Ihr könnt in ESO schon Fake-Tank spielen, aber dann nervt ihr halt

Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) lässt euch Tanks, Heiler oder Damage-Dealer spielen. Leider trefft ihr dabei häufig auf Fake-Tanks und das kann ziemlich nervig sein. Das findet auch MeinMMO-Autorin Larissa Then.

Die meisten Spieler freuen sich in The Elder Scrolls Online momentan über das neue Kapitel-Addon Greymoor. Obwohl ich da auch dazu gehöre, ärgere ich mich immer noch über ein altes Thema – die Fake-Tanks.

Was ist ein Fake-Tank? Wie der Name schon sagt sind hier falscher Tanks gemeint. Sie melden sich als Fels in der Brandung beim Gruppen-Finder an, obwohl sie eigentlich DPS-Spieler sind. Damit sparen sie sich Zeit in der Gruppensuche und sind schneller im Dungeon. Viele Spieler treffen in einem von vier Verliesen auf Fake-Tanks.

Und das nervt mich. Und nicht nur mich, auch in der Community, im reddit oder im Forum sind die Fake-Tanks immer wieder Thema. Momentan geht es so weit, dass ich den Gruppen-Finder meide. Ich frage lieber in meiner Gilde, ob eine Dungeon-Gruppe zustande kommt, ansonsten lasse ich es bleiben.

Dabei nerven mich nicht die Spieler, die vielleicht noch nicht so weit sind. Die noch in der Level-Phase sind oder einfach die Erfahrung noch nicht haben. Manche meinen es bestimmt nur gut. Mich stören die Fake-Tanks, die das aus Bequemlichkeit absichtlich tun.

Während die einen über ihre Zeitersparnis jubeln, bekomme ich Kopfschmerzen

Ein immer wiederkehrendes Problem

Wie ist das mit den Rollen in ESO? Bei MMOs mit der „Holy Trinity“, also den drei Rollen Tank, Damage-Dealer und Heiler, gibt es oft dasselbe Problem: Zu viele DDs. Vielleicht wollen die Spieler nicht die Verantwortung der ganzen Gruppe übernehmen oder sie spielen einfach gern auf Schaden.

In ESO gibt es einen Überschuss an Schadensausteilern, jedoch oft Mangel an Tanks. Dadurch haben DDs lange Wartezeiten, um einem Dungeon beitreten zu können.

In anderen Spielen wie World of Warcraft ist das Anmelden für eine Rolle durch eure Ausrichtung beschränkt. In ESO können jedoch alle Klassen jede Rolle übernehmen. Wenn ihr die Klasse für euren Charakter optimieren wollt, haben wir von MeinMMO in unserem Guide die beste Klasse für jede Spielweise aufgeführt.

In ESO gibt es 6 verschiedene Klassen und 10 verschiedene Rassen

Was ist das Problem bei Fake-Tanks? Dadurch, dass in ESO beinahe jede Kombination gut spielbar ist, können sich auch DPS-Spieler als Tank anmelden und so schnell in eine Gruppe rutschen. Die haben aber weder die Fähigkeiten noch die Werte oder Ausrüstung von Tanks.

Dann habt ihr einen Schadensausteiler, der sich als Tank anmeldet. Und das passiert immer wieder. Der Charakter kann natürlich keine Aggro halten, weil er die Gegner nicht spotten oder aushalten kann. Dann rennen die Monster in der Gruppe herum und töten lustig alle anderen Spieler.

Der Heiler, meistens ich, hat kein schönes Leben, weil er sich um alle gleichzeitig kümmern muss. Im schlimmsten Fall stirbt eure Gruppe und jeder ist genervt. Vor allem bei den Bossen kann das problematisch sein. So könnt ihr den Dungeon nicht abschließen und auch der Fake-Tank hat nichts von seiner kurzen Warteschlange.

Viele Dungeons, gerade die aus dem Grundspiel, brauchen im normalen Modus nicht zwingend einen Tank. Aber sich aus Bequemlichkeit für diese Rolle anzumelden, ist den ehrlichen Spielern gegenüber nicht fair und einfach nur nervig.

Ein Tank stürzt sich immer als erster ins Getümmel und macht sich dadurch in schwerer Rüstung gut

Was sind eigentlich die Aufgaben des Tanks? Ich habe die Tanks vorhin schon als Fels in der Brandung bezeichnet, und genau das ist ihre Aufgabe. Ein Tank steht an vorderster Front und ist dazu da, den Schaden einzustecken.

Ihr solltet die Gegner möglichst auf der gleichen Position halten, damit eure DDs maximalen Schaden machen können. Dafür müsst ihr sie mit einem Spott an euch binden und die Aufmerksamkeit auch behalten.

Außerdem solltet ihr gut was aushalten, damit ihr es eurem Heiler leichter macht. Ebenfalls leichter macht ihr die Heiler-Aufgabe, wenn ihr die Aggro der Gegner nie verliert, sodass die anderen Gruppenmitglieder nicht angegriffen werden.

Habt ihr nun aber weder die Ausrüstung, noch die Fähigkeiten zum Tanken, funktioniert das alles nicht und das Gruppenspiel bricht zusammen. Davon hat dann niemand etwas.

Keine Lösung in Sicht?

Was könnte man dagegen machen? Über die Jahre wurden in der Community einige Möglichkeiten diskutiert, wie man dieses Problem aus der Welt schaffen könnte:

Die Skills beachten: Welche hat euer Charakter weiter entwickelt? Geht er dabei in die Tank-Rolle? Der einfache Weg, bei ESO seine Skillpunkte neu zu verteilen, macht das aber schwierig.

Anmeldung als Tank durch das Leben beschränken: Beispielsweise müsste euer Charakter 30.000 Lebenspunkte haben, sonst könnt ihr die Tank-Rolle nicht annehmen. Das würde jedoch wiederum die Spieler strafen, die auch mit wenig Leben gute Tanks sind.

Die Ignore-Liste: Es gibt immerhin eine Lösung für euch selbst. Packt die Spieler auf die Ingore-Liste bevor ihr sie aus der Gruppe kicken lasst. Das dezimiert die Anzahl an Fake-Tanks für euren persönlichen Spielspaß.

Das Problem der Fake-Tanks zu beheben ist ein schwieriges Unterfangen, vor allem in ESO. In einem Spiel, das so viele verschiedene Möglichkeiten zur Skillung bietet, kann kaum etwas getan werden.

Wenn ihr komplett genervt seid und gar keine Lust mehr auf andere Spieler habt, versucht euch doch mal solo an einem Dungeon. Ich werde weiterhin mit meiner Heilerin hoffen, vernünftige Gruppen zu finden.

Habt ihr Erfahrungen mit Fake-Tanks gemacht? Findet ihr das Problem 2020 immer noch so gravierend?