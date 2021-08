Neue Klasse in Lost Ark bricht Rekorde – Über 240.000 Menschen spielten gleichzeitig das MMORPG

Am 11. August erschien auf den koreanischen Servern von Lost Ark die neueste und 21. Klasse des MMORPGs. Die Sorceress lockte am selben Tag über 240.000 Fans gleichzeitig ins Game und brach damit Rekorde. Wir von MeinMMO fassen zusammen:

Was ist los bei Lost Ark? Über den Sommer verteilt läuft die große Update-Welle namens Astalgia im koreanischen MMORPG. Im Rahmen dieser Updates erhält Lost Ark immer wieder neue Inhalte, wie Raids, Mounts oder zuletzt sogar eine neue Klasse.

Demnach stieg die Anzahl an Spielenden in Lost Ark bereits in den letzten Monaten an. Doch mit dem Release der neuen Sorceress konnte man den bisherigen Rekord von rund 200.000 gleichzeitig spielenden noch um 40.000 steigern, wie die koreanische Seite gamemeca berichtet.

Wie ist das im Vergleich zu anderen MMORPGs? Um diese enormen Zahlen kurz in Relation zu sehen, fassen wir für euch zusammen:

Bless Unleashed wird derzeit als Hit gefeiert und konnte bis zu 75.000 Spieler gleichzeitig anlocken (via steamcharts.com)

New World konnte während seiner Beta rund 200.000 Fans gleichzeitig ins Game ziehen und schaffte es damit auf Platz 3 auf Steam

Auch Final Fantasy XIV schafft es laut Steamcharts nur auf 67.000 gleichzeitig Spielende

Während wir uns bei Bless und FFXIV nicht nur auf die Steam-Zahlen verlassen dürfen, da hier noch eigene Launcher im Spiel sind, können wir beim neuen Hit New World direkt vergleichen. Lost Ark schaffte es also allein in Südkorea mehr User anzuziehen, als andere MMORPGs weltweit.

Wie reagiert der Entwickler? Noch bis September läuft “Astalgia” und soll Lost Ark weiter stetig mit neuen Inhalten versorgen. Dass das so viele Menschen anlockt, freut Entwickler Smilegate. Der CEO von Smilegate, Joon Ho Sung, sagte im Interview mit gamemeca (via naver.com) diesbezüglich:

Ich bin überrascht von der Dankbarkeit, Unterstützung und Liebe von den Abenteurern, die anscheinend immer nur noch enthusiastischer werden. Ich werde mein Bestes geben, um ein wundervolles Werk zu schaffen, das man mit Stolz spielen kann.

In diesem Video seht ihr die Sorceress in Aktion:

Wann bekommen wir die Sorceress?

Die neue Klasse könnte uns zum Start erwarten: Lost Ark hat lange ein Geheimnis aus der 15. Klasse gemacht, die die EU Server zum Start bekommen. Man hat sich nun scheinbar für den Striker entschieden, der diese Lücke füllen soll.

Damit geht man weiter auf die Kritik am Genderlock ein, da der Striker eine männliche Version des Wardancers ist.

Fans haben aber noch nicht ganz abgeschrieben, dass uns auch die Sorceress zum Start des Spiels in Europa überraschen könnte. Sie ist die erste und einzige richtige Magierin in Lost Ark und viele Leute wünschen sie sich. Smilegate und Amazon könnten mit einer Ankündigung der Sorceress in Europa viele Spielende abholen und noch mehr Hype für das MMORPG erzeugen.

Welche Klassen fehlen? Wir wissen bereits, dass folgende Klassen vorerst nicht in unserer Version spielbar sind:

Die Arcana

Der Lance-Master

Der Reaper

Der Destroyer

Es ist aber davon auszugehen, dass diese Klassen auch in unserer Version früher oder später nachgereicht werden. Das heißt: Egal wann sie kommt, irgendwann können auch wir die Sorceress genießen.

Was haltet ihr von dem Spieleraufschwung? Habt ihr auch Lust auf die Sorceress, oder seid ihr zufrieden mit dem Striker als 15. Klasse für Europa? Schreibt uns gern ein Kommentar.

Viele freuen sich auf Lost Ark, aber wann startet die Beta zum neuen MMORPG?