Der Patch soll in der dritten Mai-Woche, als voraussichtlich am 19. Mai, erscheinen. Bis dahin sollen genaue Details zum Update und das konkrete Release-Datum geteilt werden.

Was verriet Roxx noch? In dem Beitrag zum neuen Update heißt es, dass derzeit am Feinschliff für den großen Mai-Patch gearbeitet wird. Dieser bringt unter anderem die neue Klasse Destroyer .

Überraschend ist an dem Update eigentlich nur, dass es schon am Mittwoch aufgespielt wird. Eigentlich findet die wöchentliche Wartung immer donnerstags statt.

Was steckt im Patch am 4. Mai? Das neue Update fokussiert sich auf kleinere Bugfixes. Die vollständigen deutschen Patch Notes lauten wie folgt:

In Lost Ark findet heute, am 4. Mai, eine Wartung der Server statt. Dabei wird auch ein neues Update aufgespielt. Wir verraten euch alles zu den Patch Notes und der Dauer des Server downs. Außerdem hatten wir eine interessante Aussage vom Community Manager Roxx zum großen Mai-Update bekommen.

