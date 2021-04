Mit der neuen Erweiterung Blackwood bekommt The Elder Scrolls Online die Gefährten. Dabei handelt es sich um NPCs, die euch begleiten und die ihr ausrüsten und verbessern könnt. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch durfte die Gefährten bereits vorab ausprobieren und ist sich sicher: Sie bringen für jeden Spieler-Typen etwas.

Was sind Gefährten? Mit der neuen Erweiterung Blackwood, die im Juni erscheint, werden zwei NPCs eingeführt, die ihr jeweils über eine Quest freischalten könnt:

Mirri, eine Gefährtin, die listig ist und es mag, wenn ihr andere Leute bestehlt

Bastian, ein rechtschaffener Gefährte, der lieber eure positiven Seiten sehen möchte

Beide Gefährten können dabei als Heiler, Tank oder Damage Dealer fungieren. Ihr könnt sie entsprechend leveln, ausrüsten und mit Fähigkeiten ausstatten. Ihr Einsatzgebiet ist fast unbegrenzt, egal, ob in der offenen Welt, in Dungeons oder Trials. Die einzigen Ausnahmen sind PvP-Inhalte sowie die Solo-Arenen.

Doch wie nützlich sind die Gefährten wirklich? Und brauchen Veteranen, die bereits alles im Spiel erlebt haben, überhaupt dieses neue Feature?

Ich konnte beide Gefährten bereits im Kampf einsetzen und habe zudem mit Game Director Rich Lambert über sie gesprochen. Und ich bin mir sicher: Jeder Spieler wird die Gefährten nutzen, auch wenn einige Veteranen eher skeptisch sind.

Über den Autor: Alexander Leitsch ist hier auf MeinMMO vor allem zuständig für MMORPGs. Allein in seinen Hauptspielen Guild Wars 2, Black Desert und ESO kommt er zusammengerechnet auf über 20.000 Spielstunden. Doch auch so gut wie jedes andere MMORPG wird von ihm ausprobiert.

Gefährten bieten etwas für jeden Spieler-Typen

Wie ist der erste Eindruck? Bei meinem Anspiel-Event habe ich beide Gefährten ausprobiert:

Bastian war mir direkt sympathisch. In seiner Quest-Reihe sind wir auf die Suche nach seinem verlorenen Bruder gegangen und er war dabei oftmals hektisch unterwegs.

In Mirris Geschichte befreien wir wiederum ihre Gefährten. Dabei ist sie sehr engagiert, ein bisschen harsch und eher kalt. Zu Beginn begrüßt sie uns schon mit dem Satz: “Seid ihr auch einer dieser Laien”, weil ihr bei der Suche in der Ruine der Weg versperrt wird.

Beide haben aber ihren Zweck im Spiel in der offenen Welt gut erfüllt. Durch die ersten Inhalte von Blackwood konnte ich mich problemlos schnetzeln und ihr Schaden war sehr ordentlich. Als Heiler oder Tanks habe ich sie jedoch noch nicht eingesetzt.

Etwas anstrengend ist, dass beide ständig an Mobs hängen bleiben, an denen ich einfach schnell vorbeigelaufen bin. Zwar schaffen sie es in der Regel mit ihnen allein fertigzuwerden, doch sie sind dann nicht mehr an meiner Seite, wenn ich gegen ganz andere Gegner kämpfe.

Das sind die beiden Gefährten Bastian (hinten) und Mirri (vorne).

Was ist das Problem der Gefährten? Die Ankündigung der Gefährten kam nicht bei allen Spielern gut an. Einige Veteranen finden sie unnötig, weil sie gut allein zurechtkommen.

Sie fühlen sich um ein besonderes Feature bei dieser Erweiterung betrogen.

Doch nach den ersten Stunden mit den Gefährten bin ich mir sicher, dass jeder Spieler etwas davon haben wird, weil sie so flexibel sind.

Von wem können die Gefährten eingesetzt werden?

Neueinsteiger profitieren besonders von den Gefährten, da sie diese im Kampf in der offenen Welt oder in den offenen Dungeons unterstützen können

Wer gerne nur mit engen Freunden oder einer kleinen Gilde unterwegs ist, kann die Gefährten nutzen, um seine Gruppe für Dungeons aufzufüllen

Wer hingegen richtig im Endgame unterwegs ist, kann die Begleiter nutzen, um Inhalte komplett solo zu erledigen oder um damit Veteranen-Gruppen oder Trials aufzufüllen, statt mit einer kleineren Zahl von Spielern loszuziehen

Story-Fans wiederum erleben durch die Gefährten neue Quests und Abenteuer

Generell bieten die Gefährten eine neue Art von Progression. Denn wer bereits Max-Level mit der besten Ausrüstung im Spiel erreichte, hat kaum noch kleine Ziele. Nun jedoch könnt ihr Gefährten leveln, sie ausrüsten und sie nach den eigenen Wünschen gestalten. Auch das sollte für einige Spieler eine Beschäftigung darstellen.

Ihr bestimmt, wie die Gefährten in der offenen Welt und in Dungeons kämpfen

Wie funktionieren die Gefährten? Nachdem ihr Mirri, Bastian oder beide über die jeweilige Quest freigeschaltet habt, findet ihr sie in eurer Sammlung in dem neuen Reiter “Gefährten”. Von dort aus könnt ihr sie jederzeit an eure Seite beschwören und auch wieder wegschicken.

