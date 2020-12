Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) bietet einiges an Raids, sogenannten Prüfungen. Wir wollen per Umfrage von euch wissen, welchen ihr davon am coolsten findet.

The Elder Scrolls Online gilt als eins der besten MMORPGs für Solo-Spieler. Jedoch setzt es auch viel auf Gruppen-Content. Mit von der Partie dabei sind natürlich auch Raids. Die werden in ESO Prüfungen oder englisch Trials genannt.

Worum geht es hier? Diese Raids könnt ihr mit 12 Spielern bestehend aus Tanks, Heilern und DDs bestreiten. Dabei kommt es auf Koordination und Teamplay an, um alle Boss-Mechaniken gut zu bewältigen. Richtig gute Gilden, schaffen so einen Raid auch schon mal am ersten Tag nach Release.

Jeden Raid könnt ihr im normalen Modus oder in einer Veteranen-Version bestreiten. Beim Veteranen-Modus könnt ihr zusätzlich den Hard Mode spielen.

Wir von MeinMMO möchten jetzt von euch wissen, welche der ESO-Prüfungen eure liebste ist. Dabei ist es egal, ob ihr sie am spaßigsten findet oder die Atmosphäre besonders gern mögt, verratet uns einfach euren Liebling.

Das sind die schwersten Dungeons im MMORPG ESO

Wie stimmt ihr ab? Im folgenden Umfrage-Tool könnt ihr für euren liebsten Raid abstimmen. Klickt dafür einfach den Titel der Prüfung an, für die ihr euch entscheiden wollt. Ihr habt nur eine Stimme, verratet uns also euren absoluten Liebling.

Die Umfrage läuft bis einschließlich 27.12. und wird am 28.12. hier bei MeinMMO ausgewertet sowie der Sieger gekürt. Erzählt uns ruhig in den Kommentaren, wieso gerade der eine Raid euer Liebling ist. Informative und coole Kommentare finden dann unter Umständen ihren Weg in den Artikel zum jeweiligen Trial.

Um euch die Wartezeit zu verkürzen, bis das Ranking zu euren liebsten Raids steht, könnt ihr durch eine unserer anderen Listen stöbern. Zur Auswahl habt ihr dabei unter anderem alle Rassen von ESO im Ranking – von unbeliebt bis beliebt.