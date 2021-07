Wie viel von Diablo in Lost Ark steckt, haben wir von MeinMMO uns einmal genauer angeschaut: Wie viel Diablo steckt wirklich in Lost Ark? – Ähnlichkeiten und Unterschiede .

Was haltet ihr von diesen Systemanforderungen? Ist etwas dabei, das euch überrascht hat? Und wie ist eure allgemeine Meinung zu Lost Ark? Glaubt ihr, dass es zu Diablo in Konkurrenz treten kann? Schließlich wurde Lost Ark in letzter Zeit vermehrt mit Diablo verglichen.

Vorweg: Es sieht so aus, als wird die breite Masse an Rechnern zumindest die Mindestanforderungen erfüllen.

Kann ich mit meinem PC Lost Ark spielen? Dieser wichtigen Frage muss sich jeder interessierte Spieler an einem gewissen Punkt stellen. Jetzt, wo der von Amazon Games betriebene Release nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt, lässt sich diese Frage beantworten.