Gefährten starten auf dem Level 1 und erhalten immer dann Erfahrungspunkte, wenn sie aktiv sind. Allerdings “klauen” sie euch die EP nicht, sondern sammeln sie zusätzlich. Ihr habt also keine Nachteile, wenn die Gefährten aktiv sind.

Wenn ihr einen Gefährten ansprecht, bietet euch dieser verschiedene Dialog-Optionen. So könnt ihr mehr über ihre Geschichte erfahren, zusätzliche Quests annehmen oder das Gefährten-Menü öffnen. Dort könnt ihr sie dann ausrüsten und skillen.

Gefährten haben eigene Fähigkeiten und eigene Ausrüstung. Sie sind also nicht 1-zu-1 mit dem Spieler vergleichbar:

Jeder Gefährte hat Zugriff auf die Klassen “Schaden, Heiler und Tank”, wo es dann jeweils bestimmte Fähigkeiten gibt.

Außerdem gibt es spezielle Fähigkeiten für die Waffen und Rüstungen

Auch die Gefährten können sich bestimmten Gilden anschließen und so zusätzliche Fähigkeiten freischalten

Zu guter Letzt hat jeder Gefährte eigene Fähigkeiten, die sich im Reiter “Rassen” befinden

Wie Rich Lambert gegenüber MeinMMO verriet, gibt es zudem spezielle Ausrüstung für Gefährten. Diese kommt auch mit satten 9 neuen Traits daher, die Spieler nicht bekommen können, darunter eine Reduzierung von Wiederaufladezeit.

Diese Ausrüstung muss über das Töten von Gegnern verdient werden, wobei das Droppen dieser Ausrüstung wegfällt, wenn ihr keinen Gefährten aktiv habt. Ein großer Teil dieser Ausrüstung soll übrigens erst beim Ausrüsten an die Spieler gebunden werden. Entsprechend könnt ihr sie auch mit anderen Spielern handeln.

Wie setzen die Gefährten Fähigkeiten ein? Im Grunde kämpfen die Gefährten komplett automatisch. Allerdings habt ihr einen Einfluss darauf, wie die Fähigkeiten eingesetzt werden.

So arbeiten sie zuerst die Fähigkeiten von links nach rechts ab. Danach spielt die Wiederaufladezeit eine Rolle. Fähigkeiten, die schneller wiederaufgeladen sind, werden entsprechend häufiger eingesetzt. Mirri und Bastian lassen sich also zu einem gewissen Grad im Kampf kontrollieren.

Gefährten sollen gut in Dungeons funktionieren

Wie nützlich sind Gefährten im Endgame? Rich Lambert verriet im Interview, dass Gefährten mit guter Ausrüstung so in etwa bei 9.000 bis 10.000 DPS landen sollen. Damit können sie zwar den richtigen “Profis” keine Konkurrenz machen, dürften aber einen durchschnittlichen Spieler in Dungeons ersetzen können.

Normale Dungeons sollen so auch problemlos mit 2 Spielern und 2 Gefährten machbar sei

Lambert sieht in ihnen auch die Möglichkeit, um Spieler in den Trials für 12 Personen zu ersetzen, wenn diese mal nicht voll werden

Theoretisch könnten 6 Spieler zusammen mit 6 Gefährten losziehen. Allerdings sollen sie keinen vollwertigen Ersatz für Spieler darstellen, wie der Chef von ESO uns gegenüber betonte

Wenn Gefährten in Kämpfen sterben, könnt ihr sie wie andere Spieler wiederbeleben. Sollte der Kampf vorüber sein, stehen sie einfach von allein wieder auf.

Karma-System und Aussehen

Was macht Gefährten besonders? Rund um die neuen Begleiter gibt es eine Art “Karma-System”, durch das mich die Gefährten mögen oder hassen können:

Mögen sie mich, bekomme ich dadurch Vorteile, wie etwa weiterführende Quests oder neue Dialoge.

Hassen sie mich hingegen, dann merke ich das schon direkt in der Sprache, die sie verwenden.

Wie ich eingangs schon geschrieben habe, ist Bastian ein rechtschaffener Mann. Wenn ich also andere Leute in seinem Beisein bestehle, sinkt mein Ansehen bei ihm.

So könnt ihr die Gefährten anpassen: Wie die Spieler auch können Gefährten verschiedene Kostüme tragen und verschiedene Reittiere nutzen. So habt ihr die Möglichkeit, sie auch optisch an euch anzupassen.

Wenn ihr übrigens auf euer Reittier aufsteigt, tun sie es gleichzeitig auch. So können die Gefährten problemlos mit euch mithalten.

Der Spieler und der Gefährte sitzen gemeinsam auf dem Reittier.

Ausblick auf die weiteren Inhalte von Blackwood

Neben den Gefährten wird die Erweiterung Blackwood die folgenden Inhalte bieten:

Neue Gebiete in der Größe von Elsweyr

30 Stunden neue Story-Inhalte

Neue Events in der offenen Welt

Einen Trial für 12 Spieler

Zu dem Trial verriet uns Rich Lambert auch einige Details. So kommt dieser mit 3 Bossen daher, die allesamt einen einzigartigen Hardmode haben sollen. Außerdem gibt es als besondere Belohnung ein exklusives Reittier, wenn alle Erfolge des Trials erledigt wurden.

Mehr zu Blackwood findet ihr in dieser Übersicht: Alles zur neuen ESO-Erweiterung Blackwood und den Inhalten 2021

Was denkt ihr über die kommende Erweiterung? Und was sagt ihr zu den Gefährten?