juni:

Der zweite Legion Raid Vykas kommt noch im Juni ins Spiel. Er benötigt Itemlevel 1.430 für den normalen und 1.460 für den schweren Modus und wird euer Relic-Set vervollständigen.

Der neue Guardian Raid Kungelanium kommt ebenfalls im Juni. Er benötigt Gearscore 1.460 und schließt sich Deskaluda in den Stufe 6 Guardians an.

Mit Thronespire kommt auch ein neuer Solo-Tower ins Spiel. Er birgt erneut 50 Etagen und erwartet euch auf Itemlevel 1.325.

Neue Skins kommen ebenfalls noch im Juni.

Juli:

Mit der Arkanistin kommt die nächste Magier-Klasse ins Spiel. Sie kämpft mit einem Karten-Set und setzt auf Illusionen und Geschwindigkeit. Allgemein gilt sie, als schwer zu spielen und teilt viel Schaden aus.

Der bekannte Legion Raid Valtan bekommt den „Inferno“-Schwierigkeitsgrad. Dort erwarten euch neue Mechaniken und besserer Loot, der allen zeigen soll, wie toll ihr seid. Ihr könnt Inferno-Valtan ab Itemlevel 1.445 herausfordern.

Ebenfalls noch im Juli erwarten euch die Abyssal-Dungeons im Herausforderungsmodus. Davon könnt ihr pro Roster einen in der Woche abschließen. Dadurch bekommt ihr aber auch wesentlich mehr Loot.

Über die kommenden Monate sollen ebenfalls noch zahlreiche „Quality of Life“-Verbesserungen kommen. Ebenfalls kündigen die Entwickler Bug-Fixes, neue Inseln und Events als auch neue Store-Updates an. Darauf gehen sie aktuell aber noch nicht genauer ein.

Amazon entschuldigt sich für die Kommunikation

Wofür entschuldigen sich die Entwickler? Bei dem großen Mai-Update letzten Monat kam es zu einigen Konflikten mit den Spielern von Lost Ark. Dabei ging es darum, dass nicht nur neue Bugs ins Spiel kamen, die bisher noch nicht gefixt sind, sondern vor allem um fehlende Kommunikation.

So kamen Inhalte nicht mit dem Update ins Spiel, die aber in den Patch-Notes angekündigt waren. Kurz darauf hat Amazon die entsprechenden Zeilen in den Patch-Notes einfach gelöscht. Ebenfalls fanden einige Dinge ihren Weg ins Spiel, die aber überhaupt nicht angekündigt waren.

Das ärgerte einige Fans und bisher hatten sich die Entwickler nicht dazu geäußert. Mit der Roadmap schreiben sie nun aber ein Statement dazu und entschuldigen sich.

Ein erster Ausblick auf die kommenden Skins im Juni

Was sagt Amazon zu den Vorwürfen? Die Entwickler erklären in der Roadmap, dass niemand willentlich so gehandelt habe und es nicht absichtlich dazu kam, dass bestimmte Inhalte fehlen oder zu viel da waren. Dabei beziehen sie sich auf die schwierige Zusammenarbeit zwischen den Teams von Amazon und Smilegate.

Sie betonen, dass es eine große Aufgabe ist, die westliche Version des Spiels so aufzubauen, wie es aktuell der Fall ist. Dabei müssen alte Inhalte, die schon vor Jahren zu Lost Ark kamen, mit ganz neuen Systemen vermischt werden. „Als wir die Inhalte zusammengelegt haben und die Details besprochen haben, sind einige Kleinigkeiten in den Patch-Notes verrutscht oder verloren gegangen.“

Ähnlich soll es auch mit den Bugs passiert sein, die beim Vermischen der beiden Builds wieder auf den Servern gelandet sind. Das gesamte Statement kann man in der Roadmap auf playlostark.com lesen.

Was haltet ihr von der Roadmap? Findet ihr die kommenden Inhalte spannend, oder trauert ihr eher der Painter hinterher, die dieses Jahr wohl nicht mehr erscheinen wird? Denkt ihr, der neue Legion Raid ist bereits angebracht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO, wir freuen uns auf eure Meinungen.

