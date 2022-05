Lost Ark bringt im Mai eine neue Klasse – Kommt direkt mit großem Rework aus Korea

Path of Exile 2 ist der Nachfolger zum beliebten Hack'n'Slay-RPG. Wir fassen alle bekannten Infos in einem kurzen Video zusammen.

Allerdings wünschen sich viele Spieler nun auch Anpassungen für ihre Lieblingsklassen. Denn einige von ihnen haben ebenfalls schon größere Änderungen in Korea erfahren, die noch nicht in den Westen übernommen wurden.

Das kommt bei den Spielern richtig gut an. Sie freuen sich nicht nur auf die Klasse, sondern sind auch begeistert davon, dass die Balance-Änderungen so zeitnah umgesetzt werden.

Bekommen wir direkt die bessere Version? Ja. Das bestätigte Community Manager Roxx im offiziellen Forum ( via LostArk ). Einige sehen zudem in dem fehlenden Widerspruch zur Aussage, dass die Klasse am 19. Mai kommen (Titel des Threads), eine indirekte Bestätigung des Release-Termins der Klasse.

Was hat es mit dem Rework auf sich? In Korea bekam der Destroyer zuletzt eine größere Überarbeitung. Dabei wurde die Klasse insgesamt deutlich stärker:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In diesem Video seht ihr den Destroyer in Aktion:

Was ist das für eine Klasse? Der Zerstörer ist ein Krieger und gehört eher zu den langsamen Klassen, wenn auch nicht so langsam wie der Pistolenlanzer. Ihr schwingt einen riesigen Kriegshammer und ladet mit euren Angriffen Gravity Cores auf, die ihr mit anderen Skills verbraucht.

Der Zerstörer wird die nächste Klasse, die im MMORPG Lost Ark veröffentlicht wird. Sie soll noch im Mai erscheinen. In Korea wurde der Destroyer zuletzt im April 2022 komplett überarbeitet. Nun steht fest, dass wir die Klasse sogar direkt in der besseren Version bekommen.

Insert

You are going to send email to