ESO: Die neue Erweiterung Blackwood macht viel mehr Spaß als Greymoor

Seit knapp einer Woche befindet sich die neue Erweiterung Blackwood auf den Test-Servern von The Elder Scrolls Online. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat dort ausgiebig gespielt und ist mit Blackwood sehr zufrieden. Nur die weiten Laufwege und das leere Gebiet sind ihm ein Dorn im Auge.

Was steckt hinter Blackwood? Die neue Erweiterung für das MMORPG ESO erscheint am 1. Juni 2021 für PC und eine Woche später (am 8. Juni) für die Konsolen PlayStation und Xbox. Doch wer möchte, kann die neuen Inhalte bereits jetzt auf dem Test-Server ausprobieren.

Blackwood führt in die Gebiete von The Elder Scrolls IV: Oblivion und nimmt auch in der Story Bezug dazu. So trifft man in der Story auf Mehrunes Dagon, den Daedra-Fürsten aus dem Singleplayer-Spiel.

Neben der Story und dem neuen Gebiet Dunkelforst bietet Blackwood einige Neuerungen, darunter:

Die Gefährten, NPCs, die euch im Kampf unterstützen

Einen neuen Trial für 12 Spieler

Neue Welt-Events

Neue Antiquitäten, die mit Greymoor eingeführt wurden

Ein überarbeitetes Tutorial, das die Basics beibringen soll und bei dem ihr entscheiden könnt, in welchem der Kapitel ihr starten möchtet

Ich selbst habe Blackwood bereits vorab bei einem Presse-Event und nun auch auf dem Test-Server gespielt. Und ich wurde positiv überrascht. Insgesamt gefällt mir die neue Erweiterung deutlich besser als Greymoor im Jahr 2020 und das, obwohl auf dem Test-Server längst nicht alles rund gelaufen ist.

Besonders die Story möchte ich dabei hervorheben, ohne viel zu spoilern.

Blackwood lässt mich lange im Dunkeln und das ist gut so

Worum geht es in Blackwood? In der neuen Erweiterung geht es mysteriös zu. In der schon jetzt spielbaren Prolog-Quest geht es um den Daedra-Fürsten Mehrunes Dagon und seine Kultisten. Diese versuchen einige Schreiben des Kaisers zu finden und für ihre Zwecke zu nutzen. Denn die Langhauskaiser und der Daedra-Fürst haben einst einen Pakt geschlossen, der nun bedrohlich für die Welt Nirn wird.

In einem Versteck stoße ich auf geheime Pläne und Briefe des Kaisers, die mich genau auf diesen Pakt aufmerksam machen. Stück für Stück setzt sich ein Bild zusammen, doch ausgerechnet die Person, die mir bei der Lösung helfen könnte, wird kurz zuvor ermordet. Und dieser Mord ist erst der Anfang.

Die Story in Blackwood ist vor allem zu Beginn eine Mörder-Mysterie-Geschichte, die mich sogar mehrfach auf eine falsche Spur lenkt. Je länger man die Geschichte spielt, desto näher kommt man dem Ergebnis. Doch zu Beginn ist eben nicht klar, wer der gute und wer der Böse ist.

Begleitet werden wir dabei von Lyranth, einer Daedra, mit der wir in der Grundgeschichte von ESO bereits zu tun hatten. Die verhält sich gewohnt überheblich und schnippisch, wie wir es von ihr gewohnt sind. Der zweite Charakter, der eng mit der Geschichte verwoben ist, ist Eveli Scharfpfeil. Die Waldelfin war bereits Teil der Ereignisse rund um den DLC Orsinium und ist eher etwas übereifrig und aufgedreht.

Doch im Laufe der Geschichte werden auch komplett neue und interessante Charaktere eingeführt. Einen Einblick in die Geschichte bietet euch der Ankündigungs-Trailer zu Blackwood:

Was macht die Geschichte besser als Greymoor? In Greymoor fand ich die gesamte Story sehr vorhersehbar und alles lief von Beginn an auf einen großen Showdown gegen einen Vampir-Boss hinaus. Auch der Übergang zwischen der Hauptgeschichte der Erweiterung und den kommenden DLCs war alles andere als spannend.

In Blackwood sieht das etwas anders aus:

Immer wieder werde ich in der Geschichte überrascht und es ist lange nicht klar, worauf das ganze eigentlich hinausläuft.

Außerdem gibt es eine interessante Rivalität zwischen den Argoniern und den Kaiserlichen im Gebiet, auch wenn sie im Grunde friedlich miteinander leben und vor allem in dem Gebiet überleben wollen. Das macht einige der Nebenquests im Dunkelforst richtig interessant, die teilweise sogar zu meinen Lieblings-Inhalten in der gesamten Erweiterung zählen.

Die Hauptgeschichte von Blackwood endet zudem mit einem Cliffhänger, der mich schon jetzt sehr neugierig auf die Fortsetzung macht. Die kommt mit den beiden DLCs im Quartal 3 und 4 von 2021.

