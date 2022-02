In Lost Ark kommen in den nächsten Monaten noch 7 weitere Klassen zu uns – Das können sie

Das neue MMORPG Lost Ark kam erst vor kurzem in den Westen, doch wir spielen nicht dieselbe Version, wie Korea sie zockt. Denn dort gibt es bereits 7 weitere Klassen, die den Abenteurern in Arkesia zur Auswahl stehen und weitere werden folgen. Wir zeigen euch, was euch noch erwartet.

Kommen alle Klassen nach Europa? Offiziell bestätigt ist das noch nicht, wir können aber stark davon ausgehen. Der Game Director erwähnte in einem Interview, dass es sein Traum wäre, wenn irgendwann alle Versionen von Lost Ark auf dem gleichen Stand sind.

Das bedeutet wohl, dass wir uns auf alle weiteren 7 Klassen und noch mehr freuen dürfen. Denn bereits zwei weitere wurden für Korea schon angekündigt. Eine davon gehört zu der neuen Grundklasse der Spezialisten, welche wir noch gar nicht haben.

Wann kommen die Klassen zu uns? Geplant ist es wohl, eine neue Klasse alle 2 bis 3 Monate nach Europa zu bringen. Wir können also bereits 2022 mit 3 bis 4 neuen Klassen für unsere Version von Lost Ark rechnen.

Priorisiert könnte dabei die Beschwörerin werden, da diese in der Beta der westlichen Version noch enthalten war und später dann gestrichen und durch die Zauberin ersetzt wurde.

[toc]

7 spannende Klassen, die wir noch bekommen

Lance Master

Was ist das für eine Klasse? Der Lance Master ist eine Subklasse der Martial Artists, also der Nahkämpferinnen, zu denen auch die Scrapper und Kriegstänzerin gehört. Im Gegensatz zu ihren Kämpfer-Kolleginnen greift der Lance Master allerdings auf gleich zwei Waffen zurück.

Im Kampf führt sie einen Speer und eine Hellebarde, zwischen denen ihr wechseln könnt. Das ändert dann auch die Fähigkeiten, auf die ihr Zugriff habt. Ähnlich wie beim Todesschützen und der Kunstschützin.

Was sind die Stärken der Klasse? Der Lance Master ist eine reine DPS-Klasse, welche mit ihren verschiedenen Waffen auf mehreren Ebenen glänzen kann. Sie nutzt den Speer, um massiven Flächenschaden auszuteilen, während die Hellebarde spezialisiert auf einzelne Gegner ist.

Außerdem besticht der Lance Master mit einer enorm hohen Mobilität, die ungefähr an die Deathblade herankommt. Sie springt schnell über das Schlachtfeld und kann dabei tonnenweise Monster verprügeln.

So sieht die Identitätsfähigkeit der Lance Master aus

Wie funktioniert die Klassen-Mechanik? Die Klassen-Mechanik oder auch der Identitätsskill der Lance Master ist relativ einfach und hat kaum versteckte oder komplizierte Mechaniken. Ihr wechselt einfach zwischen den beiden Waffen, die ihr zur Verfügung stehen.

Das hat übrigens keine Cooldown und benötigt keine Energie. Diese Energie könnt ihr übrigens dennoch in 3 Stufen aufbauen, die dann euren Schaden verbessern.

Allerdings habt ihr unterschiedliche Fähigkeiten auf den beiden Waffen, deren Cooldown ihr im Blick behalten solltet. Ansonsten geht die Mechanik der Lance Master nicht weiter in die Tiefe.

In diesem Video seht ihr die Lance Master in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wann kommt die Klasse zu uns? Fans spekulieren darauf, dass der Lance Master noch 2022 in unserer Version kommen könnte. Sie gehört zu den wenigen Klassen, die schnell genug sind, eine Todesklinge im PvP effektiv zu bekämpfen und wäre daher als Konter für die Klasse sinnvoll. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Destroyer

Was ist das für eine Klasse? Der Destroyer ist eine Unterklasse des Kriegers und derzeit die einzige, die in unserer Version noch fehlt. Der Destroyer unterscheidet sich aber relativ stark vom Berserker, dem Gunlancer und dem Paladin.

