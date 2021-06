Die Alpha wird aber über deutsche Texte verfügen. Synchronisation wird allerdings nur auf Englisch sein. Zusätzlich wird der Alpha-Test unter NDA stehen (Nondisclosure Agreement, Schweigepflicht). Ihr dürft Lost Ark also spielen, aber nicht darüber reden, Screenshots verbreiten, Streamen, etc.

In dem Alpha-Test werden die Spieler alle 15 Start-Klassen der europäischen Version spielen und ihre Skills ausprobieren können. Bedenkt dabei, dass es sich hier um eine technische Alpha handelt. Es wird hauptsächlich die Server-Infrastruktur und Stabilität getestet. Rechnet also damit, dass einige Bereiche noch nicht komplett fertig lokalisiert sind oder Bugs darin vorkommen.

Was ist das für eine Alpha? Heute, am 11. Juni um 21:00 Uhr, startet der erste Alpha-Test zu Lost Ark. Die Alpha läuft bis zum 15. Juni.

Update 21:05 Uhr: In einem neuen Tweet heißt es, dass an Problemen gearbeitet wird ( via Twitter ). Updates sollen unter anderem über Twitter geteilt werden.

Update 21:27 Uhr : Auf Steam heißt es, das alle 30 Minuten ein Statement zur Verschiebung des Starts geteilt wird. Das dürfte also in wenigen Minuten soweit sein.

Update 21:40 Uhr : Spaßeshalber haben wir auch durch die verschiedenen Server gewechselt, was jedes Mal einen Neustart zur Folge hat. Spoiler: Das bringt nichts! Alle Server sind derzeit down.