Der Dunkelforst hat alles, was ein gutes Gebiet braucht

Wie ist das neue Gebiet aufgebaut? Der Dunkelforst befindet sich direkt zwischen den Gebieten Nördliches Elsweyr (im Osten) und Schattenfenn (im Nordwesten). Von der Größe ist es vergleichbar mit dem nördlichen Elsweyr und teilt sich zudem in zwei Biome auf:

Idyllische Hügel und Wälder, die an Inhalte von Cyrodiil erinnern

Im Süden wiederum dominiert eine sumpfige Region das Bild

Zudem gibt es im gesamten Dunkelforst verlassene Ruinen und uralte argonische Tempel, die ich nach und nach in der Story und den Nebenquests erkunden kann.

Optisch sieht der Dunkelforst aufgrund der verschiedenen Biome und Farbgebungen wunderschön aus und bietet überraschend viel Vertikalität in Form von Hügeln, Bergen und Brücken, die jedoch überhaupt nicht störend ist. Außerdem wirkt alles durch die Sumpflandschaft geheimnisvoll, was perfekt zur Story und den Kultisten darin passt.

Allerdings kann das neue Gebiet nicht ganz mit der eindrucksvollen Schwarzweite aus Greymoor mithalten kann. Jedoch empfand ich den Wechsel zwischen dem Westlichen Himmelsrand und der Schwarzweite in Greymoor immer etwas anstrengend. Die jetzt zusammenhängende Karte vom Dunkelforst spricht mich einfach mehr an.

Neben grünen Hügeln gibt es auch dunkle Sümpfe im Dunkelforst.

Das bieten die neuen Städte: Im Dunkelforst gibt es gleich zwei neue Städte, die ihr erkunden könnt und die Veteranen von TES IV sofort bekannt vorkommen dürften:

Leyawiin konnte gerade erst seine Unabhängigkeit zurückgewinnen, nachdem es während des Krieges der Drei Banner besetzt wurde. Die Stadt ist wunderschön, allerdings spürt man die Spannung zwischen den Argoniern und den Kaiserlichen dort am meisten. Hier beginnt auch euer Abenteuer in Blackwood.

Gideon wiederum ist eine Stadt der Argonier und etwas kleiner als Leyawiin.

Beide Städte haben aber etwas gemein, was ich sehr schätze: Sie sind logisch und einfach aufgebaut. Gerade Markath, die Hauptstadt des gleichnamigen DLCs, war etwas verwirrend, durch seine Vertikalität und auch der schlechten Strukturierung. Wer also Probleme hatte, sich dort zurechtzufinden, wird sowohl Leyawiin als auch Gideon mögen.

Die Totenländer sind das Highlight

Während Greymoor die Gramstürme als besondere Events in der offenen Welt bot, stehen in Blackwood die Oblivion-Tore im Fokus. Die werden jedoch, anders als bisherige Welt-Events, nicht mehr auf der Karte angezeigt. Ich muss also aktiv nach ihnen suchen.

Dafür bieten sie jedoch eine schönere Herausforderung, bringen mich in ein optisch ansprechendes Gebiet und halten sogar starken Loot bereit.

Ein ganz anderes Setting, als die Sümpfe und Hügel von Dunkelforst.

Wie sind die Welt-Events aufgebaut? Die Portale erscheinen zufällig in der Welt, zusammen mit einigen Kultisten. Nach dem Sieg über einige Schergen von Mehrunes Dagon kann ich dann durch das Portal treten und so die Totenländer erkunden.

Dort reise ich von Insel zu Insel und kämpfe erneut gegen die Anhänger des Daedra-Fürsten und sogar kleine Mini-Bosse. Die sind für Spieler ohne gute Ausrüstung eine Herausforderung und mein Gefährte ist gleich mehrfach dort gestorben. Movement spielt in vielen Kämpfen eine Rolle, weil man roten Feldern auf dem Boden entgehen muss.

Am Ende wartet zudem guter Loot auf mich, darunter einige Teile der neuen Sets. Ein lohnender und abwechslungsreicher Inhalt, der mir viel besser gefällt als die Gramstürme in Greymoor.

So sieht es aus, wenn ihr in die Totenländer reist.

Neue tägliche und wöchentliche Quests für Vielspieler: Ebenfalls neu mit Blackwood sind die Bestrebungen, tägliche und wöchentliche Quests, über die sich die neue Währung “Siegel der Bestrebung” erhalten lässt.

Diese Quests beleben alte Inhalte wieder oder lassen euch lustige Aufgaben erledigen, wie etwa Taschendiebstahl oder bestimmte Waffen und Fähigkeiten, die im Kampf eingesetzt werden müssen. Ein toller Nebeneffekt ist dabei, dass ihr darüber Gegenstände aus den Kronen-Kisten verdienen könnt. Für die müsstet ihr sonst im Shop bezahlen.

Mehr zu den neuen Quests erfahrt ihr hier: ESO führt neue Quests ein, mit denen ihr Shop-Items verdient.

Der Haken von Blackwood: Ein großes, aber leeres und langgezogenes Gebiet

Welche Probleme hat Blackwood? Das Gebiet ist wunderschön, die Story interessant und die Oblivion-Portale machen richtig Spaß. Doch alle drei Punkte kämpfen mit einem Problem: dem großen und zuweilen leeren Gebiet Dunkelforst.

Während meiner Quests muss ich immer wieder riesige Strecken an Laufwegen zurücklegen und das in einem Gebiet, das relativ wenige Teleport-Punkte hat. Dieser Aspekt wird auch von vielen Spielern im ESO-Forum kritisiert. Hier wurde bereits der Wunsch nach zusätzlichen Schreinen geäußert, zumal 2 der 8 Punkte quasi direkt nebeneinander liegen (via ESO-Forum):

Die roten Schreine sind die vorhanden, die grünen werden sich von vielen Spielern gewünscht.

Doch nicht nur die Teleport-Punkte sind ein Problem. Wenn ich die Oblivion-Portale aktive suchen will, reite ich meist 15 Minuten oder sogar länger durch das Gebiet, ohne ein direktes Ziel zu haben. Da die Tore nicht auf der Karte angezeigt werden, braucht man Glück, um über eins zu stolpern.

Dabei merkt man dann auch, wie leer der Dunkelforst derzeit noch ist. Zwar haben die Entwickler schon gesagt, dass noch Feintuning an Blackwood vorgenommen wird – immerhin handelt es sich um einen Bericht vom Test-Server – aber ob dieses Problem vollends behoben wird, muss sich erst noch zeigen.

Gefährten, Trial und neues Mythic-Gear

Was ist das besondere Feature von Blackwood? Neben den Story-Inhalten und dem neuen Gebiet bringt die neue Erweiterung auch die Gefährten ins Spiel. Die ersetzen im Grunde das große neue Feature der Erweiterung, wie etwa die neue Klasse Nekromant bei Elsweyr oder die Antiquitäten in Greymoor.

Die Gefährten sind NPC-Begleiter, die ihr über eine Quest freispielen und dann jederzeit beschwören könnt. Sie zählen als Gruppenmitglied und können überall eingesetzt werden, auch in Dungeons oder Trials. Die einzigen Ausnahmen sind PvP-Inhalte und die Solo-Dungeons.

Die Gefährten lassen sich skillen, ausrüsten und sie bieten einige interessante Story-Quests. Die einzelnen Features und Besonderheiten habe ich euch bereits in diesem Artikel ausführlich vorgestellt: Ich habe die neuen Gefährten in ESO getestet und verspreche: Jeder wird sie nutzen.

Die beiden Gefährten Bastian und Mirri.

Was gibt es für Gruppen-Spieler? Für Gruppen-Spieler wird besonders der neue Trial interessant. Der Felshain ist für 12 Spieler ausgelegt und darin erwarten euch 3 Bosse mit jeweils einem eigenen Hardmode. Außerdem bekommt ihr dort neue Ausrüstungs-Sets und ein spezielles Reittier, sofern ihr alle Erfolge des Trials erfolgreich abgeschlossen habt.

Wie sieht es mit neuer Ausrüstung aus? Mit Blackwood kommen 10 neue Sets ins Spiel. Ihre genauen Werte und wie ihr sie bekommen verraten wir in diesem Artikel: ESO bekommt mit Blackwood 10 neue Rüstungs-Sets – Das haben sie zu bieten

Ebenfalls neu mit dabei sind 4 Mythic-Items. Alle Infos dazu findet ihr am einfachsten in den offiziellen Patch Notes zu Blackwood auf dem Test-Server (via ESO-Forum).

ESO macht endlich den Einstieg besser

Das letzte Feature, dass ich in dem Test ausprobiert habe, ist das neue Tutorial. Das wird mit Blackwood komplett überarbeitet. So wache ich in einer neuen Zelle auf und kann direkt zum Start bestimmen, mit welcher Waffe ich die ersten Kämpfe bestreiten will.

Danach kann ich den Kampf an einem Gegner kennenlernen und diesen auch beliebig oft wiederholen, um so Mechaniken wie Blocken, Befreien oder den schweren Angriff zu üben.

Am Ende des Tutorials wartet dann eine größere Neuerung: Ich kann wählen, welche Kampagne ich erleben möchte, darunter das Grundspiel oder die verschiedenen Erweiterungen. Gleichzeitig gibt mir der NPC einen Überblick über die allgemeine Geschichte von Tamriel. Ein großes Plus zum alten Tutorial, wo man nur ins Startgebiet oder zu Greymoor konnte.

Blackwood ist besser als Greymoor, aber nicht perfekt