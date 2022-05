Lost Ark macht mit dem Mai-Update fast alles richtig

Das große Mai-Update in Lost Ark kommt am 19. Mai ins Spiel, also mit dem wöchentlichen Update der nächsten Woche. Es bringt einen Haufen neuer Inhalte und macht damit fast alles richtig, doch eine Sache hält MeinMMO-Autor Mark Sellner für weniger gut gelungen.

Was bringt das Update? Jeden Monat bekommt das MMORPG Lost Ark ein großes Update serviert. Im April erschien dadurch unter anderem die neue Klasse, die Lanzenträgerin. Auch im Mai bekommen die Fans erneut ein Update spendiert, das sich wieder voll auf neue Inhalte fokussiert.

So bekommt das Spiel mit Valtan seinen ersten Legion-Raid, in dem acht Spieler in zwei Phasen gegen einen besonders starken Boss-Gegner antreten müssen und mit Deskaluda, dem neuesten Wächter-Raid, gibt es auch neue Inhalte für vier Spieler.

Ebenfalls wird der neue Kontinent Süd-Vern weiter befüllt. Dieser ist zwar aktuell bereits im Spiel, lässt aber noch Chaos Gates, Chaos Dungeons, Boss-Gegner und mehr vermissen. All diese Inhalte sollen mit dem Mai-Update am 19. des Monats nachgereicht werden.

Damit richtet sich der Patch in erster Linie an Spieler am oberen Rand des aktuellen Gearscores, also über 1.415. Im schweren Modus benötigt ihr sogar ein Itemlevel von 1.445, um Valtan überhaupt gegenübertreten zu dürfen. Dafür bekommt ihr dort aber auch ganz neuen Loot, nämlich Ausrüstung der Seltenheitsstufe „Relikt“. Diese gab es in unserer Version von Lost Ark bisher noch nicht.

Der neue Wächter Deskaluda soll euch richtig aufmischen

Auch für neue Spieler ist etwas dabei: Obwohl sich die meisten Inhalte eher an Spieler richten, die schon mehrere hundert Stunden im Game verbracht haben, gibt es auch für neue Spieler spannende Inhalte. Die nächste neue Klasse, der Zerstörer, feiert nämlich ebenfalls sein Debut im Westen mit dem neuesten Patch.

Er bringt sogar seine neuesten Balance-Anpassungen mit, die er in Korea bereits erhalten hat. Das Update scheint also wirklich alles richtigzumachen, oder? Nein, nur fast. Sagt zumindest MeinMMO-Autor Mark Sellner.

Lost Ark verrät endlich, was im riesigen Mai-Patch steckt – Bringt neue Klasse, Raids und Gildenaktivitäten

Persönliches Fazit: Balancing-Probleme und Vorfreude

Was gibt es noch? Nach den ganzen Inhalts-Ankündigungen kommen weiter unten im originalen Post noch neue Skins, Quality-of-Life-Updates und ein kleiner Abschnitt zum Balancing, doch genau dieser kleine Abschnitt ist eigentlich viel größer, als er aussieht.

Dort beschrieben steht, dass es einige umfangreiche Balance-Änderungen geben wird, die just in Korea vorgenommen wurden. Doch das passt irgendwie nicht ganz in unsere Version. Denn vorausgesetzt wir halten genau das gleiche Balance-Paket, wie das, was Korea kürzlich bekommen hat, wäre das doch viel zu früh.

Korea hat viel, viel mehr Inhalte als die westliche Version von Lost Ark zum derzeitigen Stand hat. Vor allem die Anzahl der Klassen spielt dabei eine große Rolle.

Warum ist das ein Problem? Die Balance-Änderungen des koreanischen Servers sind auf die dortige Meta angepasst. Kommen diese Änderungen eins zu eins zu uns, geht der ursprüngliche Balance-Plan aber nicht mehr auf. Selbst mit dem Destroyer gibt es in Korea nämlich immer noch 5 Klassen mehr, die das Meta-Gameplay grundlegend ändern können.

Es gibt zwar Änderungen, die auch für unsere Version sinnvoll sind, wie z.B. die Verstärkung der Scrapper oder die Abschwächung des Wahnsinns-Berserkers, doch andere Änderungen machen für uns weniger Sinn. So war ein Inhalt des Balance-Patches auch die massive Abschwächung der Lanzenträgerin, die bei uns gerade vor einem Monat erschienen ist.

Der Legion Raid Valtan wird eure nächste Herausforderung

Des Weiteren sind viele Spieler immer noch dabei, ihre Klasse langsam zu meistern. Dass nun ein Großteil der Skills verändert werden, neue Counter-Fähigkeiten hinzukommen und sich grundlegende Effekte mancher Skills ändern, könnte hier für Probleme sorgen.

Eine Übersicht aller Änderungen in Korea findet ihr auf Onstove.com. Beachtet jedoch, dass es noch nicht zu 100 % sicher ist, dass wir alle diese Änderungen auch in Europa bekommen.

Die Vorfreude überwiegt trotz allem

Nur kleine Bedenken: Dennoch macht Lost Ark mit dem Mai-Update, wie die Überschrift schon sagt, fast alles richtig. Die Kommunikation mit der Community erfolgte vorbildlich und Amazon hielt die Spieler stets auf dem neuesten Stand.

Nachdem es anfangs, beim ersten neuen Boss Argos, noch große Diskussionen darüber gab, dass die Inhalte zu schnell ins Spiel kamen, wirkt der Release von Valtan sehr überlegt. Die Entwickler versprachen, dass sie sich den Fortschritt der Spieler genau ansehen, bevor sie einen neuen Endgame-Boss ins Spiel bringen.

Der Grund dafür ist, dass Smilegate verhindern möchte, dass Fans das Gefühl haben, man käme nur hinterher, wenn man echtes Geld investiert. Ob Valtan nun wirklich „spät“ genug kommt, werden wir erst zum Release wissen. Jedoch ist die Stimmung in der Community bereits deutlich angenehmer und positiver, als das bei der Ankündigung von Argos der Fall war.

Die Ungewissheit: Was uns im Detail erwartet, verraten uns die Entwickler jedoch erst nächste Woche. Ob alle Balance-Changes auch genau so übernommen werden, wie sie in Korea sind, ist aktuell noch nicht 100 % bestätigt. Auch, ob es für die neue Klasse erneut einen Feiton-Power-Pass gibt, ist unklar.

Vielleicht ändert sich meine, als auch die Meinung einiger Fans dann, wenn die finalen Patch-Notes da sind. Bis dahin heißt es aber abwarten.

Was haltet ihr von dem kommenden Update? Freut ihr euch auf den Mai-Patch oder eher auf die anstehende Sommer Roadmap? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

