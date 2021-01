Mit Blackwood bekommt The Elder Scrolls Online eine neue Erweiterung 2021. Diese bringt als Besonderheit die NPC-Gefährten. Die stehen euch nicht nur in der offenen Welt zur Seite, sondern auch in Dungeons. Und das ist gerade für Spieler interessant, die diesen Endgame-Inhalt sonst meiden.

Was ist das für eine Neuerung? Die neuen NPC-Gefährten in ESO werden mit der Erweiterung Blackwood veröffentlicht. Sie sollen die klassischen Rollen wie Heiler, Tank oder Damage Dealer einnehmen können, wie Rich Lambert, Creative Director bei Zenimax Online Studios, MeinMMO in einem Interview verriet.

Ihr könnt die Gefährten deshalb leveln, ausrüsten und mit passenden Fähigkeiten versehen. Sie sollen euch zudem fast überallhin begleiten können:

Wir sind immer noch dabei herauszufinden, wie das alles in der Welt funktioniert und wo genau man die verschiedenen Gefährten einsetzen kann. Wir wissen, dass wir sie nicht im PvP einsetzen wollen, also haben wir diese Option herausgenommen, aber ansonsten wollen wir, dass man sie überall sonst einsetzen kann.

Zum Start der Erweiterung wird es zwei verschiedene Gefährten geben, von denen euch immer einer aktiv begleiten kann. Sie heißen Mary und Bastion. Allerdings sind weitere NPC-Helfer für die Zukunft geplant.

Wie schaltet man die Gefährten frei? An die Gefährten soll man über spezielle Quests kommen. Sie erzählen die Geschichte des Charakters und bringen ihn so den Spielern näher. Man soll eine Beziehung zu dem NPC aufbauen, wobei es zum Start keine Romanzen geben soll. Die schließt Rich Lambert jedoch für die Zukunft nicht aus.

Doch neben der jeweiligen Geschichte des Gefährten wird besonders ihr Einfluss auf Dungeons und Trials spannend. Sie könnten dafür sorgen, dass sich mehr Spieler solchen Inhalten zuwenden.

ESO wird noch besser für Solo-Spieler, Pärchen und beste Kumpel

Was verändern die Gefährten? Das neue Feature kommt vor allem Spielern entgegen, die allein oder zu zweit unterwegs sind, wie gute Zocker-Kumpel oder Pärchen.

Sie haben es nicht nur leichter in der offenen Welt, sondern können nun sogar Dungeons gemeinsam erledigen.

Was ist das Problem an Dungeons? Dungeons sind auf 4 Spieler ausgelegt und werden meistens mithilfe der Gruppensuche abgeschlossen. Doch das kann nervig sein:

Immer wieder trifft man auf „Fake-Tanks“, die eigentlich gar nichts aushalten und nur so gemeldet haben, um schneller eine Gruppe zu finden.

Ihr müsst euch dem Tempo der anderen anschließen und könnt nicht langsamer oder schneller spielen.

Das Warten im Gruppenfinder kann für bestimmte Dungeons auch 30 Minuten oder länger dauern.

Solche Probleme könnten zukünftig deutlich reduziert werden.

Auch 2021 wird es voraussichtlich 4 neue Verliese geben.

Kann man zukünftig Dungeons solo machen? Schon heute gibt es Spieler, die Dungeons komplett allein erledigen. Wir haben einen Guide dazu angefertigt, welche Dungeons sich für Einsteiger lohnen. Für die wird es mit den Gefährten nun einfacher.

Doch durch das neue System könnten auch andere Dungeons solo abgeschlossen werden, darunter mehr Verliese im Veteranen-Modus.

Zudem können Spieler, die nicht alles sofort perfektionieren, nun ebenfalls allein in Dungeons starten. Allerdings hängt das auch davon ab, wie gut die Gefährten tatsächlich sind.

In Guild Wars 1, einem Koop-RPG von 2005, konnten die NPC-Helden tatsächlich Spieler adäquat ersetzen. Oftmals waren die NPCs sogar bessere Heiler, als es die Spieler waren, weil sie in bedrohlichen Situationen schneller reagierten. Auch der Schaden war immer ordentlich verglichen mit durchschnittlichen Spielern.

Wie steht es um die Trials? Trials sind der Endgame-Content für 12 Spieler in ESO. In einigen Trials lassen sich Bosse im normalen Modus allein erledigen. Doch dafür braucht ihr eine Menge Übung und müsst gut vorbereitet sein.

Je nachdem wie stark die Gefährten tatsächlich sind, könnte es auch hier möglich sein, die Inhalte in kleineren Gruppen oder sogar solo zu erleben.

Neue Erweiterung dreht sich um Oblivion

Die Gefährten erscheinen im Juni zusammen mit der neuen Erweiterung Blackwood. Diese führt euch in die alten Gebiete von Oblivion und lässt euch gegen einen Daedra-Fürsten antreten. Alle Infos zur Erweiterung, dem Vorverkauf und den ersten Trailer findet ihr unserer Übersicht zu Blackwood.