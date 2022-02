Lost Ark: Was ist das Max-Level und wie erreicht man es am besten?

Lost Ark hat kurz vor dem Release im Westen das maximale Level nochmal angehoben. Wir von MeinMMO verraten, was das Level ist, was es mit dem sogenannten Soft-Cap auf sich hat und wie man am besten levelt.

Was ist das Max-Level in Lost Ark? Derzeit könnt ihr eure Charaktere bis Level 60 bringen. Damit befindet sich die westliche Version auf dem gleichen Stand wie die Koreanische.

Wie lange dauert es bis Stufe 60? Einige Wochen bis Monate. Allerdings haben die Entwickler ein sogenanntes Soft-Cap bei Level 50 eingeführt. Denn ab Level 50 könnt ihr bereits die Endgame-Ausrüstung farmen und alle Dungeons und Raids besuchen, sofern euer Gearscore den Kriterien entspricht.

Der Weg bis Stufe 50 ist sogar verhältnismäßig kurz. Das erreicht ihr mit einigen Tricks sogar in unter 12 Stunden.

Muss man für alles Level 50 erreichen? Nein. Für viele Aktivitäten ist es nicht mal nötig, Stufe 50 zu erreichen:

Das Arena-PvP könnt ihr schon mit Level 27 betreten. Da dort die Ausrüstung keine Rolle spielt, habt ihr auch keine Nachteile gegenüber den Hardcore-Spielern.

Das Housing, die eigene Insel, schaltet ihr etwa mit Level 26 frei. Auch dort könnt ihr schon einige Zeit verbringen, ohne das Softcap erreicht zu haben.

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Erfahrungspunkte machen ab Stufe 50 einen riesigen Sprung

Was passiert nach Level 50? Wer bis Stufe 50 gespielt hat, kann bereits alle relevanten Inhalte im Spiel erleben. Allerdings steigen die benötigten Erfahrungspunkte nun rasch an.

Für den Sprung von Level 49 auf 50 benötigt ihr etwa 1 Million Erfahrungspunkte. Für den Sprung von Level 50 auf 51 benötigt ihr gleich 47 Millionen. Es wird also deutlich aufwendiger, weitere Level zu erreichen.

Was bringt es, wenn man weiter levelt? Mit jedem Level-Up bekommt ihr zusätzliche Fertigkeitspunkte, die ihr in eure Fertigkeiten investieren könnt. Es gibt also spielerische Vorteile, doch die meisten Builds aus der Community sind so konzipiert, dass sie auch schon mit Level 50 spielbar sind.

Was ist der Unterschied zwischen Charakter- und Account-Level?

Lost Ark bietet zwei verschiedene Arten von Level:

Das Charakter-Level ist ganz einfach das Level, dass euer ausgewählte Charakter derzeit hat.

Das Account-Level – auch Kaderstufe – wiederum steigt langsam an und erhöht sich durch das Aufleveln all eurer Charaktere. Durch das Account-Level schaltet ihr Boni frei, darunter zusätzliche Stats für jeden Charakter auf eurem Account.

Euer Charakter- und euer Account-Level könnt ihr links unten am Bildschirmrand einsehen.

Was haltet ihr von dem Level-System in Lost Ark? Und wie hoch habt ihr euer Account-Level bereits? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Weitere Tipps, Tricks und Builds rund um Lost Ark findet ihr in unser Guide-Sammlung:

Lost Ark Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht