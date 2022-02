Lost Ark: Das ist die beste Klasse für Solo-Spieler

Auf Level 50 holt ihr euch dann euren Awakening-Skill. Wie genau das funktioniert, verraten wir euch hier: Lost Ark Awakening Quest – So bekommt und so startet ihr sie .

Der Berserker hat jedoch gegenüber dem Paladin einen großen Schadensvorteil, was das Leveln etwas schneller gestaltet. Paladine landen primär im S-Tier, weil ihr Support so wichtig ist. Der Pistolenlanzer ist zwar sehr stark, ist aber deutlich schwieriger zu spielen.

Nach etlichen Spielstunden in Russland, der Beta und jetzt auch der Live-Version Europa kommen wir zu dem Schluss, dass die besten Klassen für Solo-Spieler die Krieger-Klassen sind, also Berserker, Paladin und Pistolenlanzer.

Welche Klasse eignet sich am besten für Solo-Spieler? Grundsätzlich funktioniert jede Klasse in Lost Ark im Level-Prozess komplett für sich allein. Ihr seid also nicht gezwungen, eine bestimmte Klasse zu wählen.

Insert

You are going to send email to