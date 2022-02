Neben dem allgemeinen Interesse am Spiel dürften die spannenden Twitch-Drops eine Rolle bei den hohen Zahlen auf Twitch spielen. Aktuell läuft nämlich das Event “Legends of Lost Ark”, das verschiedenste Belohnungen für Zuschauer freischalten kann. Unter anderem gibt es Truhen mit Ingame-Währung, Skin-Teile oder auch Pets und Mounts. Das Event läuft aber den ganzen Februar noch.

Das ist Lost Ark: Lost Ark ist ein MMORPG aus der Iso-Perspektive, das kostenlos spielbar ist. Es erinnert von der Optik her grundsätzlich an Spiele wie Diablo und bietet Dungeons, Raids, Schiffsbau und Schiffahrt , Housing und verschiedene PvP-Elemente . Gesteuert wird mit Maus und Tastatur.

Zahlen steigen weiter: Um Punkt 18:00 Uhr durchbrach Lost Ark dann sogar die Grenze von 800.000 Zuschauern, um 18:06 Uhr waren es über 900.000, die Million knackte das Spiel um 18:15 Uhr. Die Tendenz ist am Release-Abend also gerade steigend.

Damit setzte sich Lost Ark vor die Kategorie Just Chatting (ca. 600.000 Zuschauer) und deutlich vor andere Spiele wie GTA Online (ca. 180.000), League of Legends (ca. 180.000) und Valorant (ca. 150.000).

Was ist bei Lost Ark los? Lost Ark feiert am 08. Februar 2022 seinen Start. Um 18:00 Uhr ging es offiziell los. Den Live-Ticker zum Lost-Ark-Release findet ihr hier.

