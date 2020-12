The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Es ist ein wunderschöner antiker Tempel, der viel Trash-Gruppen mit sich bringt. So nennt man kleine Gegner außerhalb der Bosskämpfe. Es ist an sich nicht der schwerste Raid, er bietet jedoch viele Gelegenheiten, aus Versehen eure ganze Gruppe umzubringen, wenn ihr etwas falsch macht.

Dabei habt ihr die Auswahl zwischen dem normalen Modus und einer Veteranen-Version. Diese schwierigere Version könnt ihr noch durch die Aktivierung des Hard-Modes upgraden. Wir wollten nun in einer Umfrage von euch wissen, welche der 9 Prüfungen euch am besten gefällt.

Das Grundspiel von The Elder Scrolls Online hatte bereits Prüfungen für 12 Personen in Petto. Mit jedem neuen Kapitel kam so ein Raid hinzu, und mittlerweile könnt ihr euch durch 9 verschiedene Raids kloppen

Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat 9 Raids, sogenannte Prüfungen, für euch parat. Wir wollten in einer Umfrage von euch wissen, welchen ihr davon eure Favoriten sind. Hier sind die Ergebnisse im Ranking.

