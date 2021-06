Das neue MMORPG Lost Ark kommt in den Westen und erinnert auf den ersten Blick an die beliebten Diablo-Spiele. Wir zeigen euch, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zwischen den Games gibt.

Darum geht’s: Das von vielen erwartete MMORPG Lost Ark hat nun ein Release-Fenster für Europa im Herbst 2021 bekommen und bereits den ersten Alpha-Test hinter sich. Das Spiel ließ so einige Fans von Spielen wie Diablo aufhorchen, da das Gameplay den A-RPGs auf den ersten Blick sehr ähnlich ist.

Aber wird das MMORPG den Fans von Diablo einen Ersatz oder zumindest eine Überbrückung bis zum Release von Diablo 4 bieten? In diesem Artikel tragen wir zusammen, welche Ähnlichkeiten und Unterschiede es zwischen Lost Ark und den Diablo-Games gibt, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt.

Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten

Während eindeutig Lost Ark zum Genre der MMORPGs gehört, hat es mehrere Gameplay-Elemente, die es für Fans von A-RPGs wie Diablo oder Path of Exile attraktiv machen. In diesem Abschnitt findet ihr die größten und wichtigsten davon.

Perspektive und Steuerung

Die erste und offensichtlichste Gemeinsamkeit zwischen Lost Ark und Diablo-Games ist natürlich der Kamerawinkel. Das MMORPG wird aus der isometrischen Perspektive gespielt, bei dem ihr auf euren Charakter von oben herunterschaut. Zwar könnt ihr die Kamera frei drehen, aber der Einfallswinkel wird sich nur dann ändern, wenn ihr die Zoom-Funktion nutzt, um euren Charakter näher zu betrachten.



Links: normale Perspektive bei Lost Ark. Rechts: Zoom auf den Charakter.

Zudem ist die Steuerung von Lost Ark sehr ähnlich wie bei Diablo. Der Charakter wird nicht wie in den meisten modernen MMORPGs mit WASD bewegt, sondern durch die Maustasten. Ihr klickt die gewünschte Stelle an und euer Charakter wird sich dorthin bewegen.

Auch die Steuerung der Angriffe ist ähnlich. Der normale Angriff wird ebenfalls mit einem Mausklick ausgeführt. Die Fähigkeiten liegen standardmäßig auf den Tasten QWER und ASDF, während Items mit den Tasten 1 bis 4 genutzt werden können. Also im Vergleich zu Diablo um eine Zeile versetzt.

Kampfsystem

Auch das Kern-Gameplay des Kampfsystems von Lost Ark ist dem von Diablo und auch anderen isometrischen A-RPGs quasi identisch. Es ist ein action-orientiertes Kampfsystem, in dem es kein Auto-Lock-On gibt. Ihr müsst mit euren Skills daher spezifisch zielen und euch passend positionieren, um die Gegner um euch herum zu treffen.

Ähnlich wie in Diablo 3 hat jede Klasse eine eigene Ressource, die sie beim Kämpfen sammelt oder verwalten muss, um Skills einsetzen oder starke Ult-Fähigkeiten nutzen zu können. Einen globalen Cooldown für die Skills wie WoW oder FFXIV gibt es nicht, stattdessen hat jeder Skill seine eigene Abklingzeit.

Während es in einzelnen Gebiten nicht so viele Gegner gibt, wird man in instanzierten Inhalten gerne mal von ihnen überrannt.

Lost Ark wird im Kampf außerdem sehr viele Gegner auf euch schmeißen, wie es normalerweise in einem Hack’n’Slay-Spiel der Fall ist. Die Gegnerhorden sind vor allem in Raids, Dungeons und Rifts riesig und ihr werdet nicht selten viele Dutzende Monster gleichzeitig auf eurem Bildschirm haben. Was ihre Massenvernichtung mit coolen Skills dann umso befriedigender macht.

Skill-System

Eine weitere Ähnlichkeit findet sich bei dem Tripod-Skill-System von Lost Ark. Es erinnert in seinem Kern an die Skillung von Diablo 3. In D3 kann man die einzelnen Fähigkeiten durch eine von je 6 Runen weiter individualisieren und an seinen Spielstil oder einen Build anpassen.

Das Grundsystem, bei dem man einen aktiven Skill anpasst und individualisiert, gibt es in einer ähnlichen Weise auch bei Lost Ark – allerdings umfangreicher.