Dabei ist der Destroyer eine der langsamsten Klassen im Spiel, was sowohl das Bewegungstempo als auch die Angriffsgeschwindigkeit betrifft. Dazu haben noch einige Skills von ihm hohe Casting-Zeiten und können nicht direkt rausgehauen werden.

Was sind die Stärken der Klasse? Der Destroyer macht seinem Namen alle Ehre und kann seine Gegner förmlich vernichten. Er gehört zu den stärksten DPS-Klassen im Spiel und kann enormen Schaden austeilen.

Dafür braucht er allerdings eine ganze Weile, denn sogar seine Auto-Hits sind langsamer, als ihr das vielleicht von anderen Klassen gewohnt seid. Dafür können sogar seine normalen Schläge kleinere Trash-Monster mit einem einzigen Schlag vernichten.

Der Destroyer kann gleich zwei Ultis füllen

Wie funktioniert die Klassen-Mechanik? Destroyer laden ihre Angriffe langsam auf und verbrauchen sie dann wieder. Das funktioniert in etwa so, wie ihr das von dem Scrapper aus den Martial-Artist-Klassen gewohnt seid.

Ihr baut eure Energie auf mit einigen Skills auf, um sie dann mit anderen Skills zu verbrauchen. Der Schaden dieser Fähigkeiten erhöht sich, wenn mehr Energie dafür verwendet werden kann.

Außerdem greift der Destroyer auf eine zweite Mechanik zurück, die sogenannten Gravity Bars. Laden sich diese auf, könnt ihr den Zauber aktivieren.

Dann kann der schwerfällige Krieger nur noch mit Auto-Hits angreifen, dafür bekommen alle Feinde in seinem Umkreis gewaltige Abzüge auf Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit.

In diesem Video seht ihr den Destroyer in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wann kommt die Klasse zu uns? Das ist ebenfalls noch nicht bestätigt. Da es allerdings bereits drei Krieger gibt und sich diese nicht so sehr voneinander unterscheiden, könnte es noch länger dauern, bis der Destroyer nachgereicht wird.

Arcana

Was ist das für eine Klasse? Die Arcana ist eine Art von Kartenmagierin, damit ist sie Unterklasse der Magierin, von der wir derzeit nur die Bardin und die Zauberin in unserer Version haben.

Die Arcana ist im Vergleich mit den anderen Magier-Klassen ziemlich schnell und muss kaum Casting-Zeiten ertragen. Dafür büßt sie im Vergleich aber auch einiges an Reichweite ein. Die Arcana wirft ihre Karten mit hoher Geschwindigkeit und weiß dabei nie, welche sie als Nächstes zieht.

Was sind die Stärken der Klasse? Die Arcana gehört zu den komplizierteren Klassen in Lost Ark. Unter anderem auch, weil ihre Identitätsfähigkeit und damit auch ihr Schaden zum Teil von reinem Glück abhängig ist.

Sie richtet allgemein allerdings viel Schaden an und wird daher im Endgame als DPS-Klasse eingesetzt. Die Stärken der Arcana liegen darin, sehr viel Schaden in sehr kurzer Zeit auszuteilen – vor allem auf einzelne Ziele. Was Flächenschaden angeht, schwächelt die Arcana im Vergleich zu ihren Magier-Kolleginnen.

Die Arcana zieht eine zufällige Karte

Wie funktioniert die Klassen-Mechanik? Die Arcana kämpft mit einem Tarot-Deck als Waffe und das macht sich auch bei der Identitätsfähigkeit bemerkbar. Dafür zieht sie eine zufällige Karte aus ihrem Deck und wendet deren Effekt an.

