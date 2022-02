Lost Ark startet morgen: Warum sollte man das spielen? Der kurze Check

Am 8. Februar beginnt der Headstart von Lost Ark. Das Spiel, das gerne auch als Diablo-MMORPG bezeichnet wird, kommt nach Jahren von Wartezeit endlich in den Westen. Doch für wen ist das Spiel überhaupt interessant? Wir von MeinMMO verraten es euch in dieser kurzen Übersicht.

Was ist das für ein Spiel? Lost Ark ist ein Free2Play-MMORPG in der Iso-Perspektive. Ihr schaut also von oben herab auf euren Charakter. Entsprechend angepasst ist auch die Steuerung, denn ihr nutzt die Maus zur Fortbewegung und für den normalen Angriff. Im Laufe des Spiels schaltet ihr dann etliche Fähigkeiten frei, für die ihr dann die Tastatur nutzen könnt.

Während die Steuerung und die Optik an Diablo erinnern, bietet Lost Ark ansonsten vorwiegend MMO-Features, darunter:

Spieler aus Deutschland dürfen sich dabei auf eine komplette Lokalisierung und sogar eine Vertonung in ihrer Sprache freuen.

Wann erscheint Lost Ark? Ab dem 8. Februar können die Spieler, die sich eines der Vorbesteller-Pakete gekauft haben, in die Welt von Lost Ark eintauchen. Los geht es um 18:00 Uhr deutscher Zeit, wobei es schon vorab einen Preload gibt.

Wer vorab kein Geld ausgibt, startet am 11. Februar, ebenfalls um 18:00 Uhr.

Checkliste – Sollte ich Lost Ark spielen?

Für die schnelle Übersicht haben wir hier eine kurze Checkliste für euch eingebaut. Wir haben 10 Aussagen für euch vorbereitet und wenn ihr mindestens 7 von ihnen mit „ja“ beantwortet, könnt ihr getrost mit Lost Ark starten. Ausführlichere Informationen findet ihr weiter unten im Text.

Ich suche generell ein neues MMORPG, in das ich viel Zeit investieren kann.

Ich liebe actionreiche Kämpfe.

Ich habe kein Problem mit der Iso-Perspektive.

Das PvP muss fair sein und soll sich in Arenen abspielen.

Asia-Optik schreckt mich nicht ab.

Ich habe kein Problem damit, mehrere Charaktere zu leveln und zu spielen.

Grind nach neuer Ausrüstung ist für mich ein Muss.

Ein detailreiches Crafting-System ist mir nicht so wichtig.

Schifffahrt ist ein echt cooles System.

Ich wollte schon immer ein Diablo-MMORPG.

Lost Ark ist ein actionreiches MMORPG, das nicht jedem gefallen wird

Warum sollte ich mir Lost Ark ansehen? Lost Ark ist eines der meist erwarteten MMORPGs im Jahr 2022. Seit dem Release im Jahr 2019 in Korea warten die Spieler hier im Westen sehnsüchtig auf eine eigene Version. Das liegt primär an dem Kampfsystem und der Vielzahl von Inhalten, die Lost Ark bietet.

Denn direkt zum Start könnt ihr bis Stufe 60 leveln und hunderte Stunden von Grind in eure Ausrüstung stecken. Dabei bietet das MMORPG etliche Dungeons und Raids, die es in einer Gruppe zu meistern gilt.

Solo-Spieler wiederum haben die Schattenspitze und den Turm des Schicksals vor sich. Beides sind Solo-Instanzen, in denen ihr euch 50 Ebenen nach oben kämpfen könnt.

Eine weitere Stärke hat Lost Ark im PvP, doch das wird von vielen unterschätzt. Denn in den Arenen zählt nur euer Skill, denn die Ausrüstung wird speziell für den Modus angepasst. Dank der Ranglisten und Turniere gibt es viele Anreize, um sich allein im PvP zu verlieren.

Zu guter Letzt bietet das MMORPG auch etliche Nebenaktivitäten wie Housing, Beziehungen zu NPCs oder Schifffahrt.

Wer wird Probleme mit Lost Ark haben? Es gibt einige Punkte, die Lost Ark sehr speziell machen, weswegen das MMORPG nicht für jeden Spieler ist. Die größten Punkte sind dabei die Steuerung und die Optik.

Wer eine klassische „Über die Schulter“-Ansicht aus WoW, Guild Wars 2 oder Final Fantasy XIV gewohnt ist, muss sich für Lost Ark stark umgewöhnen. Die Fortbewegung mit der Maus ist eben ganz anders als mit WASD.

Optisch wechselt das Spiel durch etliche Genres, darunter Dark Fantasy, High Fantasy und Steampunk. Zudem gibt es einige Elemente, die an klassische Asia-MMORPGs erinnern, darunter die “Mädchen-Klasse” Painter, die zuletzt veröffentlicht wurde.

Auch der Shop bekommt einiges an Kritik. Neben einer Premium-Aura für 30 Tage gibt es Pets mit Bonus-Stats, Items, die tägliche Quests sofort abschließen, und Wiederbelebungs-Federn, die auch in Dungeons eingesetzt werden können. Mehr zum Shop erfahrt ihr hier:

Welchen Server sollte ich wählen? Wie schon bei New World, schreibt Amazon auch bei Lost Ark keinen Server explizit für eine Sprache aus. Allerdings haben sich die deutschen Communitys dazu entschlossen, gemeinsam auf den Server Asta zu gehen.

Lost Ark ist ein riesiger Erfolg in Korea

Während Lost Ark erst jetzt bei uns erscheint, feiert es in Korea immer wieder neue Meilensteine. Derzeit ist es das zweitbeliebteste Online-Spiel, direkt hinter League of Legends. Zuletzt erreichte das Spiel mit dem Painter einen neuen Rekord: Über 260.000 Spieler waren gleichzeitig online.

Der Erfolg liegt auch darin begründet, dass es ständig neue Inhalte für das MMORPG gibt. Während wir in Deutschland mit 15 Klassen starten, gibt es in Korea bereits 22. Für dieses Jahr sind unter anderem neue Story-Inhalte, neue Raids, ein Battle Royale und neue Minigames angekündigt worden.

Unser Autor Mark Sellner ist bereits jetzt schwer begeistert von Lost Ark:

