Lost Ark verrät endlich, was im riesigen Mai-Patch steckt – Bringt neue Klasse, Raids und Gildenaktivitäten

Was sagt ihr zu den Änderungen im Mai? Spricht euch das große Update an? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Außerdem wird die Wildflügel-Insel veröffentlicht, ein Ort, an dem ihr euch in ein Huhn verwandelt und gegen den Gockelkönig um Event-Münzen kämpft. Das klingt urkomisch und sieht auf dem ersten Screenshot bereits witzig aus.

Wer keine Lust auf neue Raid-Inhalte hat, kann die Klasse Zerstörer leveln und ausrüsten. Dabei handelt es sich um einen Nahkämpfer, der zwar langsam zuschlägt, aber dabei ordentlich Schaden verursacht. Cool ist dabei, dass der Zerstörer direkt in seiner überarbeiteten Forum erscheint, die es auch erst seit Kurzem in Korea gibt .

Wann erscheint der Patch? Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht. Allerdings hieß es in den letzten Patch Notes , dass das Update nicht vor der dritten Mai-Woche erscheinen wird. Mögliche Termine für das Update sind also nur der 19. oder der 26. Mai.

Der Umfang des Updates fällt also sehr groß aus. Wer sich nach den ersten drei Monaten in Lost langsam anfängt zu langweiligen, wird nun viele neue Aufgaben vor sich haben.

