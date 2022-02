Wie hoch sind die Zahlen im Vergleich? New World erreichte etwa drei Stunden nach Release die Marke von über 700.000 gleichzeitigen Spielern, hatte allerdings keine Probleme mit dem Download. Dafür gab es damals sehr lange Warteschlangen. Den Höhepunkt erreichte New World mit über 900.000 Spielern am Wochenende.

Die Spielerzahl wird also noch nach oben gehen. Zudem können sich derzeit nur die Vorbesteller einloggen. Ein weiterer Peak könnte am Freitag erreicht werden, wenn dann auch die Free2Play-Version veröffentlicht wird.

Das MMORPG startete offiziell um 18:00 Uhr, allerdings kam es zu zahlreichen Problemen mit dem Download. Zudem strömen derzeit noch neue Spieler auf die Server und die Primetime in Amerika wird erst in einigen Stunden erreicht.