Dort erhalten Spieler beim Aufleveln Skill Points, die sie an einzelne aktive Fähigkeiten ihrer Klasse vergeben können. Diese Punkte können im Tripod-System ausgegeben werden, um die Skills zu individualisieren. Ihr habt dabei aber eine größere Auswahl an Effekten als bei den Runen von Diablo 3.



Links auf dem Bild das Tripod-Skill-Menü. Die Fähigkeit Raid Missile ist hier komplett ausgebaut und hat drei verschiedene zusätzliche Effekte. Rechts auf dem Bild sind weitere Fähigkeiten mit Tripod-Anpassungen (Bild-Quelle: reddit)

Jede normale aktive Fähigkeit besitzt je 8 passive Effekte, die sich im Tripod auf drei Ebenen verteilen. Pro Ebene könnt ihr für euren Skill je einen zusätzlichen Effekt auswählen. So hat ein komplett ausgebauter Skill in Lost Ark am Ende drei zusätzliche Effekte.

Ähnlich wie bei Diablo 3 kann es sich dabei um reinen Angriffs- oder Dauer-Boost handeln oder es kann den Skill völlig verändern. So kann aus einem einzelnen Angriff ein dreifacher werden oder der Skill bekommt einen vampirischen Lebensentzug-Effekt. Es gibt also viele Optionen für verschiedene Builds.

Loot-Spirale und das Gear-System

Eine der wichtigsten Eigenschaften von Diablo-Games, das viele Spieler lieben, ist die coole Loot-Spirale. Wie aus einer Piñata fliegen die bunten Items beim Abschlachten der Monster und Bosse auf den Boden. Man sucht dann die Berge an nutzlosem Zeug nach den Rüstungsteilen durch, die stärker sind als die aktuellen oder besser zum aktuellen Build passen.

Diese Loot-Spirale funktioniert auch in Lost Ark ähnlich. Ihr Levelt euren Charakter auf und parallel dazu bekommt ihr von Gegnern Waffen und Rüstungen gedroppt. Später, auf höheren Leveln, erhält man die Rüstung dann aus Raids und Dungeons oder kann im Endgame nach Materialien farmen, um die Rüstungen zu schmieden oder auf höhere Level aufzuwerten.

Zwar gibt es in dem MMORPG weniger buntes Loot-Feuerwerk als in Diablo, aber Fans von dicken Loot-Piñatas kommen hier dennoch auf ihre Kosten. So gibt es große Weltbosse und besondere Schatzhöhlen, die es so richtig regnen lassen.

Links: Loot-Haufen in Lost Ark. Rechts: Loot-Haufen in Diablo 3

Zudem gibt es in Lost Ark wieder ähnlich wie in Diablo 3 viele verschiedene Wege, seine Klamotten ein kleines Stückchen besser zu machen:

Ihr könnt die sekundären Statuswerte von einem NPC neu rollen lassen, ähnlich wie bei Diablo 3

Durch das Sockeln von Runen elementare Resistenzen aufbauen oder verschieben

Gravuren auf euren Ringen verleihen ihnen besondere Effekte und weitere

Man landet also in einer Spirale, die darauf ausgelegt ist, das Gear immer weiter zu verbessern und immer stärker zu werden. Das Potenzial zu minmaxen ist sehr hoch.

Unterschiede

Da Lost Ark aber offensichtlich kein “1 zu 1”-Diablo-Klon ist, gibt es auch diverse Unterschiede, die den einen oder anderen Diablo-Fan von dem MMORPG abschrecken könnten. Hier sind die größten und schwerwiegendsten von ihnen.

Setting und Story

Der Erste und auch einer der größten Unterschiede ist das Setting des MMORPGs. Im Gegensatz zu Diablo befinden wir uns in Lost Ark nicht in einem düsteren, brutalen Mittelalter-Setting, in dem Blut fließt und Menschen zerstückelt werden. Lost Ark greift hier eher auf mehrere verschiedene Settings zurück und mischt sie zu einem bunten Haufen.

Riesige rosa Lotusblüten wären im finsteren Diablo-Setting eher fehl am Platz.

Abhängig davon, mit welcher Klasse ihr das Spiel startet, landet ihr im magischen Elfenkönigreich, einer verwüsteten Steam-Punk-Stadt, im asiatischen Wuxia-Setting oder in einer anderen Umgebung. Diese Startgebiete repräsentieren unterschiedliche Kontinente in Lost Ark, die ihr bereiten könnt und die alle ihr eigenes Thema haben.

