Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) hat letzte Woche sein neues Kapitel Greymoor bekommen. Der Gilde „Do Damage Don’t Die“ hat den zugehörigen Raid „Kynes Ägis“ gleich am ersten Tag auf höchster Stufe gelegt.

Das neue ESO-Addon Greymoor ist letzte Woche mit einigen Problemen gestartet. Dennoch hat sich die Gilde „Do Damage Don’t Die“, die mit „4D“ abgekürzt wird, im Hard-Mode durch den Raid geboxt.

Während bei anderen MMORPGs wie WoW die Raids oft über mehrere Wochen probiert werden, schaffte 4D den Sieg über den Endboss am ersten Tag des Addons.

Wie läuft das in ESO mit den Raids? In ESO sind die Raids für 12 Spieler ausgelegt. Sie werden Prüfungen oder im Englischen Trials genannt. Dabei gibt es den normalen Modus und den Veteranen-Modus. Die Bosse im Veteranen-Modus können mit einem Hard-Mode noch einmal schwieriger gemacht werden.

Kampf gegen die Ungeheuer in Windeseile

Um welchen Raid geht es? Mit dem neuen Kapitel Greymoor kam die Prüfung „Kynes Ägis“ in das MMORPG. Dort begebt ihr euch in das gleichnamige Dorf, um die Invasion Himmelsrands aufzuhalten. Der einst als Bollwerk geltende Ort wird nämlich von Vampiren und anderen Monströsitäten angegriffen.

Dieser Herausforderung stellte sich die US-Gilde 4D im höchsten Schwierigkeitsgrad. Ihren Sieg errangen sie in nur knapp 22 Minuten gleich am ersten Tag. In diesem Video seht ihr den Run aus der Perspektive der Heilerin und YouTube-Userin stileanima:

Dabei hat 4D keine Tode erlitten und so einen der schwersten Erfolge überhaupt auf dem PC erzielt. Dieser ähnelt der Errungenschaft in Sonnspitz, die nur 0,09% aller ESO-Spieler haben.

Wieso geht das in ESO so schnell? Während in anderen MMORPGs wie WoW so ein Boss durchaus einige Wochen überleben kann, geht es in ESO oft schnell. Das liegt zum einen an One-Tamriel. Durch dieses Feature werden alle Charaktere von ihrer Stufe her angepasst.

Ihr könnt mit jedem Level jeden Inhalt spielen und das maximale Level verbleibt auf 50. Es trennt euch also kein langer Weg auf die höchste Stufe von eurem ersten Versuch. Habt ihr einen guten Charakter auf Level 50 und eine passende Gruppe, könnt ihr euch gleich am ersten Tag in den neuen Raid stürzen.

Der letzte Boss in Kynes Ägis ist Fürst Falgravn

Außerdem gibt es häufig ab dem ersten Tag Guides zu den Prüfungen. Das liegt an den Möglichkeiten des Test-Servers. Dort können Spieler auch vor Release die Raids komplett testen.

ESO und WoW als zwei Paar Schuhe

Hat ESO keinen Raid-Progress? Wer sich schon einmal in der World of Warcraft kurz nach Release eines Addons durch einen Raid gequält hat, kommt sich jetzt vielleicht veräppelt vor.

Jedoch ist es in The Elder Scrolls Online gar nicht so anders. Hier findet der Progress eher hinter den Kulissen statt. Durch die Möglichkeit, auf dem Test-Server alle Bosse in allen Schwierigkeitsstufen spielen zu können, sind bei Release die meisten Mechaniken erforscht.

Bei WoW können die Spieler auch auf dem Test-Server spielen, jedoch wird dort nicht alles bekanntgegeben, sodass nach Release eines neuen Raids Tage und Wochen ins Land gehen können, bis der letzte Boss bezwungen ist.

Die Progress-Phase verschiebt sich bei ESO also nur. Die YouTube-Userin stileanima äußert sich dazu in der Videobeschreibung:

Wir arbeiten am Progress in Kynes Ägis seit der ersten Woche auf dem Test-Server, um dieses Ziel zu erreichen. Und jetzt werden wir uns daran setzen, noch schneller zu werden und eine höhere Punktzahl herauszuholen mit aggressiveren Set-Ups und Strategien. stileanima via YouTube

Es mag im Video so einfach aussehen, jedoch steckt auch bei ESO sehr viel Arbeit dahinter. Dort begeben sich Top-Spieler sehr gut vorbereitet auf die Reise.

Außerdem liegt bei ESO das Augenmerk nicht unbedingt so stark auf dem Raid-Progress wie es bei WoW der Fall ist. The Elder Scrolls Online möchte laut Chef entspannt gespielt werden und auch für Solo-Spieler eine tolle Erfahrung bieten.

Habt ihr euch schon am neuen Raid versucht? Schreibt uns eure Eindrücke in die Kommentare!