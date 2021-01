Zenimax Online hat das neue, ganzjährige Abenteuer „Tore von Oblivion“ und die Erweiterung „Blackwood“ für das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) angekündigt. Doch die Community reagiert bisher noch etwas verhalten auf die Ankündigung für die neuen Inhalte 20221. Wir schauen uns an, was da los ist.

Was wurde angekündigt? „Tore von Oblivion“ erzählt eine neue Story in der Welt des MMORPGs ESO. Diese startet mit dem DLC-Paket „Flames of Ambition“ am 8. März für PC und Stadia und am 16. März für PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Die neue Erweiterung Blackwood folgt am 1. Juni für den PC und am 8. Juni auf den Konsolen. Zwei weitere DLCs sind geplant, welche die Story zu einem Abschluss bringen.

Die Geschichte dreht sich um den Daedrafürsten Mehrunes Dagon und einen gescheiterten Pakt mit einem Langhauskaiser, in dessen Folge die Spieler nun 4 Massenvernichtungswaffen entschärfen sollen.

Ihr erkundet neue Spielgebiete, bekommt NPC-Gefährten an eure Seite, erkundet Portale ins Reich des Vergessens und erlebt ein überarbeitetes Tutorial.

Der große Hype um ESO Blackwood fehlt noch

Wie kam die Ankündigung bei den ESO-Fans an? Es gibt viele positive aber auch einige negative Stimmen. Es ist allgemein herauszulesen, dass der Hype derzeit noch fehlt. Das geht auch aus einer Umfrage hervor, welche die Spieler im offiziellen Forum von The Elder Scrolls Online gestartet haben.

ESO-Fans haben über den Hype zu Blackwood abgestimmt.

Fans warten auf mehr Details

Was meinen die Spieler? Einigen fehlen einfach noch mehr Informationen, besonders zum Endgame im PvE/PvP und dazu, wie die neuen Server die Performance verbessern sollen.

Ebenso drehte sich manchen zufolge der Livestream zu sehr ums Questen und darum, Merchandise zu verkaufen. Das, was bisher zu „Tore von Oblivion“ und Blackwood gezeigt wurde, ist noch nicht genug, um Begeisterungsstürme auszulösen. Hier muss Zenimax noch nachlegen.

Hier ein paar Stimmen aus der Community:

Toshiro-Madara Mink schreibt auf Facebook: „Das mit den Gefährten finde ich mega gut. Dann kann mein Tank auch mal allein questen und bin doch nicht komplett solo unterwegs.“

Markus Simeth meint dagegen auf Facebook: „Die Gefährten find ich komplett unnötig mit dem Potenzial, mir massiv auf den Sack zu gehen, wenn die reihenweise sichtbar in den Städten rumlungern. Beim CP- System bin ich eher skeptisch, aber bisher wurde noch nicht genug gezeigt, um sich eine genaue Meinung zu bilden. Die Armor-Changes find ich ziemlich scheiße ehrlich gesagt, rangieren zwischen nutzlos und „4-7%“ mehr Magieschaden gegen den Tank bei gleichzeitig teureren Dodgerollen, a.k.a. direkter Nerf. Storycontent und so sieht gewohnt solide aus, ich hätte mir aber nach dem für mich persönlich eher enttäuschenden Greymoor mehr eigenes und weniger „Schau Mal, das is der Daederich aus Oblivion damals, kennste, kennste?“- Nostalgiefaktor gewünscht…“

Konstantin Pantuschky schreibt auf Facebook: „Finde den Trailer mehr als gelungen und auch die Änderungen am CP-System sehen, auf den ersten Blick, gut aus. Wenn die Gefährten Adds oder Bosse triggern wie bisherige Begleiter, dann finde ich das aber nicht gut.“

Welven meint im offiziellen Forum von ESO: „Bevor sie nicht mehr zeigen, warte ich, bis man es um die Hälfte bekommt oder [bis es] zu ESO+ hinzugefügt wird.“

rumple9 ist sogar ziemlich verärgert (via ESO-Forum): „Der ganze Stream war nur eine Merchandise-Werbung. Es gab kaum Infos zur Erweiterung, kein Gameplay, nur Artwork.“

Dracane freut sich dagegen schon (via ESO-Forum): „Es gibt Server-Updates und sie heuern mehr Leute an. CP wird überarbeitet und die Gefährten hören sich sehr interessant an!“

Akina meint auf Twitter: „OMG! Ich freue mich so!!!“

Vanilla Fingerz ist auf Twitter begeistert: „Wow! Hervorragend! Gänsehaut!!“

Was ist also das Problem? Das Problem ist weniger der neue Content. Natürlich ist es immer Geschmackssache, ob Spieler eine Story gut finden und auch neue Features wie die Gefährten müssen nicht jedem gefallen. Vielmehr hätten sich die Fans aber mehr und tiefgründigere Informationen über „Tore von Oblivion“ gewünscht, um die Neuerungen und den Content besser einschätzen zu können.

Und es bleibt ein wenig Skepsis, was die neuen Server angeht. Denn ESO wird schon so lange von Performance-Problemen geplagt, dass die Spieler hier einfach abwarten wollen, ob die neue Maßnahme wirklich etwas bringt.