Lost Ark wurde außerdem von einem koreanischen Entwickler-Studio gemacht. Es hat entsprechend einen deutlichen asiatischen Look, der sich auf das Aussehen der Charaktere und Rüstungen überträgt. Die Outfits sind teils freizügig oder in ihrer Größe übertrieben wie etwa bei Waffen vom Berserker oder Destroyer.

Die Story dreht sich zwar auch um Dämonen und es gibt durchaus dunkle und finstere Gebiete, doch an die Brutalität von Diablo kommt es nicht heran. Dafür gibt es zu viele bunte und fröhliche Elemente in der Story und im Gameplay wie zum Beispiel Tänze, Emotes und ausgefallene Cosmetics.

MMORPG-Elemente

Ein weiterer Unterschied sind natürlich die MMORPG-Elemente in Lost Ark. Im Gegensatz zu Diablo-Spielen werdet ihr hier nie völlig alleine sein. In den offenen Gebieten werdet ihr auf andere Spieler treffen. Zudem gibt es klassische MMORPG-Elemente:

Ein ausführlicher Charakter-Creator

Raids und Dungeons, für die eine Gruppe benötigt wird

Housing

Life Skills wie Sammeln von Ressourcen

Großes Segeln-System, bei dem ihr mit euren Schiffen die Weltmeere bereist

Auktionshaus, wo ihr mit anderen Spielern handeln könnt (Diablo 3 hatte das mal. Aber … da reden wir besser nicht drüber)

Weltbosse- und Weltevents wie Chaos Rifts, zu denen sich große Mengen von Spielern versammeln

Offenes PvP in bestimmten Gebieten

Housing in Lost Ark

Segel-Feature

Photo-Modus für Screenshots

Character-Creator

Dungeons, die man in einer Gruppe erledigt

Beziehungen zu NPCs. Ja, sogar Pandas

Man kann Lost Ark zwar theoretisch auch viel alleine spielen, also ohne in Gruppe mit anderen Leuten, aber früher oder später wird es notwendig, wenn man besseres Gear erhalten möchte.

Generell bietet Lost Ark als MMORPG viel mehr verschiedene Features als die Diablo-Reihe oder andere A-RPGs. Einige von ihnen wie Cosmetics können ignoriert werden, wenn man keine Lust auf sie hat, andere geben aber zu starke Gameplay-Vorteile und man verpasst gute Boni oder Items, wenn man sie auslässt.

Endgame

Die MMORPG-Elemente werden in Lost Ark vor allem im Endgame spürbar, das sich von Diablo unterscheidet. In Diablo 3 farmen die Spieler normalerweise Greater Rifts, um an bessere Ausrüstung für ihre Builds heranzukommen. Das geht sowohl in Gruppe als auch alleine.

Zudem gibt es in Diablo 3 Seasons, die ein eigenes Thema haben und besondere Effekte und Gameplay-Mechaniken mit sich bringen wie die Ätherischen Waffen in der kommenden Season 24. Dabei wird bei jeder Season ein neuer Charakter angefangen, der auch von 0 gelevelt und ausgerüstet werden muss.

Um in Lost Ark die beste Ausrüstung erhalten zu können, müsst ihr in die schweren Raids und Chaos Dungeons gehen und dort nach Items, Rüstung und Upgrades farmen. Dort werdet ihr nur dann erfolgreich sein, wenn ihr mit einer Gruppe unterwegs seid.

So sieht zum Beispiel ein 16-Mann-Raid in Lost Ark aus

Die Inhalte sind instanziert und haben oft eigene Mechaniken. Im Guardian-Raid gegen den Boss Necrasena, einen riesigen Skorpion, müsst ihr mit speziellen Items die Schwanzspitze abhacken und ihn davon abhalten, starke Angriffe auszuführen.

Zudem gibt es bei den Endgame-Inhalten wie Raids oder Dungeons ein tägliches oder wöchentliches Cap. Das heißt, dass ihr diese Inhalte nicht endlos spammen könnt, um so schnell wie möglich an die besten Items ranzukommen, denn ihr könnt sie nur begrenzt betreten oder eine bestimmte Menge an Loot daraus erhalten.

Habt ihr euch anhand der Ähnlichkeiten und Unterschiede entscheiden können, ob ihr Lost Ark spielen werdet oder nicht? Schreibt es uns in die Kommentare und erzählt, was euer Eindruck vom MMORPG ist.

Ihr werdet bei der nächsten Beta aber auch die Chance bekommen, das Spiel selbst zu testen:

