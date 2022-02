In Lost Ark haben Trolle alle beliebten Namen geklaut, weil Amazon ein dummes System nutzt

Wie seht ihr die Aktion? Kommt überhaupt MMO-Feeling auf, wenn diese Klassiker in puncto Namensgebung fehlen? Seht ihr den Fehler bei Amazon oder sind die Trolle das Problem? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Warum können die Namen “gelöscht” werden? Das liegt an einem System von Amazon selbst. Derzeit ist es so, dass Charakternamen nicht automatisch wieder freigegeben werden. Wenn Legolas einmal erstellt und gelöscht wurde, ist der Name vorerst komplett aus dem System entfernt.

In dem Thread wurde auch vorgeschlagen, die Namen von bekannten Streamern zu klauen. Genannt wurde etwa Asmongold, der in Lost Ark großes Potential sieht . Er hat seinen Namen, und auch Alternativen wie Zack, Zackrawrr und sogar Asmonwastaken, tatsächlich nicht bekommen.

