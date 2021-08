Lost Ark wird immer beliebter – Größer als Fifa und PUBG in Korea

Das kommende MMORPG Lost Ark bricht einen Rekord nach dem anderen. Nun ist es in seinem Heimatland Korea sogar an zweiter Stelle der beliebtesten Spiele überhaupt und konnte PUBG verdrängen, das den Platz lange Zeit beanspruchte. Was macht es so erfolgreich?

Was ist passiert? Die koreanische Website Gamemeca hat seinen monatlichen Bericht aktualisiert und es zeigte sich eine Überraschung. Lost Ark konnte sich vorbei an Fifa und PUBG auf Platz zwei der beliebtesten Online-Games in Südkorea setzen.

Damit ist es nicht mehr nur das beliebteste MMORPG im Heimatland der MMORPGs, sondern kann sich auch vor anderen großen Genres behaupten. Gerade der Battle-Royale-Shooter Player Unknown’s Battlegrounds, den Lost Akr überholt hat, ist sehr groß in Korea. Nun hat Lost Ark quasi nur noch den Endgegner der Online-Spiele über sich stehen: League of Legends.

Warum jetzt? Lost Ark ist bereits seit 2018 in Korea auf dem Markt. Es war zwar stets beliebt, doch momentan ist selbst für diese Verhältnisse viel los um das MMORPG. Erst vor Kurzem knackte das Game einen anderen Rekord und konnte 240.000 Fans gleichzeitig in Lost Ark ziehen.

Das liegt vor allem an der Sommer-Update-Welle „Astalgia“, die Lost Ark über die letzten Monate hinweg stets mit neuen Inhalten versorgte. Zuletzt kam die neueste Klasse Sorceress ins Spiel und sorgte für den Spielerrekord. Die Sorceress ist bereits jetzt extrem beliebt, was auch dazu führen könnte, dass die allgemeine Beliebtheit des Titels gestiegen ist.

Lost Ark stellt 15. Klasse für den Europa-Release vor – Kämpft mit Fäusten und Magie

Als weiteren Grund kann man den anstehenden Release im Westen in Betracht ziehen. Amazon und Smilegate rühren die Werbetrommel für Lost Ark und auch Korea ist davon nicht ganz unbetroffen. Einige koreanische Lost-Ark-Spieler haben sich ebenfalls die westliche Version vorbestellt und wollen ihr Lieblingsgame ohne die Pay2Win-Elemente erleben. Das führt ebenfalls dazu, dass die allgemeine Beliebtheit steigt.

Die Liste der beliebtesten Online-Games in Südkorea auf dem Stand 17. August 2021 (via Gamemeca.com)

Die Liste ist übersetzt aus dem koreanischen, daher sind nicht alle Spiele-Namen korrekt geschrieben. Gamemeca erstellt das Ranking anhand von eigenen Nutzerbewertungen, Twitch-Zuschauerzahlen und Auswertungen von koreanischen Internet-Cafès. Das Zocken in diesen Cafès ist in Korea weit verbreitet.

Newcomer startet durch

Was ist an der Liste sonst noch spannend? Unter anderem springt uns eine Sache direkt ins Auge: ODIN: Valhalla Rising. Die meisten Games auf der Liste sind vergleichsweise alt und bereits länger etabliert. Odin hingegen ist bereits auf Platz 18 und noch nicht einmal ein halbes Jahr alt. Wenn das Game irgendwann in den Westen kommt, könnte es auf jeden Fall spannend für euch sein.

Auch das frisch gestartete Bless Unleashed schafft es in die Liste – immerhin auf Platz 44. Das ist wenig verwunderlich, denn Bless läuft auch hierzulande nicht schlecht. Während im Westen einer der größten Kritikpunkte an Bless Unleashed seine Pay2Win-Mechaniken sind, ist das in Korea weitaus weniger ein Problem.

Mit einem traurigen Blick aufs Ende der Liste stellen wir fest, dass das kommende MMORPG Elyon nicht mehr in den Top 50 ist. Elyon erscheint am 29. September in Europa und kommt damit nur einen Tag nach dem heiß erwarteten New World. Der Release des Games steht bei uns also nicht unbedingt unter dem besten Stern. Wir hoffen dennoch das Beste für Elyon.

Was haltet ihr von der Liste? Überrascht euch der ein oder andere Eintrag oder eher nicht? Und freut ihr euch auch so auf Lost Ark wie ich? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

MeinMMO-Autor Mark Sellner ist übrigens der Meinung, dass es schlecht für alle ist, dass New World und Elyon nur 24 Stunden versetzt erscheinen