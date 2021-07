Das heiß erwartete MMORPG Lost Ark hat in einem Blog-Post die Inhalte für Vorbesteller genauer vorgestellt. Unter anderem spricht Amazon auch die Preisänderungen der Pakete an. Spieler faken scheinbar ihren Wohnort um die Wirtschaft im Spiel bereits jetzt anzukratzen. Was steckt dahinter?

Was sind Pionier-Pakete? Lost Ark ist zwar eigentlich ein Free2Play-Spiel, man kann aber dennoch bestimmte Pionier-Pakete vorbestellen um einen sicheren Zugang zur geschlossenen Beta, früheren Zugang zum Spiel und mehr zu erhalten.

Die Pakete gibt es in verschiedenen Preisstufen:

Bronze für 14,99 €

Silber für 24,99 €

Gold für 49,99 €

Platin für 99,99 €

Bis auf das neu eingeführte Bronze Paket erhalten alle Stufen die Echtgeld-Wärhung des Spiels „königliche Kristalle“. Außerdem waren die Pakete lange auf einem angepassten Preisniveau weltweit.

Was bedeutet das? Ein angepasstes Preisniveau bedeutet, dass die Pakete in jedem verfügbaren Land den gleichen Preis kosten, in der jeweiligen Währung. Das Platin-Paket kostet also nicht nur bei uns 99,99 €, sondern auch in Amerika 99,99 $. Da das aber nicht dem gleichen Wert entspricht, weil Währungen unterschiedlich viel wert sind, kostete das Paket eben nicht gleich viel weltweit.

Spieler machten sich das zunutze und täuschten einen falschen Standort vor um die Pakete mit dem Preis von anderen Regionen billiger zu kaufen. Da diese Pakete wie Echtgeld-Wärhung enthalten hat das einen direkten Einfluss auf die Wirtschaft im Spiel, ohne dass es überhaupt erschienen ist.

Wie reagiert Amazon? Um dem entgegenzuwirken, globalisiert Amazon jetzt die Preise der Pionier-Pakete. Das bedeutet, dass die Silber, Gold und Platin Pakete jetzt überall auch tatsächlich einen gleichen Wert haben, und daher nicht mehr identische Preise. Das beugt der Problematik der Ingame-Wirtschaft vor.

Dem Publisher ist aber bewusst, dass das vor allem für ärmere Länder ein Problem ist. Daher führt er nun das Bronze-Paket ein, welches keine Ingame-Wärhung enthält, aber trotzdem viele Vorteile. Der Preis der Bronze-Pakete bleibt angepasst und kostet somit weltweit 14,99 der jeweiligen Währung, um den Zugang weiter möglichst vielen Leuten zur Verfügung zu stellen.

Ein neuer Einblick in die Vorbesteller Boni

Was gibt es sonst neues? Neben den bereits bekannten Inhalten der Pakete gibt es auch neue Einblicke in die kosmetischen Boni der Pakete. Amazon zeigt wie das Begleiter-Tierchen aussieht, gibt uns einen ersten Einblick auf die neuen Skins und auf das exklusive Reittier der Bundles.

Was ist in allen Paketen drin? Alle möglichen Pionier-Pakete teilen sich folgende Inhalte, die ihr bekommt egal, ob ihr 14,99 oder 99,99 ausgebt:

Sicherer Zugang zur geschlossenen Beta

3 Tage früher Spielen zum Launch

Das exklusive Begleiter-Tier

30 Tage Kristallaura

Pioniertitel

Welche Inhalte wurden nun genauer vorgestellt? Gezeigt wurde unter anderem endlich das exklusive Begleiter-Tier, welches in drei Variationen daher kommt und im Kampf als auch beim Sammeln von Beute hilft.

Die süße Begleiter-Katze ist in jedem Paket enthalten und kommt in drei Variationen

Der „Gesetzgeber des Nordens“-Avatar, den man als eine Art Kleidungsset oder Skin verstehen kann. Er sieht für jede Klasse anders aus und wird automatisch für die erste erweiterte Klasse, die ihr im Spiel wählt, freigeschaltet. Das Design ist noch nicht vollendet, aber eine Konzeptzeichnung durften wir sehen. Der Avatar ist exklusiv in den Gold- und Platin-Paketen.

Die Konzeptzeichnungen zum “Gesetzgeber des Nordens”-Avatar

Der Platin-Avatar, bei dem es sich ebenfalls um einen Skin handelt. Auch er wird automatisch für die erste erweiterte Klasse freigeschaltet, die ihr auswählt. Der Avatar der Seelenfaust-Klasse ist noch nicht fertig, alle anderen sind aber da, und sehen echt gut aus. Der Platin-Avater ist exklusiv im Platin-Pionierpaket.

Die Platin-Avatare der verschiedenen Klassen. Der fliegende Kung-Fu Kämpfer ist der Platzhalter für die noch fehlende Seelenfaust

Dreiköpfiges Reittier, gibt es ebenfalls exklusiv im Platin-Pionierpaket. Der dreiköpfige Hund wird euch schneller von A nach B befördern und scheinbar lässt sich auch sein Aussehen anpassen. Wann und wie man ihn im Spiel bekommt, ist noch nicht bekannt.

Außerdem exklusiv im Platin-Pionierpaket ist eine Eisenbahn für eure Insel und ein schöner Anmeldehintergrund für eure Charaktere.





Die Eisenbahn, das Reittier und den Anmeldebildschirm gibts exklusiv für Platin-Vorbesteller

Was haltet ihr von den Änderungen und Inhalten? Freut ihr euch auf Lost Ark und wenn ja, habt ihr ein Paket vorbestellt oder sogar selbst den Währungs-Trick benutzt? Schreibt es uns in die Kommentare.

