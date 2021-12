Lost Ark verrät endlich das Release-Datum für Europa – Wir fassen nochmal alles Wichtige zusammen

Das MMORPG Lost Ark feiert 2022 endlich seinen Release in Europa. Im Rahmen der Game Awards 2021 haben sie das finale Release-Datum angekündigt. Wir haben euch nochmal alle Infos zum Release, den Klassen und Inhalten des Spiels zusammengetragen.

Wann erscheint Lost Ark? Lost Ark wird am 11. Februar 2022 im Westen erscheinen. Allerdings könnt ihr mit entsprechenden Vorbesteller-Paketen bereits am 8. Februar beginnen. Der Release findet auf dem PC und nur über die Plattform Steam statt. Wird es noch eine Beta geben? Nein, eine offene Beta wurde bereits von den Entwicklern komplett ausgeschlossen und auch auf eine Closed Beta gibt es derzeit keinen Hinweis. Die letzte Beta fand vom 4. bis zum 11. November 2021 statt. Was kostet Lost Ark? Grundsätzlich nichts, denn Lost Ark ist Free2Play. Allerdings gibt es Vorbesteller-Pakete, die euch einige Boni und sogar 3 Tage früheren Zugriff ermöglichen. Zudem gibt es einen Ingame-Shop mit einigen kaufbaren Gegenständen. Was steckt in den Vorbesteller-Paketen? Wer Lost Ark vorab bestellen möchte, kann aus 4 Paketen wählen. Alle 4 bringen euch den Vorab-Zugang am 8. Februar:



Bronze-Bundle (15 Euro)

– Garantierter Zugang zur Beta

– Drei Tage Vorabzugang vor Release

– Exklusives Haustier der Pioniere

– 30 Tage Kristallaura

– Pioniertitel



Silber-Bundle (25 Euro)

– Alle Vorteile aus den vorherigen Paketen

– 1.000 Königliche Kristalle

– Silber-Vorratskiste



Gold-Bundle (50 Euro)

– Alle Vorteile aus den vorherigen Paketen

– 4.000 Königliche Kristalle

– Gold-Vorratskiste

– Exklusiver Avatar

– Zusätzlicher Charakter-Slot



Platin-Bundle (100 Euro)

– Alle Vorteile aus den vorherigen Paketen

– 7.000 Königliche Kristalle

– Platin-Vorratskiste

– Exklusives Reittier der Pioniere

– Platin-Willkommenstruhe Ist Lost Ark Pay2Win? Das kommt ganz auf die Definition an. Im Shop gibt es eine Art Premium-Abo, Auto-Loot, den Tausch von Echtgeld in Ingame-Währung und Items, die Quests abschließen. Genaue Details zum Shop von Lost Ark haben wir hier zusammengetragen.

Lost Ark verrät in neuem Launch-Trailer das Release-Datum

Die Klassen zum Release von Lost Ark in Europa

Welche Klassen bietet Lost Ark? In Korea haben die Spieler die Wahl aus 5 verschiedenen Grundklassen, die sich in insgesamt 21 “Advanced Classes” aufsplitten. So gibt es etwa die Basisklasse Magier, die sich in Magierklassen wie Bardin oder Hexenmeisterin unterteilen.

In Europa starten wir jedoch mit einer etwas kleineren Auswahl. Wir werden Zugriff auf alle 5 Grundklassen, aber nur auf 15 der weiteren Klassen haben. Zudem ist die Verteilung ungleichmäßig. Wir bekommen beispielsweise vier Varianten des Kampfkünstlers, aber nur zwei Magier und zwei Assassinen.

Die 15 Klassen sind:

Krieger: Berserker – Eine Nahkampfklasse mit riesigem Zweihandschwert Paladin – Ein Support-Krieger mit Einhandschwert Pistolenlanzer – Eine Art Tank mit Schild

Magier: Bardin – Eine Supporterin mit einer Harfe Sorceress – Eine Magierin mit Flächenzaubern, die erst vor Kurzem als neue Klasse bekanntgegeben wurde

Assassinen: Todesklinge – Assassine mit verschiedenen Schwerten Schattenjägerin – Nahkämpferin mit Dämonengestalt

Kanonier: Artillerist – Setzt auf Raketen, Flammenwerfer und viel Zerstörung Scharfschütze – Bogenschütze mit Sprungangriffen Kunstschütze – Fernkämpfer mit Pistolen und Gewehren Kunstschützin – Die weibliche, aber etwas leichter zu spielende Version des Kunstschützen

Kampfkünstler Seelenfaust – Eine Art Nahkampf-Mönch, der die Fäuste einsetzt Kriegstänzerin – Eine Nahkämpferin mit Elementar-Effekten wie Feuer- oder Blitzzaubern Scrapper – Nahkämpfer mit einem riesigen Kampfhandschuh Striker – Ein Martial Arts Kämpfer ebenfalls mit Elementar-Effekten



Was ist überhaupt Lost Ark und welche Inhalte bietet es?

Was ist das für ein Spiel? Lost Ark ist eine Mischung aus MMORPG und Spielen wie Diablo. Ihr spielt es in der ISO-Perspektive und es hat die typische Hack’n’Slay-Steuerung, wie ihr sie etwa aus Diablo oder Path of Exile kennt. Damit schnetzelt ihr euch durch Horden von Monstern und sammelt Loot, um damit eure Ausrüstung zu verbessern.

Allerdings könnt ihr die Quests und Aufgaben jederzeit in einer Gruppe meistern. In der Spielwelt trefft ihr außerdem ständig auf andere Spieler und könnt euch sogar in Gilden organisieren, um damit die anspruchsvollen Endgame-Inhalte anzugehen.

Ansonsten gibt es weitere klassische MMORPG-Inhalte wie Auktionshäuser, Housing und PvP. Ein besonderes Highlight sind zudem die Beziehungen, die ihr mit NPCs eingehen könnt.

Lost Ark setzt bei der Charakter-Entwicklung auf spezielles System namens Tripod. Damit könnt ihr die einzelnen Fähigkeiten eurer Klassen im Stil von A-RPGs weiter modifizieren. Die Skills bekommen dadurch neue Effekte, Stats und Aussehen.

Zuletzt haben die Entwickler den Einstieg in Lost Ark nochmal überarbeitet, sodass ihr nun ein allgemeines statt ein klassenspezifisches Tutorial spielt.

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Was bietet Lost Ark im Endgame? Im Endgame dreht sich alles darum, eure Ausrüstung zu verbessern. Dafür kämpft ihr euch die schwierige Quests, Dungeons oder Raids. Jedes Item hat ein Item-Level und je höher das ist, desto stärker die Ausrüstung. Über Sockel, Gravuren und durch das erneute auswürfeln von sekundären Stats könnt ihr eure Items nach euren Wünschen modifizieren.

Alternativ könnt ihr euch der Schifffahrt widmen, die etwa im Bereich von Level 35 bis 40 freigeschaltet wird. Eure Schiffe könnt ihr ständig verbessern und damit auf hoher See gegen Geisterschiffe antreten und Schätze finden.

Wer keine Lust auf PvE hat, kann sich zudem in PvP-Schlachten messen. Der besondere Clou hier ist, dass eure Ausrüstung in den Arenen keine Rolle spielt. Der Erfolg in den Kämpfen hängt also von eurem Skill ab.

Wie kommt Lost Ark in Korea an? Lost Ark ist in Korea ein riesiger Erfolg und gehört zu den Top-Spielen im Land. Nur League of Legends und hin und wieder FIFA können mit dem MMORPG mithalten. Auch im Westen kam es super an und erreichte auf Steam bisher 96 % positive Reviews.

Einen ersten Anspielbericht zur Beta von Lost Ark findet ihr hier:

Wir haben die Beta von Lost Ark schon 12 Stunden gespielt

Die Systemanforderungen von Lost Ark

Mindestanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 (nur 64-bit)

Prozessor: Intel i3 oder AMD Ryzen 3

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850

DirectX: Version 9.0c

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Hardware

Betriebssystem: Windows 10 (nur 64-bit)

Prozessor: Intel i5 oder AMD Ryzen 5

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1050

DirectX: Version 9.0c

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Freut ihr euch schon auf Lost Ark? Was sind eure Highlights am Spiel? Und was unternehmt ihr bis zum Release im Februar? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Schon nach der Beta haben wir eine Umfrage veranstaltet und wollten wissen, wie Lost Ark bei euch angekommen ist. Und ihr wart insgesamt sehr positiv eingestellt:

Lost Ark: Ihr seid euch bei eurer Meinung zu Beta äußerst einig