Damit kann sie sich entweder selbst oder Gruppenmitglieder buffen und Gegnern Schaden zufügen. Leider könnt ihr nicht vorhersehen, welche Karte als Nächstes kommt. Das macht die Arcana zu einem vergleichsweise komplizierten Charakter, da man auf jede Situation vorbereitet sein muss.

Hier seht ihr die Arcana in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wann kommt die Klasse zu uns? Die Arcana ist in der koreanischen Version schon seit Release dabei und die Community war relativ überrascht davon, dass sie bei uns fehlt. Einige Fans vermuten, dass ein Rework der Klasse ansteht und wir sie erst danach bekommen. Einen Termin gibt es aber noch nicht.

Summoner

Was ist das für eine Klasse? Anders als man es vielleicht von einem Beschwörer vermutet, ist die Summoner in Lost Ark keine typische Beschwörer-Klasse, denn auf Pets oder andere Diener müsst ihr als Summoner verzichten.

Auch sie ist eine Magier-Klasse und sollte eigentlich in unserer Version dabei sein, wurde nach der Beta aber gegen die Zauberin getauscht. Die Summoner setzt auf elementare Beschwörungen, die auf großer Reichweite viel Schaden verursachen können und ist in ihrer Spielweise der Zauberin relativ ähnlich.

Was sind die Stärken der Klasse? Die Summoner gehört zu den langsamsten Klassen im Spiel, und auch ihre Casting-Zeiten sind relativ lange. Allerdings haben einige von ihren Fähigkeiten einen zusätzlichen Knockback, was dabei hilft, Feinde auf Distanz zu halten.

Die Magierin setzt dabei auf hohen Schaden, was auch die Stärke der Klasse ist. Sie kann auf große Entfernung agieren und durch ihre kurzzeitigen Beschwörungen eine gute Art von konsistentem Schaden verursachen, was aber bedeutet, dass ihr Burst-Potenzial geringer ist, als das der Zauberin.

Bei der Summoner müsst ihr euch für ein Element entscheiden

Wie funktioniert ihr Klassen-Mechanik? Die Summoner lädt mit ihren Zaubern magische Energie auf, die sie dann verwenden kann, um eine von 5 einzigartigen Beschwörungen durchzuführen. Diese Beschwörungen verfügen dann über eigene Fähigkeit.

So kann der Geist Suzaku die Feinde der Summoner weit zurückschleudern und ihnen dabei massiven Schaden zufügen und sie auch noch anzünden. Jeder Geist hat andere Fähigkeiten.

Die verschiedenen Beschwörungen sind dann jeweils einem Element zugeordnet, so könnt ihr dann nach dem Sammeln der magischen Energie auf Erde, Feuer, Sturm und weitere Elemente zurückgreifen.

In diesem Video könnt ihr die Summoner in Aktion sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wann kommt die Klasse zu uns? Da die Summoner bereits in der Beta der westlichen Version war, dürfte sie nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Entwickler haben bereits bestätigt, dass die Summoner noch 2022 in die westliche Version von Lost Ark kommen wird.

Es wäre sogar gut denkbar, dass die Magier-Subklasse als nächste und erste Klassenergänzung in das Game kommen wird.

Painter

Was ist das für eine Klasse? Die Painter ist die neueste Klasse im MMORPG und gehört zu einer vollkommen neuen Hauptklasse, der Spezialistin. Die erste Unterklasse von ihr ist nun der Painter, welcher eine Brücke zwischen Schaden und Support bilden soll.

Die Klasse benutzt einen großen Pinsel als Waffe und kann damit zwischen weißer und schwarzer Tinte wechseln, um entweder Support oder Schaden spielen zu können. Das macht die Painter zu einer guten Ergänzung für jede Gruppe.

Was sind die Stärken der Klasse? Die Painter ist eine sehr agile Klasse und kann ihre Gruppe somit schnell unterstützten und trotzdem für einigen Schaden sorgen. Sie ist sogar in der Lage, Portale für ihre Mitspieler zu legen, welche die Gruppe dann direkt zum Standort der Painter teleportieren kann.

