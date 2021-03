ESO bekommt kontroverses Feature – so streitet die Community über die neuen NPC-Gefährten

Mit der Erweiterung Blackwood führt das MMORPG The Elder Scrolls Online (PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S) NPC-Gefährten ein, die euch anstelle von „echten“ Spielern begleiten. Doch das Feature hat schon zu heftigen Diskussionen in der Community geführt.

Was genau bringen die Gefährten? Laut Rich Lambert von Zenimax Online ist die Idee hinter diesen NPCs, dass auch Solo-Spieler und kleinere Gruppen keine Probleme haben, schwierigere Dungeons zu meistern. Es soll eine Reihe dieser NPCs geben, die über eigene Persönlichkeiten verfügen und zu denen ihr gewisse Beziehungen aufbauen könnt – allerdings zumindest zum Start noch nicht romantischer Natur.

Bei den Gefährten, die mit der Erweiterung Blackwood ins Spiel kommen, handelt es sich um mehr als nur menschliche Pets. Ihr könnt sie aufleveln, ihnen Ausrüstung geben und ihnen so spezifische Rollen zuteilen, damit sie euch auch effektiv unterstützen. Im Grunde erwartet euch also eine Art Begleiter-Feature, wie ihr das aus Single-Player-Rollenspielen wie beispielsweise der “Baldur’s Gate”-Reihe kennt.

Ein Feature, das die ESO-Community spaltet

Warum können NPC-Begleiter auch ein Problem sein? ESO ist ein MMORPG und diese Art von Spiel legt den Fokus auf soziale Interaktionen mit anderen Spielern. Sich Mitspieler zu suchen, um bestimmte Herausforderungen meistern zu können, sich gemeinsam Taktiken ausdenken, Freundschaften aufzubauen … all das sind zentrale Elemente eines MMORPGs.

Was erwartet euch mit ESO Blackwood?

Die neue Erweiterung stellt das Highlight der Story “Tore von Oblivion” dar, welche das ganze Jahr 2021 über stattfindet. Ihr bekommt es in der Geschichte mit dem Daedra-Fürsten Mehrunes Dagon zu tun und reist dafür in die Ebene von Oblivion. Euch erwarten zahlreiche Quests und Herausforderungen.

Die Erweiterung bringt zudem die NPC-Gefährten als neues, großes Feature mit ins Spiel.

Kommen jetzt NPCs als Gefährten in Spiel, könnten diese sozialen Interaktionen darunter leiden. Manche Spieler holen sich vielleicht lieber einen NPC, den sie selbst verwalten können an ihre Seite, als einen echten Mitspieler. Daher ist in der ESO-Community eine hitzige Diskussion um diese NPCs entstanden. Wir fassen hier einige Stimmen für euch zusammen:

Djiku schreibt im offiziellen ESO-Forum: „Ich bin seit der Ankündigung absolut kein Freund von diesem Feature und finde es völlig unnötig. Ich vermute stark, dass das Feature negative Auswirkungen aufs Gruppenspiel haben wird. Vielleicht sogar potenziell Spieler ersetzen könnte, sollten die Gefährten zu stark eingebracht werden.“

FreshxPots sieht ein anderes Problem (via reddit): „Eigentlich mag ich die Idee, die hinter den Gefährten steckt. Aber es wird sicher enttäuschend sein, wenn jeder dann mit denselben Begleitern rumrennt.“

Nowa13 ist nicht begeistert (via ESO-Forum): „Das Spiel ist doch eh schon sowas wie ein Solo-MMORPG. Jetzt hab ich einen weiteren Grund, zu Final Fantasy XIV zu wechseln…“

Drachenflieger versucht, das Problem mit den Begleitern zu erklären (via ESO-Forum): „Die neuen Gefährten werden dafür sorgen, dass dann an den Handwerkstischen in der Stadt eine Person als „Monstergruppe“ alles belagert. Ein Zauberer mit 2 Pets, einem Haustier und seinen Begleitern, am besten noch auf seinem Pferd sitzend (alles schon gesehen) weil er zu faul ist, abzusteigen. Und dann laufen die künftig 4er-Dungeons solo und machen alles nur noch alleine?“

Napoleon20 meint auf MeinMMO: „Nein… bitte, lasst sie bloß nicht vernünftig tanken oder heilen können. Ansonsten sind ich (hab quasi nur Tanks) und Heiler zumindest im Dungeoncontent (außer vielleicht bei Triples) hart unnütz.“

Es gibt aber auch Spieler, die kein Problem mit den NPC-Gefährten haben.

sirjakobos etwa freut sich schon (via reddit): „Hoffentlich lassen sich die Dungeons auf diese Weise wirklich solo erledigen. Ich möchte einfach in der Lage sein, einen Dungeon in meinem eigenen Tempo zu machen und die Geschichte und den Dialog wirklich zu genießen. Ich will nicht alles überstürzen, den Boss töten und keine Ahnung haben, was zum Teufel ich da gerade getan habe…“

Tandor meint (via ESO-Forum) „Wenn die Gefährten manchen Spielern helfen können, dann ergibt das Feature doch Sinn.“

Wolfshade hofft auf ein ähnliches System wie in Star Wars: The Old Republic (via ESO-Forum): „Ich muss zugeben, ich mochte das Gefährtensystem in SWTOR, da die NPCs schon eine Art Persönlichkeit und Ausrichtung hatten, was auch ins Setting passte. Mein treudoofer Gefährte funktionierte besonders im PvE mit PvP-Gear super! Wird bestimmt auch hier klasse, wenn die Mages mit 3 Pets, Atro-Ulti, Monsterset Dedroth und Begleiter ausgerüstet mit Malacath ein 4er-Dungeon rocken.“

payjako89 hat ebenfalls kein Problem mit den Gefährten (via reddit): „Zwar kann man jetzt schon einige Dungeons alleine erledigen aber ich freue mich auf eine Option, dass alles mit einem NPC-Begleiter leichter wird. Denn dann kann ich die Story besser genießen.“

rt831 hat eine Idee, die er auf reddit teilt: „Ich wünschte, die NPCs wären die anderen Charaktere, die man sich für ESO erstellt.“

Damian aus schreibt auf MeinMMO: „NPC-Begleiter finde ich gerade für Dungeons super, weil man dann endlich im eigenen Tempo durchlaufen kann. Gerade für Leute wie mich, die Gruppenspiel zumeist echt nervig finden, ist das eine tolle Idee.“

Es gibt also aktuell zwei Seiten in der Community. Die eine sieht den Nutzen in den NPC-Gefährten und freut sich schon auf deren Einführung. Die andere jedoch befürchtet, dass der Sinn eines MMORPGs untergraben wird und das Gruppenspiel darunter leidet.

Wir werden dann bei Release von ESO Blackwood im Juni sehen, wie sich die Gefährten auf das Spiel auswirken. Die Entwickler haben ja auch die Option, hier noch Anpassungen und Optimierungen vorzunehmen, damit das Zusammenspiel zwischen echten Spielern trotz NPC-Begleitern gewahrt bleibt.

Was sagt ihr zu den NPC-Gefährten, die mit Blackwood ins MMORPG ESO eingeführt werden sollen? Freut ihr euch darauf oder haltet ihr es für ein nutzloses Feature in einem Online-Rollenspiel?