Dazu verfügt sie über soliden Schaden und ganze fünf Skills, die ihrer gesamten Gruppe Schilde verleihen können. Die Painter ist somit eine extrem starke Ergänzung für einen Raid oder Abyssal Dungeon.

Die Painter sammelt weiße Kugeln

Wie funktioniert die Klassen-Mechanik? Auch die Identitätsfähigkeit der Painter macht deutlich, dass die Klasse zwischen DPS und Support steht. Ihr sammelt im Kampf Energie, mit der ihr drei Kugeln auffüllen könnt. Anschließend könnt ihr eure Fähigkeit mit X oder Z verwenden.

Bei jeder Verwendung der Fähigkeit wird dann eine vollständige Kugel verbraucht und einer von beiden Effekten aktiviert. Während ihr mit dem Z-Skill einen Schadensbuff von 10 % für die gesamte Gruppe auslöst, könnt ihr mit dem X-Skill alle Verbündeten heilen.

Ihr müsst also immer entscheiden, ob man in der aktuellen Situation eher auf Schaden oder auf Unterstützung gehen will, was die Painter vergleichsweise schwieriger macht, als viele andere Klassen.

In diesem Video seht ihr die Painter in Action:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wann kommt die Klasse zu uns? Das dürfte noch eine Zeit lang dauern. Die Painter ist erst seit Januar in Korea verfügbar und bringt eine komplett neue Grundklasse mit. Das Einführen einer neuen Grundklasse könnte noch einige Zeit in Anspruch nehmen, aber das ist nur eine Spekulation aus unserer Redaktion.

Scouter

Was ist das für eine Klasse? Der Scouter gehört zu den Ranger-Klassen. Ihr dürft also auch von ihm einiges an Geballer erwarten. Er setzt dabei, anders als seine Klassenkollegen, auf High-Tech-Equipment und Laserwaffen. Außerdem verfügt der Scouter über eine Drohne, die fest zu ihm gehört.

Diese Drohne wird für einige Skills benötigt und hat sogar eigene Fähigkeiten, die ihr dann auslösen könnt. Der Scouter kann also praktisch selbst Fähigkeiten einsetzen, seiner Drohne Befehle geben und auch gemeinsam mit seiner Drohne angreifen.

Was sind die Stärken der Klasse? Der Scouter selbst ist eine relativ mobile Klasse, auch wenn er im direkten Vergleich mit seinen Schützen-Kollegen nicht ganz vorne mitspielt. Dennoch kann er sich agil über das Schlachtfeld bewegen und dabei seine Gegner auf Distanz halten.

Seine Stärke liegt entsprechend darin, richtig viel Schaden auszuteilen und dabei selbst nicht unbedingt nah an den Gegner heran zu müssen. Dabei sammelt er mit seinen normalen Angriffen immer weiter Energie, um seine Identitätsfähigkeit zu aktivieren.

Ist die Ressource voll, wird der Scouter zu Iron Man

Wie funktioniert die Klassen-Mechanik? Statt Mana benutzt der Scouter eine eigene Ressource namens Batterie. Diese verbraucht sich schneller, lädt sich aber auch selbstständig und schneller wieder auf. Außerdem hat der Scouter eine zweite Ressource namens Core Energy.

Diese Core Energy lädt sich durch eure Spells auf. Ist sie voll, könnt ihr den Hyper Sync Modus aktivieren, bei dem ihr mit eurer Drohen verschmelzt und zu einer Art Iron Man werdet.

Ihr fangt an zu fliegen und habt Zugriff auf ein ganzes Arsenal an Laserwaffen und Granaten Zugriff, mit dem ihr eure Feinde fertig machen könnt. Ihr erhöht euren Schaden enorm, müsst aber auf eure Drohne verzichten, während der Modus aktiv ist.

Hier seht ihr den Scouter in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wann kommt die Klasse zu uns? Der Scouter ist eine der wenigen Klassen, bei denen die Spekulationen der Community weit auseinandergehen. Einige sind überzeugt, dass sein Skillset das bisher in Europa vorhandene gut ergänzen würde, andere gehen davon aus, dass der Scouter noch lange auf sich warten lassen wird.

Eine offizielle Aussage dazu gibt es noch nicht.

Reaper

Was ist das für eine Klasse? Die Reaper ist die dritte der Assassinen-Grundklassen und setzt, genau wie ihre Kolleginnen, auf schnellen Schaden im Nahkampf und hat wenig Lebenspunkte. Für den Kampf nutzt die Reaper einen einzigen Dolch.

Dank ihrer Chaos-Ressourcen hat die Klasse einen gewaltigen Buff auf Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit bekommen kann. Die Reaper gehört damit sogar zu den schnellsten Klassen in Lost Ark.

Was sind die Stärken der Klasse? Die Stärken der Reaper liegen in erster Linie in ihrem Schaden. Sie verfügt über keine unterstützenden Fähigkeiten und ist rein darauf spezialisiert, mehr Schaden auszuteilen. Die Reaper benötigt dafür allerdings drei verschiedene Ressourcen, die sich durch jeweils andere Skills aufladen.

Die Assassinin gehört also zu den schwereren Klassen in Lost Ark, da ihr immer darauf aufpassen müsst, wann ihr welche Ressourcen voll habt und wie ihr sie verwenden möchtet. Wenn ihr dieses System aber einmal durchstiegen habt, kann die Reaper enormen Schaden austeilen.

Die 3 Ressourcen der Reaper

Wie funktioniert ihre Klassen-Mechanik? Die Identitäsfähigkeit der Reaper gehört zu den komplexeren im Spiel und baut auf drei verschiedenen Ressourcen auf:

Chaos

Darkness

Persona

Um diese Ressourcen aufzubauen, benötigt ihr jeweils andere Fähigkeiten. Dafür sind eure normalen Fähigkeiten in violette, grüne und rote Skills eingeteilt, die dann dafür sorgen, die jeweilige Ressource zu sammeln. Aktiviert ihr dann den Skill, der zu der Ressource passt, bekommt ihr immer einen anderen Effekt.

Darkness macht euch unsichtbar und hinterlässt einen Schattenklon von euch an Ort und Stelle.

Chaos sorgt dafür, dass ihr euch schneller bewegt und flinker zuschlagt.

Persona wiederum erhöht euren Schaden um bis zu 150 %.

Die Reaper in Action seht ihr in diesem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wann kommt die Reaper zu uns? Das ist bisher leider noch völlig unklar. Vermutlich wird diese Klasse aber noch länger auf sich warten lassen, da die keine komplett eigene Rolle abdeckt und es bereits zwei Assassinen im Spiel gibt, die auf ähnliche Art und Weise Schaden verursachen.

Welche Klassen kommen noch?

Was erwartet euch? Obwohl es derzeit insgesamt 22 Klassen in Korea gibt, haben die Entwickler bereits zwei weitere in Aussicht gestellt, die wir hier ebenfalls kurz erwähnen möchten.

Zum einen wird es eine weibliche Version des Berserkers geben, die Ende 2022 / Anfang 2023 in Korea erscheinen soll. Da es ein Fokus von Amazon ist, den Genderlock im Spiel aufzubrechen, sollte diese neue Klasse nicht sehr lange auf sich warten lassen, bis sie auch in unserer Version ihren Platz findet.

Zum anderen wird es eine zweite Subklasse der neuen Grundklasse Spezialist geben. Sie soll eine Art Wettermagierin werden und einen kleinen Flugdrachen als Waffe benutzen. Weitere Informationen sind zu den beiden Charakteren aber noch nicht vorhanden.

Was haltet ihr von den Klassen, die uns in unserer Version noch fehlen? Welche vermisst ihr am meisten, wenn ihr Lost Ark spielt und auf welche freut ihr euch so richtig?

Gibt es auch Klassen, die euch überhaupt nicht gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO, wir freuen uns auf eure Meinung.

Lost Ark Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht.